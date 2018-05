Netflix opruster i Skandinavien

Han har to Oscar-statuetter stående på hylden og kan skrive film som ”Terkel i Knibe”, ”Pusher” og ”Adams Æbler” på cv’et. Nu skal Kim Magnusson også producere film direkte til Netflix.

Den danske filmproducent har indgået en såkaldt ”first look deal” med tjenesten, hvilket betyder, at han fremover skal producere en række nordiske film, der bringes ud til Netflixs 125 millioner abonnenter. Alle skal de indspilles i Skandinavien, være på originalsproget og laves af skuespillere og instruktører herfra.

»Jeg er selvfølgelig beæret over, at Netflix vil arbejde med mig. Netflix ønsker at lave lokalt indhold, og lige nu er der stor interesse for Skandinavien. Vi arbejder godt, vi taler engelsk og vi har en fantastisk evne til at fortælle historier,« siger Kim Magnusson, der håber på at lave film, der »foregår lokalt men rammer globalt«.

»Selvfølgelig kan jeg ikke bare lave hvad som helst, men jeg kan foreslå projekter og så vil der være en meget kort kommandovej. Og når først Netflix siger ja, så ligger pengene der. I Danmark er det tit sådan, at man skal vente i mange år, fordi man søger penge flere steder og alle skal blive enige. Dette bliver en helt anden måde at arbejde på«.

Med 125 millioner abonnenter i mere end 190 lande er Netflix en af verdens førende streamingtjenester. Tidligere på året lavede Netflix sin første originale danske serie, »The Rain«, der dog fik en ublid medfart af de fleste anmeldere. Kritikere har desuden udtrykt bekymring over det danske indhold og den nationale identitet i et marked præget af store internationale tjenester. Men den bekymring deler Kim Magnusson langt fra.

Han medgiver, at dette er en helt ny måde at producere film på, og at det bryder med den traditionelle vej gennem filminstitutternes støttepulje. Men direkte adspurgt om han har skiftet til fjenden, griner han.

»Der skal nok være folk, der undrer sig og spørger, hvorfor jeg går til Netflix. Men jeg har talt med Netflix i mange år, og jeg ser det her som et tilbud om at få flere midler til vores filmindustri. I øjeblikket er der mange talenter, der aldrig kommer i gang med deres projekter, fordi der mangler penge,” siger Kim Magnusson, der understreger, at Netflix og måden at producere lokalt indhold på, er del af en ny verdensorden.

»Og jeg synes, at man skal være åben og omfavne de muligheder, det giver. I mine øjne, er vi ikke to lejre, der skal bekæmpe hinanden. Der kan sagtens komme noget godt ud af dette for alle parter«.

Det har ikke været muligt at lave interview med Netflix, men i en skriftlig udtalelse siger tjenestens repræsentant Ian Bricke, at man er ”spændt over muligheden for at samarbejde med Kim Magnusson”.

”Han har et stærkt netværk i Skandinavien og har bevist, at han kan producere film af højt indhold. Skandinavien har et stærkt gen for historiefortælling, og vi er glade for at Kim vil hjælpe os med at producere lokalt indhold til vores internationale publikum”.