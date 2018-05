Netflix-chef: »Det er en særlig fryd at ødelægge et pænt skandinavisk samfund«

39-årige Kelly Luegenbiehl er så venlig på den imødekommende amerikanske måde, at man næsten kommer i tvivl om, hvorvidt hun virkelig er en af dem, der træffer de store beslutninger hos hendes arbejdsgiver, Netflix.

Men det er ganske vist. Slår man hendes navn op i den internationale filmdatabase IMDB, fremgår det, at hun har været executive producer på TV-serier som den tyske serie »Dark«, den franske krimiserie »Marseille« og den brasilianske krimiserie »3 %«. Kelly Luegenbiehl er vicedirektør for Netflix’ internationale serier, og det fælles for de tre nævnte serier er, at de er produceret for Netflix på andre sprog end engelsk - et område der har stigende betydning for streamingtjenesten på det globale marked.

Hun har også været den person i Netflix, der har samarbejdet med det danske filmselskab Miso Film omkring den første danske Netflix-serie, science fiction-serien »The Rain«, der foregår i et Danmark, hvor en giftig regn har lagt landet øde.

Læs også Prostituerede drenge og korrupte strømere - New Yorks grumme fortid bliver oprullet i Netflix-serie

På Nørreport station har pendlere i flere uger i april kunnet se en tre etager høj reklamebanner for serien, der forestillede Tivolis hovedindgang. På et tidspunkt blev billedet skiftet ud, så den samme Tivoli-indgang nu var dækket af en bevoksning, der skal illustrere at Danmarks befolkning er gået til i en katastrofe.

Kelly Luegenbiehl ler, da Berlingske spørger om det er sjovt at lade et land som Danmark gå under i en Netflix-serie.

»Det var faktisk et af de bedste øjeblikke i den præsentation af serien som Jannik lavede for os i Los Angeles: Det var billederne af det ødelagte Tivoli, der i øvrigt er et af mine yndlingsteder i København. Der er helt sikkert en særlig fryd ved at ødelægge et velordnet skandinavisk samfund,« siger Kelly Luegenbiehl.

Manuskriptforfatter og producer Jannik Tai Mosholt havde tidligere samarbejdet med Netflix om en videreførelse af TV 2-serien »Rita«, men den serie han præsenterede for Kelly Luegenbiehl var en ganske anden og dyster sag end den danske komedie. »The Rain« sammensmelter i form og indhold ungdomsfilm som »The Maze Runner« med dystre zombieserier som »The Walking Dead«, og udgør dermed en kombination af meget specifikke genrer der sjældent ses i Skandinavien.

»Vi har i nogle år set et muligt marked for en skandinavisk genreserie - fordi det ikke er noget, I selv gør så meget i - og med Janniks personlige bud på en science fiction-serie, opfyldte »The Rain« ganske præcist vores ønsker,« siger Kelly Luegenbiehl.

Læs også Ti nye europæiske Netflix-serier på vej: »Hvis vi kunne få succes med en TV-serie om en norsk provinsby, hvad kunne vi ellers lykkes med?«

EUs medlemsstater indgik sidste torsdag en foreløbig aftale, som vil gøre det muligt for lande at tvinge streamingtjenester som Netflix og Amazon til at finansiere europæiske film og underholdningsprogrammer. Hvis forslaget vedtages kan det indebære en kvote for streamingtjenester på op til 30 procents europæisk materiale. Forleden ved streamingtjenestens årlige præsentation i Rom, annoncerede Netflix selv ti nye europæiske serier, men der er lang vej op til den mængde som den foreslåede kvote foreskriver.

Overfor Berlingske lægger Kelly Luegenbiehl dog vægt på, at Netflix først og fremmest leder efter »gode historier«, og at den slags bliver lavet over hele verden.

»Vores publikum leder først og fremmest efter kvalitet, og for ti år siden var Danmark et af de første ikke-engelsksprogede lande der brød ud på det globale marked for TV-serier med serier som »Forbrydelsen« og »Borgen«. I dag er sprog slet ikke en barriere længere, og shows som »Dark« har vist at europæiske serier kan finde et publikum over hele verden - også i USA,« siger Kelly Lugenbiehl.

Hun mener ikke, at internationaliseringen af TV-markedet er en konsekvens af den generelle globalisering.

»Jeg tror den potentielle interesse for ikke-amerikanske historier altid har været der. Dansk film har i mange år fundet et publikum langt fra Danmark. Når det globale marked for TV--serier i årtier blev domineret af USA, havde det andre strukturelle årsager. idet det bare var det man havde adgang til. Men nu har danske filmskabere fået adgang til et publikum af en størrelse, de aldrig tidligere har haft,« siger Kelly Luegenbiehl.

»The Rain« har premiere den 4. maj på Netflix.