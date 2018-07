Netflix bekræfter: Stranger Things vender tilbage i 2019

Fans af serien »Stranger Things« må væbne sig med tålmodighed, for tredje sæson af den populære serie får først premiere i sommeren 2019.

Det bekræftede Netflix' vicedirektør for originalt indhold, Cindy Holland, søndag, hvor hun deltog i The Television Critics Association's press tour i Beverly Hills i USA.

Det skriver Entertainment Weekly.

»Duffer-brødrene og Shawn Levy forstår, at der er meget på spil. De vil levere noget større og bedre end sidste år. Jeg tror, det kommer til at blive en fantastisk sæson.«

»Den vil være ventetiden værd,« siger Cindy Holland ifølge det amerikanske medie.

Hun fortalte desuden, at tredje sæson af serien vil indeholde flere special effects end tidligere sæsoner, og at det er medvirkende til, at det tager lidt længere tid at producere den kommende sæson.

Det er ikke lang tid siden, at Netflix delte en trailer for tredje sæson af hitserien, og det fik fans til at spekulere i, om en ny sæson var lige på trapperne.

Ifølge flere amerikanske medier har seriens bagmænd, brødreparret Matt Duffer og Ross Duffer og producer Shawn Levy, luftet muligheden for, at tredje sæson ville få premiere dette år.

Den Emmy-vindende serie havde i anden sæson danske Linnea Berthelsen på rollelisten.

Også skuespillere som Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour og Finn Wolfhard er med på rollelisten.

/ritzau/