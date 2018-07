Nej, Winston Churchill sagde aldrig »hvad kæmper vi så for?«

Alle kender efterhånden den skønne anekdote om Winston Churchill og kulturlivet:

Den bredte sig som løbeild for et par år siden. Kunstnere og politikere trak den frem i ophedede debatter på TV. Og folk med kærlighed til kultur citerede den flittigt på sociale medier og høstede hundreder af likes.

Historien udspiller sig vistnok et sted i London under Anden Verdenskrig og har altså ingen ringere end den daværende britiske premierminister i hovedrollen:

Churchill skal finde finansiering til krigen og hører så et forslag om besparelser på de kulturelle budgetter. Forslaget gør ham voldsomt vred og fejes af bordet med ordene »then what are we fightning for?« Hvis man skal føre krig og samtidig spare på kulturen - hvad kæmper vi så for?

Landsfaderen med det pæreformede ansigt og brillerne nede på næsen skal altså have taget bløde værdier i forsvar. En fantastisk situation. Den virkede i hvert fald helt uimodståeligt forrige vinter. Kulturelle aktører over hele Europa kunne se budgetterne blive barberet ned og frygtede efterhånden for deres overlevelse. Når selv en hård hund som Winston Churchill kunne se det livsnødvendige i skønsang og smal litteratur, så måtte moderne politikere da også kunne.

Men nej. Han har aldrig sagt det. Rygtet stammer ifølge andre rygter fra et kulturelt ugeblad ved navn The Village Voice - om end kilden faktisk fortaber sig lidt.

Historikeren og bloggeren Richard Langworth ville i 2009 aflive anekdoten én gang for alle og fik ad den vej spredt ordene mod sin vilje. Anekdoten om Churchills kulturelle forsvar har altså fået sin egen tilværelse på sociale medier og minder i den forstand om alle andre udgaver af fake news.

Formanden for International Churchill Society er for længst blevet spurgt. Hans medarbejdere var på tværs af samtlige 15 millioner ord i statsmandens bøger og taler - hvilket sådan set kun tager få sekunder nu om dage - og fandt ikke sætningen.

Men okay. Historikerne har fundet noget lignende. Churchill har rent faktisk udtalt sig om sagen hele to gange.

»The arts are essential to any complete national life,« sagde han i 1938. Ordene er en smule uoversættelige, men handler jo altså om kunst og kultur som noget uundværligt for et land. »Staten skylder sig selv at opretholde og tilskynde kunsterne,« fortsatte han. »Det går den race dårligt, der ikke hilser de skønne kunster med den ærbødighed og glæde, man skylder dem.«

Og da Anden Verdenskrig allerede hærger i juni 1940, kommer temaet for alvor op. Regeringen taler om evakuering af kongefamilien og andre tiltag i tilfælde af en tysk invasion. Direktøren for The National Gallery i skikkelse af navnkundige Kenneth Clark blander sig så i debatten og foreslår nationens kunstskatte sendt helt til Canada.

»Nej«, svarede Churchill så. »Begrav dem i huler og kældre. Vi skal ikke af med noget. Vi skal vinde!«

Altså: Selv om landsfaderen aldrig sagde »hvad kæmper vi så for?«, havde han bestemt hjerte for kulturen og dens betydning i en national krisetid. Og som en af Australiens borgerlige kendisser - bloggeren Peter Wales - skrev for et par år siden: Citatet ville være helt utænkeligt. Simpelthen fordi Storbritannien slet ikke havde et kulturelt budget i vores forstand dengang.

Verdens første kulturminister var franskmanden André Malraux og fik først sin taburet i 1959. Regeringen i London under Anden Verdenskrig skulle bruge hele 643.000.000 pund til forsvaret. Så ikke engang lukningen af The National Gallery og samtlige musikskoler havde formentlig hjulpet det store.