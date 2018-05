Nej, Odense - I har stadig ikke sat »Rhinguldet« op

Alle synger og spiller til den store rhinguldmedalje.

Men det nye kulturhus har stadig ikke sat verdens største musikdrama op.

»Rhinguldet« i Odense er blevet en smuk koncert mellem nogle ret så kønne kulisser - ikke en opera i meningsfuld forstand.

De fire operaer i »Nibelungens ring« er Richard Wagners personlige skabelsesberetning.

Værket åbner med fnidder mellem Valhallas ledere og mellemledere og ender 15 timer senere med konsekvenserne: En moderne kvinde sætter Valhalla i brand, lader de gamle guder komme til syne eller »dæmre« i lyset fra ilden og gør samtidig mennesket selv ansvarlig for verdens skæbne.

Wagner skrev grundlæggende teksterne til de fire forestillinger bagfra og skabte så musikken forfra. Den samlede premiere i Bayreuth anno 1876 havde kendisser fra hele kloden som tilhørere. Historiens mest ambitiøse musikdrama var en realitet.

Voldsomt krævende

Dramaet sættes altid op over en uges tid: »Rhinguldet« er første opera i rækken og får siden følge af »Valkyrien«, »Siegfried« og til sidst »Ragnarok«.

Projektet kræver altså masser af penge og stærke kræfter over hele linjen. Som da Det Kongelige Teater havde Kasper Holtens meget detaljerede opsætning for et årti siden. Eller da aarhusianerne tog det op i 1980erne med stor succes og omtale over hele verden til følge. Esbjergenserne har også gang i en både kunstnerisk og publikumsmæssigt lovende produktion for tiden med samlet opførelse i 2024.

Odenses bud på fortællingen er flere steder glimrende med pil opad. Man har for eksempel allieret sig med både solide sangere fra den rutinerede generation og spændende navne af de lidt yngre.

James Johnson har længe været en efterspurgt Wotan over hele verden og klarer stadig rollen med både myndighed og plads til det rørende. Han står stort set på scenen fra ende til anden med spyd og iagttager verdens skabninger med sit ene øje. Og han forstår helt rigtigt værkets gud som en svag type.

Danskere som Magnus Vigilius i rollen som Froh, Nina Bols Lundgren som Woglinde og Andrea Pellegrini som Flosshilde kan også være stolte af deres arbejde.

Og når man har hørt en Anja Jung som Erda med kæmpestemmen og en Wieland Satter som Donner, gider man godt høre dem igen. Hvor det end måtte være.

Begynder ellers godt

»Rhinguldet« i Odense begynder faktisk heller ikke så tosset. De tre rhindøtre omme bag tæppet af husblas eller englevinge synger for eksempel aldeles dejligt.

Og selv om man måske ikke fatter skurken Alberichs lighed med roma-bossen Gimi Levakovic i første hug, bliver kostumernes betydning klar efterhånden:

Alle er tilsyneladende klædt efter klassiske roller - som når Fricka ligner en hustru efter tysk forbillede eller de to kæmper er en slags rollespillere med T-shirt og hjemmelavede håndtegn.

Men da rhindøtrene skal ud igen, må de forlade scenen ad synlige veje og altså bryde illusionen efter få minutter.

Publikum får heller ikke mange rekvisitter ud over de flotte guldpakker og stort set ingen kulisser af den aktive slags eller andre former for bevægelighed.

Og selv om man åbenbart skal lære det meste af handlingen gennem folks bevægelser alene, må sangerne selv finde på det meste undervejs. Simpelthen fordi tilhørerne ellers ville lide strådøden af kedsomhed. Fordi der skal ske et eller andet.

Musikere i Odense Symfoniorkester under ledelse af klokkeklare Alexander Vedernikov stiller med kæmpe følelser plus nogle meget asiatiske ambolte. Alt imens éns øjne leder panisk efter en refleksion over den brusende musik på scenen og sjældent møder noget som helst.

Da kæmpen Fafner i et afgørende øjeblik vil slå kollegaen Fasolt ihjel, må han bare hugge sin stav i scenegulvet et par gange - som var det en få timer gammel nødløsning.

Man kan sagtens sætte »Nibelungens ring« op med fokus på aktørerne alene. Folks ansigter kan sagtens være spændende nok i sig selv. Og deres stemmer kan. Løsningen i Odense ligner bare mest et udslag af skiftet i instruktør fra Annechien Koerselman til Jasmin Solfaghari - og i sidste ende af fortabthed.

Igen: »Rhinguldet« er kun den første af fire operaer. Satsningen kan sagtens løfte sig gevaldigt de næste dage.

Det hele kan eksplodere i farver, i frelst feminisme, i faderopgør med de folkevalgte - for man kan gribe fortællingen an på hundredvis af måder.

Odenseanerne har bare ikke ledt efter deres egen. De har heller ikke fundet en løsning på oversættelsen af Wagners musik til noget visuelt.

De kunne faktisk lige så godt have fortsat deres rige tradition med såkaldt koncertante opførelser uden sceneri. For musikken og de medvirkende fejler ikke noget. Overhovedet.