Nationalmuseets direktør fjerner chef efter budgetrod

Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, har fjernet sin vicedirektør fra posten efter tre års røde regnskaber og budgetrod.

Det fremgår af en meddelelse til museets medarbejdere, som Politiken har fået aktindsigt i.

Vicedirektør Jes Gjørup, som havde ansvaret for drift og administration, er ikke længere den rigtige person til jobbet, anfører Rane Willerslev:

»Det er ikke en fyring, men det klart, at det er resultatet af det meget væsentlige problem, at museet ikke har formået at gå i nul i tre år i træk. Og derfor har museet også fået en meget alvorlig kritik fra ministeriet. Jeg er jo ny i stolen, men jeg vurderer med den historik, der er, at der er brug for nogle andre kræfter til at sørge for, at vi leverer her«, siger museumsdirektøren til Politiken.

Alene i 2017 resulterede overmåde optimistiske skøn og deciderede regnefejl i et underskud på 4,4 millioner kroner, fremgår det af museets årsrapport. Konkret optrådte indtægter fra museets renæssancefestival og julemarked på Kronborg to gange i budgettet, og det er ifølge Willerslev »grundlæggende uacceptable fejl«.

Jes Gjørup ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen eller sin egen jobfremtid. Ifølge Politikens oplysninger har Kulturministeriet dog tilbudt ham en stilling som ny administrationschef for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler i København, hvor den nuværende chefs kontrakt udløber om kort tid. Dermed bliver stillingen på akademiet ikke slået op, så andre kandidater kan søge den.

Politiken har spurgt Kulturministeriet til den faglige begrundelse for, at Jes Gjørup tilbydes en ny chefpost med tungt økonomiansvar på en anden af ministeriets institutioner efter svigtet i tilsynet med budgetterne på Nationalmuseet.

HR-chef Arne Bundgaard oplyser her i et skriftligt svar, at stillingen ikke behøver at blive slået op, hvis der findes en kvalificeret ansøger internt:

»Jes Gjørup er kvalificeret til stillingen«, lyder svaret til Politiken.

Kulturministeriet ønsker ikke at uddybe begrundelsen for flytningen yderligere.