National Geographic anerkender racistisk fortid

Indtil 1970erne ignorerede National Geographic den farvede del af USAs befolkning. Amerikanerne blev slet og ret skildret som hvide mennesker, og når sorte amerikanere en sjælden gang var at finde på de glittede sider, var det typisk som arbejdere eller i rollen som den hvide mands hushjælp.

Samtidig blev mennesker andre steder i verden i vidt omfang skildret som eksotiske indfødte. De blev ofte portrætteret uden tøj, som lykkelige jægere og ædle vilde - måder, som National Geographics amerikanske chefredaktør, Susan Goldberg, i det aktuelle nummer af bladet beskriver som »enhver tænkelig kliche«. Hun anerkender også, at det ikoniske magasin i årtier har været racistisk.

Det sker på baggrund af en undersøgelse, som National Geographic selv har taget initiativ til. Den er lavet professor John Edwin Mason fra University of Virginia, som både er ekspert i fotografiets og Afrikas historie.

Efter at John Edwin Mason har stået på hovedet i magasinets arkiver, kan han konstatere, at National Geographic - i modsætning til eksempelvis magasinet Life - har været med til at fremme racistiske stereotyper, som er knyttet til hvid amerikansk kultur.

Susan Goldberg fremhæver i sin leder flere eksempler. Blandt andet har en artikel fra 1916 med et fotografi af to australske aboriginaler underteksten: »Denne type vildmænd er de mindst intelligente af alle mennesker«.

Et andet sigende eksempel demonstrerer redaktionens fravalg. I 1962 bragte National Geographic en historie fra Sydafrika. To og et halvt år tidligere var 69 sorte sydafrikanere blevet skudt og dræbt af politiet i Sharpeville i en massakre, som chokerede omverdenen. Ifølge John Edwin Mason berørte artiklen dårligt spændingerne i landet.

»Ingen sorte sydafrikanere får ordet. Fraværet er lige så vigtigt som det, der er med,« siger John Edwin Mason ifølge National Geographic, hvor det også bliver fremhævet, at de sorte mennesker, der optræder i historien, enten danser eksotiske danse eller er tjenere og arbejdere.

»Amerikanernes fik deres forestillinger om omverden fra Tarzan-film og rå racistiske karikaturer,« forklarer John Edwin Mason ifølge National Geographic, hvor han også påpeger, at National Geographic ikke gjorde meget for at udfordre læserne og give dem et andet perspektiv.

John Edwin Mason har også hæftet sig ved, at magasinet adskillige gange har vist fotografier af hvide reportere og fotografer, som er omringet af farvede mennesker, der nærstuderer deres kameraer og andre former for teknik udstyr.

Forsiden på den amerikanske udgave af National Geographic.

Det seneste nummer af magasinet angriber emnet »race« fra en række vinkler og hedder meget sigende »The Race Issue«. Forsidefotografiet er et sæt tvillingepiger, hvor den ene er hvid og den anden mørk, og som er forsynet med overskriften: »Sort og hvid - disse tvillingesøstre får os til at genoverveje alt, hvad vi ved om race.«

»Lad os gå imod nutidens skamfulde brug af racisme som en politisk strategi og bevise, at vi er bedre end det,« skriver Susan Goldberg i sin åbningsbøn, hvor hun anerkender National Geographic racistiske historie.

Race vil være et fast tema i bladet året ud.