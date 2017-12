Napoleons hat, Churchills gebis og Dan Turèlls hashpibe

Et par slidte sandaler med hundrede år på bagen er blevet solgt i det britiske auktionshus Hansons Auctioneers i Etwall, Derbyshire.

Sandalerne menes at have være båret af den britiske officer, politiske eventyrer og forfatter T.E. Lawrence, der i begyndelsen af det 20. århundrede var udsendt af de britiske myndigheder for at samle arabiske stammer til et oprør mod det ottomanske imperium. Lawrences politiske manøvrer lykkedes, og han skrev om sine oplevelser i erindringsbogen »Visdommens Syv Søjler« (1926). T.E. Lawrence fik tilnavnet Lawrence of Arabia, og hans eventyrlige liv og tidlige død i 1935 i en motorcykelulykke blev filmatiseret i 1962 i den Oscar-vindende »Lawrence of Arabia« med Peter O’Toole i hovedrollen.

T.E. Lawrences hundrede år gamle sandaler gik for 26.000 kr. i denne uge.

T.E. Lawrence, der er en helteskikkelse i Storbritannien, fordi han tillægges en del af æren for skabelsen af den nationale arabiske bevægelse, som med til at jage tyrkerne på porten, efterlod sandalerne hos en ven, Rodney Walker, og derfra havnede de på auktion. De er noget slidte, men auktionshusets leder, Charles Hanson, siger til britiske aviser, at det netop viser, at sandalerne har været brugt i ørkenen: »De må have vandret over klipper og sand.«

I den israelske avis Jerusalem Post siger Law-rence-eksperten og fhv. ambassadør i Jordan Jacob Rosen-Koenigsbuch: »Vi har tidligere set genstande, der blev påstået at stamme fra Lawrence, men man må være skeptisk. En ekspertundersøgelse synes imidlertid at have nået den konklusion, at disse sandaler sikkert har tilhørt Lawrence, og vi ved, hvem der har haft dem gennem alle disse år.«

BBC kunne torsdag meddele, at de slidte sandaler var gået for 26.000 kr.

Både historiske kuriositeter og vigtige historiske genstande og dokumenter er i høj kurs i internationale auktionshuse. Kan genstande klart forbindes med historiske personer, ryger priserne i vejret.

Dagen efter auktionen over sandalerne solgte samme auktionshus en lænestol, som Winston Churchill havde siddet i. Den er noget slidt og beskrives som bleggrøn. Lænestolen blev vurderet til ca. 4.000 kr., og rædslens forbindelse til Churchill forklares sådan af den anonyme ejer: »En af mine slægtninge var inspektør for Harrow skole, hvor Churchill havde været elev. Min slægtning blev nær ven med Churchill, og når Churchill kom på skolen på besøg, sad han i lænestolen, som blev betegnet som Churchills lænestol.«

Churchills gebis af guld var lavet, så han bevarede sin specielle lidt læspende stemme. Foto: Newsmaker PR

Mere skal der altså ikke til. Så var der mere bid i Churchills falske tænder, der i 2010 blev solgt for 160.000 kr. og rent faktisk havde siddet i munden på den tidligere britiske premierminster. Gebisset blev solgt under overskriften: »Tænderne, der reddede verden.« Hvordan dukkede gebisset op på auktioner. Jo, sønnen til Churchills tandlæge beholdt gebisset. Churchill havde rent faktisk fire gebisser og et andet gebis blev i 2011 solgt for 170.000 kr. Det tredje gebis er på Royal College of Surgeons og det fjerde blev begravet sammen med Churchill og er – af gode grunde – ikke siden set.

Det er selvfølgelig afgørende, at der er god dokumentation for, at tingene vitterlig har tilhørt den person, som man hævder. Et engelsk auktionshus solgte i 2012 en ring, der beviseligt havde tilhørt forfatteren Jane Austen (bl.a. »Stolthed og fordom« og »Fornuft og følelse«) for 1,5 millioner kr. Den blev købt af sangerinden Kelly Clarkson, der havde vundet »American Idol«, men de britiske myndigheder forhindrede, at ringen blev ført ud af landet. En række dokumenter efterlod ingen tvivl om, at den havde tilhørt Jane Austen, og i sidste ende blev den købt af Austen-museet i Chawton.

Josephines forlovelsesring, som Napoleon gav hende. Stenene var ikke kostbare, for Napoleon havde ikke mange penge i 1796, da han købte ringen til hende. Foto:Patrick Kovarik

En forlovelsesring, der havde tilhørt Napoleons forlovede og senere hustru Josephine, blev solgt for 8,5 millioner kr. i 2013. Ringens stene er ikke kostbare, men Napoleon havde heller ikke mange penge, da han i 1796 gav ringen til hende. Ægteskabet blev siden opløst, men Josephine holdt af ringen, og den blev bevaret i deres efterkommeres samling. Også her var der ingen tvivl om dens proveniens, altså hvor den kom fra.

Der var i 2012 mange bud på Charlie Chaplins bowlerhat. Hatten bar Chaplin første gang i 1914, da han var 24 år gammel. Han havde snuppet hat og tøj fra et omklædningsrum, og rygtet ville vide, at hatten havde tilhørt den amerikanske komiker Roscoe »Fatty« Arbuckles svigerfar, og at de store bukser var »Fatty«s egne. Hatten gik for godt 400.000 kr.

Fotografi fra 1924 fra filmen »Chaplins plejebarn« (»The Kid«) viste Chaplin med sin senere berømte og dyre bowlerhat. Foto: Scanpix

Så var der Marilyn Monroes frække og flotte kjole, som hun havde på, da hun sang fødselsdagssang for præsident John F. Kennedy i 1962. Kjolen blev solgt på en auktion i New York i 2016 for godt 30 millioner kr. Den hvide kjole, hun bar, da hun stod på en subwayrist i filmen »Den søde kløe«, og som blæste op over hendes ben, solgtes for ca. 36 millioner kr. i 2011.

Helt amok gik køberne, da Napoleons hat i 2014 kom på auktion. Efter kejserens død i 1873 blev alt, han havde rørt ved, opkøbt af samlere. Napoleons ejendele og ting, der kan forbindes til ham, går som varmt brød på auktioner, og hvis han havde efterladt sig netop et varmt brød, var det såmænd også blevet solgt. En lok af Napoleons hår blev ifølge New York Times solgt for 350.000 kr. på auktionen i 2014, mens hans jagtbøsse gik for kun 2,1 millioner kr. Hans handsker solgtes for 500.000 kr. – ti gange over vurderingen.

Når genstandene sættes i forbindelse med konkrete begivenheder, ryger priserne yderligere i vejret, hvilket var tilfældet med Napoleons hat, der var lavet af bæverskind. Man mente, at han havde båret hatten i slaget ved Marengo i Italien i 1800. Den type hat var ikke usædvanlig i Frankrig, men Napoleon bar den sidelæns for at blive bemærket. Auktionshusets leder bemærkede: »Churchill var kendt for sine cigarer og Napoleon for sine hatte.«

Napoleon bar såvidt vides 120 forskellige hatte under sin militære karriere – 19 eksisterer i dag, og de fleste er på museer. Hvordan ved man så, at denne har blev båret af Napoleon? Jo, hatten blev givet til en læge ved millitæret, og derfra blev den solgt til Monacos fyrst Louis II og var udstillet i Monarcos fyrstepalads. Da paladset skulle renoveres, blev en række genstande solgt, herunder Napo-leons hat. En sydkoreansk millionær købte hatten for ca. 24 millioner kr. Fundet for de penge.

Ligesom Napoleons ejendele er eftertragtede, så ryger genstande med forbindelse til nazisterne også i vejret prismæssigt. Da en guldpistol fremtillet til topnazisten Hermann Göring blev sat til salg af et amerikansk auktionshus i 2016, blev prisen 2,6 millioner. Der var tale om en Walther PPK-pistol. Med i prisen fulgte endda en stor guldring og et par forgyldte manchetknapper, som Göring har haft på. Ifølge auktionshuset var pistolen fremstillet i 1939 som en speciel gave til Göring fra våbenfabrikken. Man regner med, at en amerikansk soldat har lagt sine hænder på pistolen i 1945.

Selvfølgelig kan alt, Adolf Hitler har rørt ved, sælges. Der er en Hitler-mani, kan man desværre roligt konkludere. Blandt de utallige Hitler-genstande, der er auktioneret bort gennem tiderne, kan man nævne hans personlige telefon. Den stammer fra Førerbunkeren i Berlin og blev taget af russiske soldater, men siden givet som gave til en britisk officer. Den var lavet af Siemens og var dyb rød og lavet af bakelit, der er beskadiget på grund af ild i forbindelse med erobringen af bunkeren. På telefonen er Hitlers navn indgraveret, og den var vurderet til ca. 2 millioner kr. I februar 2017 solgtes den for vurderingssummen.

Hitlers telefon i rød bakelit med brandmærker.

Hvor det vrimler med Hitler-genstande er det svært at finde effekter fra Stalin og Mao på auktioner.

Til tider kan genstandene være let morbide, som da John F. Kennedys morder Harvey Oswalds kiste blev solgt for 600.000 kr. Oswald blev skudt og dræbt af Jack Ruby. Oswald blev pænt begravet i kisten, men rygter gjorde, at man i 1981 gravede hans lig op for at identificere ham med sikkerhed. Så blev han begravet igen, men i en ny kiste. Bedemanden, der stod for opgravningen, beholdt kisten, og nu er den solgt til en anonym køber- Man ved ikke, hvad han vil med den.

Næsten lige så morbidt var salget af general Custers blodplettede flag, som han holdt fast i til det sidste, da han blev dræbt i 1876 i slaget ved Little Big Horn. Flaget blev solgt i 2010 for 15 millioner kr.

Flaget, som Custer mistede i slaget ved Little Big Horn. Der er blod på flaget, men om det er Custers, vides ikke. Foto: Emmanuel Dunand

Også danske auktionshuse har nydt godt af interessen for danske personligheder. I 2003 blev effekter fra digteren Dan Turèll solgt på Bruun Rasmussens auktioner. Der var tale om en hashpibe med udskåret pibehoved i form af en elefant, en hashvægt, to hashklumper, en tobakspung med sjove svampe, en gammel injektionssprøjte og to digte om bevidsthedsudvidende stoffer. Hele molevitten gik for 15.000 kr. – sikkert solgt til en gammel, men anonym hippie.