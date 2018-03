Når phono sapiens famler i blinde …

I december blev den belgiske cyberkunstner Dries Depoorters app, »Die With Me«, sat til salg i App Store. Den blev hurtigt en succes. Kort tid efter lanceringen toppede »Die With Me« listen over de mest downloadede apps på det amerikanske marked og fangede også adskillige markante mediers opmærksomhed. Entreprenante typer uden egne originale ideer så hurtigt potentialet i appen, og mere eller mindre vellykkede efterligninger begyndte at poppe op i App Store.

Men det var ikke let for Dries Depoorter og hans samarbejdspartner, David Surprenant at få App Store til at acceptere »Die With Me«, der er et kunstprojekt, som spiller på vores afhængighed af teknologien og byder på et anonymt chatroom, som man kun kan bruge, når man har mindre end fem procent batteri tilbage.

Efter lang tids dialog med afvisninger og forbehold, var det kun en tilfældig menneskelig fejl, der var skyld i, at »Die With Me« blev tilgængelig i App Store.

»Forløbet er meget sigende for den virkelighed, vi møder på de digitale platforme. App Store har en kommerciel struktur, hvor der ikke er plads til kunstprojekter. »Die With Me« fik kun lov at blive i App Store, efter at den ved en fejl var blevet godkendt, fordi popularitet og omtale er væsentlige parametre,« siger Katrine K. Pedersen, der er leder af Arken Undervisning.

Her har hun netop – med Dries Depoorters deltagelse – lanceret initiativet Art & Tech Lab, hvor man med kunsten som afsæt vil undersøge de værdimæssige perspektiver af teknologien og de strukturer, koder og algoritmer, der gør sig gældende i den digitale verden.

Sådan arbejder Dries Depoorter med teknologien som kunstner I Art & Tech Lab på Arken vil man med kunsten som afsæt undersøge den teknologi, som fylder så meget i vores hverdag. Den disciplin er den belgiske cyperkunstner Dries Depoorter en mester i. Han har lavet en lang række projekter, som kredser om privatliv og overvågning, big data og identitet i den digitale verden. Blandt andet: Seattle Crime Cams: Man kan finde nødopkald til politiet i Seattle online. Dries Depoorter har sammen med Brakke Grond Amsterdam skabt en installation, hvor live-opkald bliver koblet sammen med det trafikkamera, som er tættest på det sted, hvor opkaldet kommer fra. Projektet giver potentielt mulighed for at være katastrofeturist på distancen og sætter fokus på overvågning og åbenhed. Scratch Tickets: Dries Depoorter har skabt sit helt eget skrabespil. Fra sit website og en automat sælger han skrabelodder, hvor man kan vinde 25.000 falske følgere til sin Instagram- eller Twitterprofil. Masser af firmaer sælger falske følgere til profiler på de sociale medier, og når nogen en dag vinder hovedpræmien i Dries Depoorters spil, vil de 25.000 falske følgere koste ham omkring 70 amerikanske dollar. Trojan Offices: I 1990 blev en computerekspert på Cambridge University så skuffet over at støde på en tom kaffekolbe i køkkenet, at vedkommende satte verdens første webcam op, så hele afdelingen fra deres arbejdsskærme fremover kunne holde øje med, om der var kaffe på kanden. Senere er webcams blevet udbredt til overvågning, og i 2015 markerede Dries Depoorter det første webcams jubilæum med installation »Trojan Offices«, hvor han – meget enkelt og uden tilladelse – hackede ind i kameraer i en række køkkener på arbejdspladser over hele verden og transmitterede live der fra på en samling skærme. TinderIn: Hvem er vi på forskellige digitale fora på nettet? I dette kunstprojekt har Dries Depoorter sat profilbilleder fra Tinder og Linkedin over for hinanden for at vise, hvordan vi fremstiller os selv i forskellige sammenhænge. I løbet af det første døgn besøgte over en halv million hans website for at se billederne, og en række medier som The Independent, Washington Post og Metro International skrev om det. Dries Depoorter spurgte ikke om tilladelse til at bruge profilbillederne, og kunstprojektet satte gang i en debat, hvor jurister diskuterede, om det var lovligt. Screenshot a Day: Vi bliver kigget over skulderen og efterlader masser af spor efter vores gøren og laden på de digitale platforme. Dries Depoorter har sat dette forhold på spidsen i et projekt, hvor hans computer hver dag i en måned tog et billede af hans skærm på et vilkårligt tidspunkt og postede det på en Twitter-konto, som han ikke selv havde adgang til. »Screenshot a Day« fik ham til at ændre adfærd på nettet og blandt andet skrive privat mail i et hastigt tempo og tænke nøje over, hvilke websites, at han besøgte.

»Vi taler i dag en masse om digital dannelse, men hvad er det egentlig? Internettet er en kompleks størrelse, og det bliver vi nødt til at forstå. Vi har endnu til gode at forstå, hvad al den teknologi, som vi har til rådighed, betyder for den virkelighed, vi lever vores daglige digitale liv i. Der er tale om en betydelig del af vores liv, for vi bruger i dag mere tid på skærme end på vores nærmeste. Kigger man isoleret på unge mennesker, er skærme – med undtagelse af søvn – den aktivitet, der sluger mest af deres tid,« siger Katrine K. Pedersen, som også er forfatter til bøgerne »Phono Sapiens« og »De digitalt udsatte« og mener, at det er en yderst relevant opgave for Arken at beskæftige sig med teknologien og dens blinde vinkler.

»Arkens primære formål er demokratisk dannelse. Det kan lyde lidt højtsvævende, men det er ret essentielt. En ny undersøgelse viser, at danske unge ligger helt i top, når det handler om demokratiforståelse – altså viden om politik og samfund. Men når det kommer til demokratifølelsen – det vil sige oplevelsen af at have en stemme og holdninger og indsigter, som har en værdi for demokratiet – ligger de i bunden,« siger Katrine K. Pedersen.

Det første tiltag i Art & Tech Labs regi er forløbet Coding for Diversity Camp med unge fra Ishøj Ungdomsskole. De unge har blandt andet lavet en datingapp sammen med Dries Depoorter, der som cyberkunstner især beskæftiger sig med big data, identitet på de sociale medier, privatliv og overvågning.

Dries Depoorter sætter i projektet TinderIn profilbilleder fra Tinder og Linkedin op ved siden af hinanden.

»På campen lærer de unge helt lavpraktisk at kode. De får skærpet blikket for, at det lige nu er nogle få kæmpestore virksomheder, der producerer det meste af den teknologi, vi anvender, og at den er styret af kommercielle hensyn. De får oplevelsen af, at de kan skabe noget selv, og at det faktisk er ret let. Men det er ikke produktet, der er det centrale. Det er de reflektioner og den empowerment, der opstår undervejs. Det positive ved teknologien er jo, at man selv kan lave alt muligt i stedet for at holde sig til at bruge Instagram og Google og kun agere inden for de rammer, som de dikterer,« siger Katrine K. Pedersen.