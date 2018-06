Når landskaber bliver til farver

Farverige landskaber dominerer Louisianas hovedudstilling denne sommer. Museet præsenterer den tyske maler Gabriele Münter, som er en af dem, der har levet en skyggetilværelse i auropæisk kunst. Sideløbende vises en udstilling med den amerikanske pop art-pioner Ed Ruscha.

Ed Ruscha er et stort navn i amerikansk kunst, og ser man nogle af hans mest berømte billeder, genkender man dem nemt og genfinder i hvert fald følelsen af amerikanske ikoner som for eksempel benzintanken og dermed bilen og løftet om frihed og de åbne vidder ligesom hesten og rytteren i filmene om det vilde vesten. Denne gang handler udstillingen imidlertid om en mere eksklusiv side af Ed Ruschas værk som det intime tryk, kunstværker i form af bøger og eksperimenter med for eksempel at bruge krudt og petroleum som kunstnerisk materiale. I øvrigt med et udtalt sart resultat.

Korrigeret kunsthistorie

Gabriele Münter er en af de skikkelser i kunsthistorien, der har befundet sig noget i glemslens halvmørke - måske fordi hun stod i skyggen af kendte kunstnere som først og fremmest Kandinsky og Franz Marc, med hvem hun stiftede kunstnergruppen Der Blaue Reiter, uden at det nu var hendes navn, der på nogen måde blev i fremhævet i historieskrivningen. Måske er Gabriele Münter reelt ikke så interessant som Wassily Kandinsky, der trods alt fik en afgørende betydningen for udviklingen af abstrakt kunst. Måske er det ikke kommet Münter til gode, at hun var kvinde.

Men trods hendes relativt mindre betydning i forhold til en gigant som Kandinsky er hun et godt bekendtskab. Louisiana har i flere omgange søgt at korrigere den vedtagne kunsthistorie ved at trække nogle kvindelige kunstnere frem og vise deres kvaliteter. Det gjaldt for eksempel præsentationen i 2014 af Hilma af Klint som en ligefrem abstrakt pioner, og ikke mindst udstillingen »Avantgardens kvinder 1920-40«, der i ¨2012 til og med fokuserede på perioden, hvor også Gabriele Münter navnlig udfoldede sit betydelige koloristiske talent.

Det er ikke nemt at være en mand. Det er heller ikke nemt at være kvinde, og tidligere kunne kvinder for eksempel ikke studere på kunstakademier men måtte strikke begyndereerfaringerne sammen selv, som Gabriele Münter (1877-1962), der var i den heldige situation, at en arv gjorde hende økonomisk uafhængig. Kandinsky blev en af hendes lærere og også mere end det, så i mange år er de »hemmeligt forlovede«, som det så eufemistisk formuleres i en af formidlingsteksterne på Louisiana. Diskretionen skyldtes hensynet til den omstændighed, at Kandinsky var gift hjemme i Rusland.

Men. Ingen bånd bandt ham, og Münter-Kandinsky-parret slår sig i en periode ned i den tyske by Murnau syd for München, hvor hans indflydelse på hende også spreder sig til hendes lærreder. Udstillingens tidligste billeder viser nogle kønne senimpressionistiske landskaber i fine naturtro farver og båret af smukke naturstemninger. Men snart trækker konkurerne op i billederne som markante sorte streger. Hendes stadig figurative maleri bliver klarere og stærkere, kompositorisk mere tegnenkle. Det gør hende selvstændig og selvsikker som billedkunstner og af den tro på sig selv vokser det landskabsmaleri, der for alvor gør Gabriele Münter interessant som billedkunstner.

Gabriele Münter: "Fra Griesbau-vinduet", 1908

Op på hesten

Det er omtrent på dette tidspunkt, da Gabriele Münter med sine (farve)stærke landskaber og portrætter er på højden af sit virke, at hun i 1911 sammen med blandt andre sin samlever danner Det Blaue Reiter, der demonstrativt viste verden, at en ny form for maleri var ved at vinde frem i Tyskland. Ikke som en fastlagt stil - men som en mangfolldighed af frisætning. Der Blaue Reiter levede ikke længe. Efter markante udstillinger, hvor også en anden af modernismens pionerer, Paul Klee, deltog, gik gruppen i opløsning omtrent samtidig med udbruddet af Første Verdenskrig. På det tidspunkt vender Kandinsky tilbage til Moskva for at blive skilt fra sin kone, så han efterfølgende kan blive gift med en helt tredje kvinde.

Senere i sit liv skifter Gabriele Münter igen stil og forsøger sig med et abstrakt malerisk sprog, og dermed slutter Louisianas udstilling. Gabriele Münters betydning og testamente til verden ender imidlertid ikke med hendes egne, sene billeder, der på udstillingen står svagere i forhold til hendes tidligere, først fauvistiske og siden tilstræbt saglige malerier. Under Anden Verdenskrig og i det hele taget nazisternes barbariske, kulturpolitiske hærgen lever Münter og hendes nye partner, kunsthistorikeren Johannes Eichner, meget diskret og stilfærdigt som to små mus i huset i Murnau, og med god grund, for kælderen var fyldt med billeder fra Blaue Reiter-gruppen og adskillige af Münter selv, som hun donerede til et kunstmuseum, Lenbachhaus i München, som af samme grund er berømt for sin Blaue Reiter-samling.

Ed Ruscha: "Dobbelt standard", 1970

Popkunstens Mr. Cool

Wassily Kandinsky vendte på et senere tidspunkt tilbage til Tyskland og blev lærer i maleri ved Bauhaus-skolen; et forsøg på at skabe et nyt kunstnerisk sprog på en række felter, der ville passe til en ny og moderne virkelighed. Siden endte han som en ensom mand i Paris, men da nazisterne lukkede Bauhaus og i det hele taget fik kontrol med samfundet, flygtede eller immigrerede en lang række europæiske kunstnere og intellektuelle til den nye verden, hvor de var en medvirkende årsag til det kunstneriske tigerspring, USA tog fra navnlig midten af det 20. århundrede og til den dag i dag.

Blandt nyskabelserne i 1960erne var amerikansk pop art med kendte skikkelser som Andy Warhol, der malede plakatagtige billeder af den amerikanske hverdagsvirkelighed som for eksempel suppedåser. En mindre kendt skikkelse er Ed Ruscha (født 1937), der på sin egen originale måde approprierede - tog, lånte, citerede - ord, billeder og begreber fra hverdagen og gjorde dem til ikoner for the American way of life på en måde der kunne opfattes ironisk men stadig stråler ikonisk; billeder der er, slagkraftige, tegnenkle, lige i øjet.

I serien »Louisiana on paper«, der som titlen antyder, fokuserer på værker på papir, ser museet kunstneren over skulderen, besøger ham i værksteder og forsøger at forstå hans billedverden gennem hans øjne ved nogle udsøgte eksempler på litografier, bogobjekter og mere skitseagtige arbejder. Meget ydmyge og stilfærdige i udtrykket i modsætning til Ruschas som nævnt mere slagkraftige malerier. Men fine, intime,. Nærmest smukke på deres egen selvudslettende måde

Gabriele Münter + Ed Ruscha. Hvor: Louisiana. Hvornår: Tirsdage-fredage 11-22, lørdage-søndage 11-18. Til 19. august.