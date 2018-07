Tisvilde uge 29

Musik i Lejet: Indierock og rene armhuler

Musik i Lejet, der begynder torsdag, er festivalen, hvor du tager et bad, inden du møder op til koncert. Campingområdet er eksileret uden for byen, for vi sover i sommerhuset i rent, storblomstret sengetøj, køber økologisk solcreme og friske Ørby-ærter i hovedgaden, tager en dukkert på stranden og nyder, at der er et stemningsfuldt liv ved siden af fadøl og fandango. Og så er det festivalen, hvorisvildes high-brow kulturprofil fletter sig sammen med værdier som rummelighed og god opførsel. For vi skal ganske vist feste, men vi skal gøre det, som man gør det i Tisvilde: med sans for dekorum.