Museum udlover kæmpedusør for information om historiens største kunsttyveri

Ikke færre end ti millioner dollar lige ned i foret!

Du skal bare kræve dem senest på søndag kl. 23.59 amerikansk tid.

Og nå ja: Du skal have afgørende informationer om historiens største tyveri af kunst.

Tilbuddet kommer fra Anthony Amore - sikkerhedsschef på det legendariske Isabella Stewart Gardner Museum i Boston.

Museet blev i 1990 frarøvet hele 13 malerier af gamle mestre til en samlet pris på den rystende side af en halv milliard dollar.

Det drejer sig om billeder af eksempelvis Degas, Manet, Vermeer og Rembrandts eneste marinebillede overhovedet: "Storm på Genesaret sø" fra 1633.

Et af de mest værdifulde af de stjålne malerier er Rembrandts »Storm på Genesaret sø«.

Isabella Stewart Gardner Museum i Boston har fordoblet den allerede gigantiske dusør på opklaringen. Men hvis oplysningerne ikke foreligger nytårsaften, ryger den ned på fem millioner igen.

Anthony Amore skriver samtidig på en hel bog om tyveriet og har den klar næste år.

Og hvis man ikke tror, de ti millioner vil gøre nogen forskel - så jo: Han har faktisk visse forhåbninger om det modsatte. Hvad fem millioner ikke har udrettet indtil nu, kunne fem millioner oven i hatten godt gøre.

To mænd i falske politiuniformer tiltvang sig adgang i forbindelse med et vagtskifte på museet den 18. marts 1990. De efterlod vagterne bagbundet, udsøgte sig værkerne i ro og mag og brugte i alt fem kvarter på sagen.

Forbrydelsen som sådan er forældet. Ingen kan altså blive dømt for selve indbruddet længere. Amerikansk politi har til gengæld jagtet mulige hælere lige siden og gør det endnu.

Værkerne skal for eksempel have cirkuleret i Philadelphia for halvandet årti siden.

Man har af samme grund set det nordøstligste USA som tyvenes mest sandsynlige hjemegn og endda fået sat et par mistænkte på.

Især mafiosoen Robert Donati med tilnavnet "Bobby D" dukker igen og igen op i efterforskningen.

Gangsteren fra Boston arbejdede i mange år tæt sammen med en kendt kunsttyv i form af rockmusikeren Myles Connor. De to stjal fem stykker samtidskunst fra et lille museum i Maine midt i 1970erne og blev taget af en undercoveragent fra FBI.

Connor røg ind for udåden og neglede så en Rembrandt fra Boston Museum of Fine Arts under sin prøveløsladelse - hvorpå han leverede den tilbage mod løfte om nedsat straf!

Politiet opsøgte Connor i fængslet dagen efter det store tyveri fra Isabella Stewart Gardner Museum og fandt ingen sammenhæng mellem ham og forbrydelsen.

Fangen gjorde til gengæld ordensmagten opmærksom på sit samarbejde med "Bobby D" og stak indirekte sin kollega. De to herrer havde så tit været på museet og talt om dets dårlige sikkerhed.

Robert Donati alias Bobby D kan altså meget vel have klædt sig i politiuniformen og begået det store tyveri. Senere oplysninger i sagen tyder endda på, han havde et godt motiv: Han var blevet sendt i byen for en af landets helt store syndikater og skulle forhandle mafiabossen Vinnie Ferrara fra fra en fængselsstraf ved hjælp af billederne.

Der er bare et problem. Bobby D døde under endnu uopklarede omstændigheder i september 1991. Rygter har lige siden forbundet hans meget mafiaagtige død i bagagerummet på sin egen bil med hans mulige involvering i røveriet.

Politiet har også set en forbindelse mellem tyveriet og den nu 81-årige Robert V. Gentile fra Connecticuts mafiøse miljø - men gangsterens forsvarer benægter alt på sin klients vegne.

Selv om politiet altså mistede en mistænkt ved Bobbys bortgang, er sporet aldrig for alvor blevet koldt.

Museet har alle dage haft en forjættende fornemmelse: At billederne aldrig kom så langt væk og måske endda stadig befinder sig i landet.

Dets daværende direktør, sangeren og kunsthistorikeren Anne Hawley, fik i 1994 et anonymt brev med interessante oplysninger - interessante fordi afsenderen tilsyneladende lå inde med en viden, museet frem til i dag har holdt hemmelig for offentligheden.

Og en journalist fra dagbladet Boston Herald blev i 1997 ført til et lager i Brooklyn og efter eget udsagn forevist Rembrandts billede. Han tog en mikroskopisk prøve af malingen med sig hjem og fik den testet. Om det virkelig var "Storm på Genesaret sø", kunne ikke bevises. Men farven stammede fra den rigtige periode.

Hvis man har viden om billederne, skal de gives direkte til sikkerhedschefen. Fortrolighed og anonymitet garanteres. Henvendelse til.

Anthony Amore

Director of Security

617 278 5114

theft@gardnermuseum.org