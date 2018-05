Museerne får stadig flere besøgende - så hvad er problemet med at spare to pct. årligt?

To procent om året. Sådan lød beskeden, da der i 2016 blev vedtaget en række besparelser på kulturområdet. Det skabte frustrationer hos mange, og Organisationen Danske Museer frygtede, at det ville blæse museerne omkuld.

Alligevel ser det ud til at gå godt med de danske museer, viser tal fra Danmarks Statistik. Besøgstallet hos de statslige og statsanerkendte museer har været stigende de seneste par år. 1.855.871 gæster besøgte Nationalmuseets udstillingssteder og slotte i 2017. Det er en pæn fremgang i forhold til, at man på Nationalmuseet i København var nødt til at indføre betalingsentré for snart to år siden, hvor besøgstallet uden overraskelse faldt. Ifølge direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, skyldes den nye fremgang, at de er blevet skarpere og tænker i publikum først.

Direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, mener ikke, at det stigende antal af besøgende er nok til at kompensere for de årlige besparelser.

»Vi forsøger at sætte en krog i publikum ved at lave noget, der intuitivt interesserer dem. Det er forudsætningen for, at vi kan give dem komplekse fortællinger om videnskab og historie. Derudover er det meget væsentligt, at vi møder folk i øjenhøjde,« siger han.

Men når det går så godt, hvad er problemet med besparelserne så?

»Uanset hvor meget publikum man kan få ind, kan det ikke kompensere for besparelserne på området. Desuden er vi en stor maskine, derfor skal vi være i stand til at kunne bevare de medarbejdere, der er behov for at kunne få det til at køre rundt,« siger Rane Willerslev.

Et af de museer, der det seneste år har haft særlig succes med antallet af besøgende, er Museum Jorn i Silkeborg. Kurven har været opadgående i mange år, men alene det sidste år er antallet af besøgende mere end fordoblet. Det skyldes blandt andet, at det sidste år var en del af Aarhus Kulturhovedstad 2017, forklarer museumsdirektør, Jacob Thage. Dog får Museum Jorn en af de laveste sum penge på 1,2 millioner kroner årligt i tilskud fra staten. Derfor er de nødt til at arbejde hårdere og være mere opfindsomme, siger han.

»Besøgstal er jo bare en lille del af det. Selvom det ser succesfuldt ud udefra, kunne det hele være langt, langt bedre. Vi skal i virkeligheden ikke have meget mere i statstøtte, før vi vil kunne udrette helt anderledes udstillinger og få meget mere ud af det,« siger Jacob Thage og tilføjer:

»Hvis vi bliver beskåret yderligere, begynder det at svinde ind til det rene ingenting. Vi er selvfølgelig glade for det tilskud, vi får, men vi bliver nødt til at hente pengene andre steder. De danske og internationale fonde yder en fantastisk indsats. Det er dem, der overhovedet gør, at tingene kan lade sig gøre. Det er ikke staten.«

Spørger man Organisationen Danske Museer er det succesfulde besøgstal hos landets museer resultatet af, at de forskellige museer har været nødt til at omstille sig og tænke i oplevelsesøkonomi.

»Besparelserne har blandt andet tvunget en række museer til at tænke i publikum og alternative indtjeningsmuligheder. Generelt er museerne blevet langt bedre til at lave udstillinger. Det skyldes blandt andet midler fra fondene. Det er dem, der sørger for, at der er råd til nye tiltag,« siger Flemming Just, der er direktør i Organisationen Danske Museer.

Besparelserne på to procent årligt at sat til at slutte i udgangen af 2019. Hvis det bliver besluttet efterfølgende, at de skal fortsætte, er det ifølge Flemming Just med til at udmagre institutionerne.

»Hvis man hvert eneste år skal spare to procent, kommer man til sidst ind og skærer i benet. Man kan ikke blive ved med at udhule driftsbudgetterne. Der er i forvejen ikke ret meget fedt på knoglerne i museumssektoren, som man kan skære væk,« siger han.