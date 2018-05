Mor til forsvundne Carlos: »Da de blev kidnappet, og endda år efter, fortsatte vi med at lede efter vores børn i live«

De fleste, der har været så heldige at besøge Buenos Aires, er formodentlig også blevet konfronteret med Argentinas mørke fortid – i hvert fald hvis de har lagt vejen forbi den berømte Plaza de Mayo få meter fra landets parlament på en tirsdag eftermiddag. Her har en række kvinder de seneste godt 40 år demonstreret hver eneste uge.

»Las Madres de Plaza de Mayo«, på dansk mødrene fra Plaza de Mayo, kaldes kvinderne, som man kan kende på de hvide tørklæder og på billederne af unge mænd eller kvinder, som de bærer foran sig eller om halsen. Billederne er af deres børn, som de ikke har set siden sidst i 1970erne.

Forsvandt sporløst

Nora Cortiñas er en af de mødre. Hendes 24-årige søn, Carlos Gustavo Cortiñas, gik ud ad døren en aprilmorgen i 1977 og vendte aldrig tilbage. Det var året efter, at militæret havde taget magten i landet og systematisk kidnappede og likviderede formodede modstandere af styret.

Carlos Gustavo var økonom og arbejdede i økonomiministeriet, men havde en kort periode støttet en aktivistgruppe, hvilket betød, at han optrådte i et register. Det endte med at koste ham livet. Samme skæbne led cirka 30.000 argentinere, som forsvandt sporløst i løbet af de syv år, militæret sad ved magten - en periode der i dag betegnes som »den beskidte krig«.

Billedet er taget tidligere i år på 42.årsdagen for kuppet, der fandt sted 24. marts 1976. Efter at en række amnestilove havde holdt hånden over de ansvarlige i godt to årtier, tog retsopgøret fart fra cirka 2005, og efter at de ansvarlige blev stillet til ansvar, stoppede flere af mødrene med at demonstrere hver uge - dog ikke Nora, der her bærer et banner med billeder af nogle af de forsvundne.

»Du kan ikke begynde at forestille dig, at du aldrig vil se din søn eller datter igen. Så på den tid, da de blev kidnappet, og endda år efter, fortsatte vi med at lede efter vores børn i live«, udtalte den 87 årige kvinde sidste år til den britiske avis The Independent. Hun fortæller desuden, at hun den dag i dag ikke ved, hvad der skete.

Nora Cortiñas leder ikke længere. Til gengæld møder hun stadig op for at vise, at hun ikke har glemt, hvad der skete for godt 41 siden, da hun så sin søn for sidste gang.