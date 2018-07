Mød Tisvildes tre arketyper: Badekåben, Deluxe Bohemen og Den Bæredygtige

Vi kender dem fra eventyr, fra ferien i Provence og turene til IKEA i Taastrup. Arketyperne. Den hæslige heks, vinbonden med Obelix-statur, og parret der nyder svenske kødboller i matchende vindjakker fra Føtex. Det særlige ved Tisvilde, i uge 29 og året rundt, er, at de lokale ikke anstrenger sig for at aflive stereotyperne. De kerer sig slet ikke om dem. For de har blikket fast rettet mod at opretholde oprigtigheden og fremtidssikre det ægte Tisvilde inklusive intakte klicheer. Mød de mest iøjnefaldende arketyper her.

Badekåben

En tur ned ad hovedgaden vil ikke nødvendigvis sikre dig et gensyn med badekåben, men spørg en tilfældig lokal, og hun vil vide, hvem du taler om.

Det er de kulturradikale m/k, der har læst Rifbjerg og er up-to-date med Louisiana-programmet. Det er dem, der insisterer på at frottégarderoben skal luftes én gang om dagen, i morgentimerne, på hovedgaden efter havbad og før bagerbesøg. De nyder et glas Sancerre og salte mandler på forpladsen, før de besøger Tisvilde-biografen og ser den seneste film med »hende den overbevisende« Judi Dench/ Maggie Smith/ Helen Mirren.

De undrer sig fortsat over, at forældrene til deres børnebørn iværksætter legeaftaler, surfskoler og sushikurser, når de selv blot slæbte poderne med til de voksnes adspredelser. De var harmdirrende, da der var tale om, at en Super Brugs skulle indtage gemakkerne bag Min Købmand på hovedgaden.

Og det forstår man. For Thomas Christensens SPAR-butik på hovedgaden er en institution og et raritetskabinet over særlige ønsker og opståede tilbøjeligheder i lokalområdet. Lemon Curd iført skotske tern står side om side med generisk hindbærsyltetøj fra Den gamle fabrik, og Uncle Ben’s risret deler jovialt hylde med Urtekrams perlebyg. »Vi prøver«, siger Thomas ydmygt, da jeg spørger til den urbane legende: at alt hvad der efterspørges, bliver bestilt hjem til varelageret.

Han har kørt butikken med nidkær omhu og genert, men upåklagelig service siden 1989. Butikken er Tisvilde bys fyrtårn og har åbent 365 dage om året. Selv arbejder han naturligvis ikke alle dage. »Kun seks ud af syv«.

​Deluxe Bohemen

Over for »Min Købmand« finder du badekåbens farvestrålende alter ego, bohemen. Kendetegnet ved sjalsmønstre og strik, der lystrer kælenavne som Etro og Missoni, stilsikre mix af Celine-shoppere og sundhedssandaler, skødesløse friendship-bracelets og en perlekæde fra barnets SFO-DIY. Veninder og naboer, Naja Munthe og Christina Legêne, repræsenterer hver sin ende af boho-spektret.

Den første holder Pop Up shop i uge 29 med lyserøde Havaianas og kaftans i koral- og lattefarvede print. Den anden har en permanent hippiebiks, der tilbyder alt godt fra Indien det meste af året. For Christina Legêne ved, at al souvenirshopping ender hos hende. I hendes butik, Rastablanche, finder du bindis (3 for 10 kr), hennamaling til de deltids-tatoverede og partisanerprintede net, der appellerer til småpiger og deres købelystne mødre.

Designer Naja Munthe har åbnet sin tidsbegrænsede biks for første gang i år. Mest for hyggens skyld, og fordi hun møde alle sine kunder her. Bohemen har ingen alder, afslører hun, da butikkens foreløbige empiriske materiale udlægges.

»Hun vil bare have noget, der ikke krøller eller strammer, der kan bære en plet og fungerer i hedebølge og til wn uhøjtidelig fest.«

Den Bæredygtige

Den bevidste forbruger trives i Tisvilde.

Både i og uden for festival- og ferietid er der et reelt marked for det kødfri, de håndplukkede unika og de bevaringsværdige sommerhusregalier. Det vidner to af byens kært kuriøse oaser os om, The Little Café og Fortællinger.

Den ene serverer vegetariske delikatesser og er herligt befriet for engangskrus og Coca Cola-logoer. Den anden tilbyder stof til selvskabte drømmescenarier og finurligheder til alle dem, der ser sommerhuset som vores analoge pinterest eller forvoksede sættekasse. Nina Strand er fra San Francisco, har naturligvis en grad i antropologi og disaster management fra Berkeley. Hun har drevet The Little Café i to år, efter at hendes tre sønner opstartede den veganske forløber, »Cashew«.

På klingende californisk fortæller hun, at hendes mission er at give tilbage til lokalsamfundet. Derfor er det vegetariske helle åbent året rundt, al servering er personlig og på bakke, stedet er labtop-free-zone med et taktilt alternativ: en bog-bytte-børs i baglokalet. Nabobutikken Fortællinger drives af Sussie Vig og Thomas Koppel og har levet i ti sæsoner.

Den er netop blevet renoveret med respekt for butikkens ypperste bæredygtighedpræmis: at alle genstande rummer en historie og fortjener souvenirstatus på livstid, og at hvadenten du køber en Liberty-pude, et spraglet mormorvattæppe, sherryglas i krystal eller retrodåser med Irmapigen, så må du aldrig bruge og smide væk, men udelukkende nyde og bevare.