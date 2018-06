Minister aflyser VM-tur til Rusland

Kulturminister Mette Bock (LA) ændrer planer og vil alligevel ikke overvære fodboldlandskampen mellem Danmark og Frankrig tirsdag.

Det skyldes, at medieforhandlingerne er i fuld gang, skriver hun på Facebook.

Fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) erstatter Bock som regeringens officielle repræsentant.

»Medieforhandlingerne er i fuld gang, og der er et stykke vej endnu. Jeg har derfor tilrettelagt et intensivt forhandlingsforløb i den kommende uge,« skriver Mette Bock.

Det har været omdiskuteret, om den danske regering overhovedet skulle stille med en officiel repræsentant ved verdensmesterskaberne i fodbold.

Blandt andet har ordførere for regeringspartierne Venstre og Konservative kritiseret beslutningen.

»Ministeren risikerer at blive en ufrivillig brik i Putins propagandaredskab,« sagde Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, da Mette Bock i første omgang meldte ud, at hun ville tage af sted.

Medieforhandlingerne, som forhindrer Bock i at se kampen i Rusland, handler om dansk mediepolitik frem til 2023. Regeringen og Dansk Folkeparti er på forhånd blevet enige om, at DR skal spare 20 procent over fem år.

Men selv om de røde partier er ude af forhandlingerne, og selv om kulturministeren efter ønske fra DF har opgivet sit ønske om at sælge en del af TV2, er der tilsyneladende fortsat knaster.

Mette Bock har dog ikke opgivet drømmen om at komme til VM, gør hun klart.

»Jeg hepper på, at Danmark sikrer sig fortsat deltagelse i VM og vil i givet fald gøre, hvad jeg kan for at overvære en senere kamp,« skriver hun på Facebook.

Fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) erstatter Bock som regeringens officielle repræsentant.

/ritzau/