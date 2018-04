Min indre teenager vil allerhelst se Patrick Swayze og Jennifer Grey danse og lave løftet i »Dirty Dancing«

Teenageren i mig klappede i hænderne, da jeg først hørte om den Oscar- nominerede film »Lady Bird«. Teenagefilm har aldrig opnået den store anerkendelse, og her var en teenagefilm, der blev taget seriøst. »Lady Bird« hyldes for dens realistiske portræt af skænderier med forældre og umulige kærester, men realistiske teenagere er ikke et kønt syn, og måske er der en grund til, at klassiske teenagefilm som »Dirty Dancing« (1987) og »Clueless« (1995) har en fast form og en lykkelig slutning.

I 1980erne og 1990erne blev der lavet rigtig mange teenagefilm – så mange, at der til sidst blev lavet en film, »Not Another Teen Movie« (2001), der gjorde grin med alle genrens klichéer, for teenagefilm følger ofte samme formel: Sød pige møder fyr, kan ikke få ham, tager brillerne af, slår sig lidt løs og en popsang senere finder de sammen. Kat og hovedpersonerne i »Clueless« og »Dirty Dancing« var alle tre viljestærke piger. De havde det sjovt og ville ikke finde sig i noget. Som teenager i den sjællandske provins havde jeg fundet mig nogle forbilleder. Den opskrift følger »Lady Bird« på ingen måde, og det har filmen fået meget ros for. Men mange af de film, jeg så og elskede som teenager, fulgte ovennævnte formel og kunne stadig både underholde og gøre mig klogere.

»10 Things I Hate about You« (1999) introducerede mig til feministisk litteratur, da hovedpersonen, Kat, spørger sin lærer, hvorfor de kun læser bøger af mænd og aldrig noget af Sylvia Plath, Charlotte Brontë eller Simone de Beauvoir. Kat og hovedpersonerne i »Clueless« og »Dirty Dancing« var alle tre viljestærke piger. De havde det sjovt og ville ikke finde sig i noget. Som teenager i den sjællandske provins havde jeg fundet mig nogle forbilleder.

Hovedpersonen i »Lady Bird«, Christine, er derimod intet forbillede. Hun er en ægte teenager. Besværlig, kompliceret og kun en sjælden gang elskelig.

Da Greta Gerwig skrev manuskriptet til »Lady Bird« gav hun det først titlen »Mothers and Daughters.« For filmen skulle ikke som så mange andre teenagefilm handle om, hvordan pigen får prinsen på den hvide hest.

De ovennævnte teenagefilm havde alle deres prinser – spillet af Patrick Swayze, Paul Rudd og Heath Ledger. Greta Gerwig har fortalt, hvordan det har været vigtigt for hende at lave en film om teenagere, som ikke handler om, at pigen skal finde sammen med en fyr. Hun ville lave en film om forholdet mellem mor og datter og sikre sig, at teenagepigens traditionelle kærlighedshitsorie ikke blev den eneste historie, vi fortæller. De to fyre, Christine finder sammen med, er hverken tiltalende eller ubehagelige. De er bare normale teenagefyre med fejl og egne problemer og fylder ikke det helt store i filmens slutning.

En hel del af appellen ved teenagefilm er eskapismen. At man kan drømme sig væk til smukke amerikanske byer og tro på, at problemerne ordner sig til slut og løses med et kys og en god popsang.

Så, ja, »Lady Bird« er bestemt en realistisk teenagefilm, men en hel del af appellen ved teenagefilm er eskapismen. At man kan drømme sig væk til smukke amerikanske byer og tro på, at problemerne ordner sig til slut og løses med et kys og en god popsang. Greta Gerwigs intention om at lave nuancerede film om teenagepiger er god, rigtig og korrekt, men min indre teenager vil nu allerhelst se Patrick Swayze og Jennifer Grey danse og lave løftet til »(I’ve had) The Time of My Life« i »Dirty Dancing« eller se Heath Ledger få tilgivet sine synder, når han giver Julia Stiles en guitar, så hun kan starte sit band i »10 Things I Hate about You«. Den indre teenager vil gerne for en stund tro på, at lykkelige slutninger findes.

Se »Lady Bird«, hvis du vil have et realistisk portræt af irriterende teenagere med bumser og skænderier og glæde dig over, at det ikke længere er dig eller din datter. Men hvis du vil have nostalgi, popmusik og en lykkelig afslutning, så prøv at kigge dine gamle VHSer eller DVDer igennem og se, om der ikke ligger en teenagefilm eller to. De er bedre end deres rygte.