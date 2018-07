Mille Goris sommer: Smuttur til Marokko og jordbær

Et smut på Smukfest og en rejse til Marokko med kæresten.

Sådan lyder ferieplanerne for Mille Gori, der selv husker familiens køreture sydpå som både sit bedste og værste sommerferieminde.

Her fortæller den 29-årige børnevært om sin sommer:

Hvad skal du se?

»Jeg håber, jeg kan komme et smut forbi Smukfest i Skanderborg, når vi er færdige med at spille i Aarhus. Jeg er en lille festivalpige, så Smukfest er et sted, hvor jeg har været mange gange. Det bliver dog kun til endagsture nu, fordi jeg har lavet Cirkus Summarum de sidste seks år.«

Hvad skal du spise?

»Jeg har lige holdt fødselsdag og skulle finde en god restaurant. Jeg googlede nye restauranter, som er lækre og blev vildt overrasket over, hvor mange nye restauranter der er kommet i København. Så dem vil jeg gerne prøve af.«

»Jeg fandt for eksempel et sted, som hedder Silo i Nordhavn, og den var virkelig god. Man sidder oppe i siloen på 17. etage med en fantastisk udsigt og spiser lækker mad. Så det vil jeg gerne igen.«

Hvor skal du hen?

»Jeg tror, jeg skal til Marrakesh i Marokko i mine fridage fra Cirkus Summarum. Det er billigt at komme dertil, og flytiden er overskuelig. Og så skal jeg i sommerhus ved Aarhus. Jeg tror kun, rejsen bliver med kæresten, og så er sommerhusturen med hele familien. Vi har en åben grill, så alle kan komme forbi.«

Hvad er dit bedste sommerferieminde?

»Mine forældre var vilde med at tage på telttur, da jeg var barn. Det foregik som regel ved, at min mor sagde: Nu synes jeg, vi skal tage afsted på ferie. Det kan godt være, turen har været planlagt lidt i forvejen, men det virkede, som om min mor bestemte, hvornår vi skulle afsted.«

»Så gik min far lidt stresset i gang med at pakke vores Peugeot Partner, og så kørte vi ned igennem Tyskland og endte gerne i Italien. Vi havde altid cd'er med De Nattergale og Gnags med, så jeg kan De Nattergales »Folmers polterabend« og »De vilde kaniner« med Gnags udenad.

Hvad er dit værste sommerferieminde?

»Vi var engang på vej hjem fra én af vores bilferier og befandt os midt i Østrig, da vi skulle tanke bilen. På en eller anden måde fik min mor eller far knækket nøglen inde i tændingen, mens vi tankede, hvilket betød, at vi ikke kunne slukke bilen.«

»Bilen kunne stadig godt køre, så under hele turen hjem kunne vi ikke slukke bilen, og vi skulle køre i to døgn. Det betød, at vi var nødt til at sove i bilen, mens motoren kørte, og der kan jeg huske, jeg tænkte, at nu ville jeg godt hjem. Men vi kom hjem med bilen, uden at den havde været slukket i to døgn.«

Hvornår er det sommer for dig?

»Når der kommer jordbær. Jeg er født om sommeren, så jeg har altid fået jordbær på min fødselsdag. Det er sommer for mig.«

/ritzau/