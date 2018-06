Mick Øgendahl bliver ny vært på Zulu Comedy Galla

Når årets udgave af Zulu Comedy Galla finder sted den 30. august, bliver det med en energisk komiker i hovedrollen som vært på det populære gallashow.

Mick Øgendahl har nemlig takket ja til at styre slagets gang på den tiende udgave af showet, og forberedelserne er i fuld gang.

»Det er jo en aften, hvor man hylder sine kollegaer, så man vil gerne gøre det så godt så muligt. Det er jo lidt et straffespark. Den skal gerne sidde indenfor rammen,« siger Mick Øgendahl i en pressemeddelelse.

Den garvede komiker vandt selv prisen for årets komiker ved Zulu Comedy Galla i 2012, men det er første gang, han prøver kræfter med værtsrollen for showet.

»Selvfølgelig er man spændt. Men på den gode måde. Som vært er man jo ikke i spil til en pris. Det er egentlig meget rart. Ens fornemmeste opgave er at få aftenens forskellige indslag godt ud over rampen«, siger Mick Øgendahl, der overtager værtsrollen fra skuespiller Nikolaj Lie-Kaas.

»Jeg glæder mig til at arbejde sammen med en masse af mine kollegaer. Tit er det lidt ensomt at arbejde med comedy. Men her skal der løftes i flok. Det bliver fedt at have en holdånd med i bagagen,« siger komikeren.

Zulu Comedy Galla skyder samtidig årets udgave af Zulu Comedy Festival i gang, hvor man fra den 30. august til den 9. september kan opleve en række af landets sjoveste komikere i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

På plakaten finder man blandt andet Christian Fuhlendorff, Simon Talbot, Sanne Søndergaard og Elias Ehlers, ligesom Tobias Dybvad optager et afsnit af sit populære tv-program "Dybvaaaaad" under festivalen.

Showet sendes på TV2 Zulu den 9. september.

/ritzau/