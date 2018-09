Mick Jagger gør Claes Bang selskab i ny film

Den danske skuespiller Claes Bang skal spille over for den engelske rockmusiker Mick Jagger i filmen "The Burnt Orange Heresy".

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt filmmediet Variety og The Hollywood Reporter.

Ifølge Variety skal også skuespillerinden Elizabeth Debicki spille med i filmen, som instrueres af den italienske filminstruktør Giuseppe Capotondi.

I thrilleren "The Burnt Orange Heresy" skal Mick Jagger spille en engelsk kunsthandler. Det blev annonceret torsdag ved åbningen af filmfestivalen i Toronto.

Handlingen i filmen "The Burnt Orange Heresy" udspiller sig i Italien, hvor et storstilet svindelnummer i den internationale kunstverden går galt.

I filmen spiller Claes Bang en central rolle som en kunstkritiker, der bliver involveret i svindelnummeret.

Filmen "The Burnt Orange Heresy" bygger på romanen af samme navn af forfatter Charles Willeford.

Mick Jagger har tidligere spillet med i film som "The Man From Elysian Fields" og "The Bank Job".

Indspilningerne til filmen starter i Italien den 24. september, skriver Variety.

/ritzau/