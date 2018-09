Mette Bock vil rette uklarheder i Public service-kontrakt: »Det er en misforståelse«

Den omdiskuterede Public service-kontrakt har det seneste døgn bragt en hel del overskrifter hos de danske medier, og et afsnit i kontrakten skal nu ændres, lyder det fra kulturminister Mette Bock (LA). Afsnittet handler om, hvorvidt DR udelukkende må støtte dansksprogede spille- og dokumentarfilm.

»Hvis det giver anledninger til misforståelser, skal det naturligvis ændres,« siger kulturministeren til Radio24syv.

I afsnittet står der, at DR's bidrag til dokumentar- og spillefilm ikke bliver mindre, men at det udelukkende skal gå til dansksprogede film. Men nu har det altså vist sig at være en misforståelse, erkender kulturminister Mette Bock.

Det står der i det omdiskuterede afsnit »DR skal i kontraktperioden engagere sig på markedsvilkår i dansksprogede kort-, dokumentar- og spillefilm udført hos uafhængige producenter i et omfang svarende til det nuværende i forhold til antallet af titler, dvs. i gennemsnit 14 spillefilmstitler årligt og 23 kort- og dokumentarfilm årligt i løbet af kontraktperioden. Ordningen evalueres efter 2½ år.« Kilde: DR's Public Service-kontrakt for 2019-2023 Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Tanken er, at det skal være danskproducerede og ikke nødvendigvis dansksprogede. Det er skrevet uklart, og tanken er virkelig ikke, at kun dansksprogede film skal modtage støtte. Jeg skal nok sørge for, at bliver præciseret,« siger Mette Bock til radiokanalen og afviser, at kontrakten skal trækkes tilbage og underskrives på ny.

Public Service-kontrakten skal altså ændres, således at det bliver præciseret, at DR støtter dokumentar- og spillefilm, som ikke nødvendigvis er dansksprogede, men er danskproducerede.

Og der findes da også en hel del roste spille- og dokumentarfilm, som er danskproducerede, men ikke dansksprogede. Det er for eksempel: The Act of Killing, Last men in Aleppo og Burma VJ.