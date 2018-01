Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston og mere end tusind andre kvinder danner fælles front mod seksuelle krænkelser

En ny gruppering, »Time's Up«, med mere end tusind kvinder i underholdningsbranchen har udarbejdet en plan, der skal sikre, at sexchikane og seksuelle krænkelser ikke længere kan finde fodfæste.

Mandag blev »Time's Up« offentliggjort i The New York Times, selv om grupperingen begyndte at tage form kort tid efter, at de første anklager mod filmmogul Harvey Weinstein begyndte at rulle i oktober.

Allerede nu har »Time's Up« samlet 13 millioner dollar, der skal støtte »kvinder og mænd, som har oplevet seksuelle krænkelser, overfald eller misbrug på arbejdspladsen«, som det står nævnt på grupperingens GoFundMe-side.

»Vi vil have, at alle, der har overlevet seksuelle krænkelse alle steder, bliver hørt og bliver troet på,« skriver »Time's Up« om sig selv i et åbent brev, der findes på initiativets hjemmeside, og som ivrigt bliver delt på sociale medier.

»Kvinders kamp for at kunne rejse op i rækken og simpelthen blive hørt og anerkendt på mandsdominerede arbejdspladser skal ende; tiden er ovre for dette uigennemtrængelige monopol,« står der videre.

I stand with ALL WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation. Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/7FofMhTaUJ pic.twitter.com/vEB3jYCRgD — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 1. januar 2018

Det er bl.a. Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Steven Spielberg og Kate Capshaw, der har støttet initiativet, og der kommer hele tiden flere til. Kendte som ukendte. Hollywood-skuespillere og mennesker, der ser Hollywood-film.

Flere store firmaer, der huserer i Hollywood, har støttet »Time's Up« med mere end en million dollar. Det er bl.a. ICM Partners, William Morris Endeavor, United Talent Agency og Creative Artists Agency.

The National Women's Law Center vil huse fonden og hjælpe med ressourcer til bl.a. advokathjælp, og de vil ligeledes bistå med adgang til personer, der er eksperter i public relations, som vil samarbejde med Center's Legal Network for Gender Equality om at yde hjælp til dem, der er klar til at stå op for sig selv.

»Time's Up« har ikke nogen leder, men består i stedet af en række arbejdsgrupper, der har forskellige arbejdsområder, og som sammen vil arbejde for, at der kommer lovgivning på området, så omfanget af seksuelle krænkelser bliver indskrænket.

Samtidig er organisationen fortaler for ligestilling mellem køn på TV, i film og i andre afkroge af underholdningsbranchen. Derfor opfordrer »Time's Up« ligeledes til, at kvinder klæder sig i sort tøj til prisuddelingen Golden Globe Awards, der finder sted lørdag. På den måde demonstrerer de mod ulighed i forhold til køn og hudfarve i underholdningsbranchen og viser samtidig støtte til initiativet.

»Hvis den her gruppe af kvinder ikke kan kæmpe for andre kvinder, der ikke har så megen magt og så mange privilegier, hvem kan så?« siger TV-producent Shonda Rhimes til The New York Times:

»Vi er lige kommet frem til den konklusion, at, damn it, alt er muligt,« siger hun. »Hvorfor skulle det ikke være det?«