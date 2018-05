»Mennesket er stadig det mest interessante dyr i zoo«

Det er dansk, det er dejligt - og hele verden har efterhånden blik for dets kvaliteter.

Nykredits arkitekturpris 2018 går til Bjarke Ingels Group. Prisen på 500.000 kroner er Danmarks største i genren og blev uddelt ved et arrangement onsdag eftermiddag med taler fra kulturminister Mette Bock og priskomiteen.

Gruppen omkring 43-årige Bjarke Ingels er efterhånden imperiet, hvor solen aldrig går ned. Partnere bag BIG har indtil forleden bestået af 12 tegnestuer fra hele kloden og blev for få dage siden udvidet med fem.

»Nykredit er sat i verden for at finansiere ejendomme,« sagde formanden for Nykredits Fond, Nina Smith.

»Det er selvfølgelig en særlig fornøjelse, når byggeriet samtidig kan være smukt, innovativt og sætte Danmark på verdenskortet. Og dét har BIG i særlig grad formået.«

Bjarke Ingels Group har stået bag gigantiske projekter på alt fra amerikansk til arabisk jord og bidraget betragteligt til kinesernes hastigt voksende skylines.

Men komiteen bag Nykredits arkitekturpris fremhæver de danske projekter som særligt afgørende for tildelingen - herunder Tripitz Museet ved Blåvand, M/S Museet for Søfart i Helsingør, LEGO House i Billund og Amager Bakke med dens kombination af forbrændingsanlæg og rekreative muligheder.

»Vi overraskes over uventede sammenstillinger og nye muligheder, der åbner for en drøftelse af arkitekturens rolle i nutidens og fremtidens samfund,« sagde prisudvalgets formand, Dan Stubbergaard fra COBE. »BIG udforsker det legende, det tilgængelige og det kontroversielle.«

Nykredit uddelte ved samme lejlighed to andre priser på hver 250.000 kroner:

Motivationsprisen gik til Claus Pryds for »inspirerende projekter« med Statens Naturhistoriske Museum i spidsen. Indehaveren af den lovende enmandstegnestue takkede varmt for både hæderen og de medfølgende penge - »for jeg er nok en bedre arkitekt end forretningsmand,« sagde han.

Og den nye pris for bæredygtighed gik til arkitekterne Uffe Frederik Agdrup og Nicholas Agerskov Bjørndal fra tegnestuen een-til-een for deres fokus på 3D-tegnede huse i bæredygtigt træ.

Bjarke Ingels har faktisk vundet Nykredits arkitekturpris én gang før, nemlig i 2002 - stort set før han havde bygget noget som helst.

Selv om han siden er blevet vant til hædersbevisninger, takkede han varmt på gruppens vegne for den seneste. Også fordi den er et skulderklap fra fagfolk.

Hvad gør en bygning smuk?

»En smuk bygning i mine øjne afspejler aktiviteterne inden døre,« siger Bjarke Ingels til Berlingske. »Man skal kunne se uden på, hvad menneskene inde i foretager sig.«

Han har tidligere gjort sig bemærket med troen på en »tredje vej« i moderne arkitektur. En vej midt i mellem det pragmatiske og det utopiske. Mellem det muliges kunst og drømmen.

Også fænomener som humor, bæredygtighed og social ansvarlighed nævnes i forbindelse med hans arbejde. Mennesket og dets fremtid på kloden skal forblive i centrum.

Gruppen står for eksempel bag det kommende anlæg til pandaer i Københavns Zoo og lignende projekter andre steder.

Bjarke Ingels og hans medarbejdere har kigget på zoologiske haver over hele verden. »Bare for at se, hvordan man gør,« som han siger.

Men han har samtidig gjort en af sine karakteristiske iagttagelser: At når en dyrepasser er i sving, så løber han eller hun med al opmærksomheden fra havens gæster.

Han holder derfor mange af dyrepassernes aktiviteter synlige for alle - hvorimod pandaen selv skal have et sted, hvor det kan være alene!

»Mennesket er stadig det mest interessante dyr i zoo,« siger han.