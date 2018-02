Melodigrandprixets yngste deltager er klar til at satse stort

København. Hun er med sine 17 år den yngste i feltet, når Dansk Melodi Grand Prix 2018 skydes i gang med den store konfettikanon lørdag den 10. februar i Aalborg.

17-årige Anna Ritsmar har taget orlov fra klasselokalerne på Sankt Annæ Gymnasium for at fokusere på musikken. Og hvis det går godt på scenen i Gigantium, er det ikke sikkert, at de skal regne med at se hende igen på gymnasiegangene.

- Hvis jeg føler, at jeg kan lave nok til at leve af musikken, så ved jeg ikke, om jeg vil gå i gymnasiet. Men det kræver, at jeg er sikker på, at det er noget, jeg kan, og at jeg ikke bare kaster mig ud i det.

- Mine forældre støtter mig heldigvis. Men de synes også, det er en god idé, hvis jeg vender tilbage til gymnasiet næste år. Fordi det er godt at have en gymnasial uddannelse, siger Anna Ritsmar.

Læs også Så mange millioner kroner tjener folk med din uddannelse over hele livet

Måske kan man genkende Anna Ritsmar fra skærmen i "X Factor", hvor hun stillede op som 15-årig med sin ukulele. Hun var blandt de fem sidste i kategorien for de unge, men da feltet skulle skæres ned til de tre, der skulle være med i liveshows, røg Anna Ritsmar i svinget.

Til Dansk Melodi Grand Prix stiller hun op med popsangen "Starlight", som er skrevet af melodigrandprix-veteranen Lise Cabble.

- Lise Cabble skrev til mig, at hun gerne ville have, jeg skulle synge hendes sang. I starten troede jeg ikke rigtig på det. Og jeg føler mig meget heldig, fortæller Anna Ritsmar.

Den tidligere Miss B. Haven-frontkvinde Lise Cabble har før skrevet 12 bidrag til melodigrandprix, heriblandt Emmelie de Forests "Only Teardrops", som løb med sejren i det internationale melodigrandprix i 2013.

Men faktisk er Anna Ritsmar slet ikke vant til at gøre sig i popmusik.

Til daglig spiller hun i et band med sin far og sin søster, hvor de spiller alternativ og elektronisk musik, og så har hun et band med to venner, hvor de spiller dansk singer-songwritermusik.

- Jeg var ret skeptisk i starten, fordi jeg normalt ikke synger popmusik. Men jeg syntes, sangen var virkelig god, og jeg syntes virkelig, den kunne noget. Og så er det bare en kæmpestor chance, så den greb jeg, siger den 17-årige sangerinde.

/ritzau/