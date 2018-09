Medinas megahit blev skrevet på et kvarter og ændrede dansk pop

Det var sidste chance. Jeppe Federspiel og Rasmus Stabell – til sammen producerduoen Providers – havde produceret den dengang relativt ukendte sangerinde Medinas første album »Tæt På«, der udkom i 2007 på deres pladeselskab Labelmade, men var hverken blevet spillet i radioen eller på landets diskoteker.

Derfor skulle de tre i studiet og genopfinde sangerindens lyd. Hvis ikke det lykkedes, havde de aftalt, at det var slutningen på deres samarbejde.

»Inden vi gik i studiet, havde vi en snak om, at nu gjaldt det. Der skulle ske noget. Så vi gik i studiet for at lave noget nyt. Det var ret magisk – desværre sker det ikke så tit, at man kan genopfinde en artists lyd, selv om man beslutter sig for det,« siger Jeppe Federspiel.

Sangerinde Medina hitter stort med "Kun for mig".

De to producere havde i en periode arbejdet på hver deres projekter, og mens Jeppe Federspiel havde produceret hiphop, arbejdede Rasmus Stabell som DJ og var inspireret af franske housenavne som Justice og Daft Punk. Også Medina var inspireret af den danske klubscene, da hun skrev nummeret.

»På det tidspunkt kom jeg i et undergrundsmiljø, hvor jeg lyttede meget til elektronisk musik. Men fordi, jeg er sådan et popøre, så blev den meget melankolsk i sit udtryk, husker sangerinden.«

Kun For Mig Udkom 22. september 2009 på Labelmade. Nummeret er produceret af Providers.

Solgte mere end 100.000 singler i Danmark og 300.000 i udlandet.

Var den bedst sælgende danske sang i 2009.

Der udkom desuden et remix af nummeret med henholdsvis Burhan G og L.O.C. Medinas nye album udkommer 12. oktober. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ekkoet fra Helmig

Fundamentet til »Kun For Mig« var inspireret fra et remix, som Rasmus Stabell havde lavet af nogle vokaler, der aldrig var kommet ud. De to producere brugte det monotome house-agtige beat og lagde nogle spacede synthesizerakkorder ind over.

Medina øver på scenen i dristigt kostume i nummeret: »Kun For Mig« i 2010. Hittet er i udgangspunktet et sørgeligt nummer. Ikke desto mindre bliver folk i godt humør af at høre det.

»Nummeret er ret simpelt opbygget. Det består ikke af særlig mange lyde, og det er også det, der gør det fedt. Der er beatet, fire synthesizer-akkorder og sådan nogle house-fills i breaket i C-stykket.

Jeg var så meget i en følelse, at det var meget let at skrive. Måske fordi jeg var midt i en hård tid, hvor alting gik hurtigt

Jeppe Federspiel forsætter:

»Jeg kan huske, at vi lyttede ret meget til elektroniske kunstnere som Trentemøller og Lulu Rouge på det tidspunkt. Med Medinas vokaler kom der nærmest noget Dodo & The Dodos-stemning ind over. Og det er ment som et kompliment!«

Resultatet blev en længselsfuld pophymne om at drukne sin hjertesorg i musikkens puls. På det tidspunkt sang tidens populæreste popnavne som Alphabeat, Aura og Thomas Troelsen (under navnet Private) på engelsk, men »Kun For Mig« var en uptempo ballade på dansk. Og man kan høre inspirationen fra 80ernes sangskat, og ekkoet fra Thomas Helmig i linjer som:

»Jeg er ligeglad med hvad andre siger/ Jeg ved jo godt det med de piger/ Nu betyder det sku ikke mer'/ Jeg har det godt«

Selv siger Medina:

»Jeg skriver enormt 80'er-agtigt, fordi jeg er vokset op med Sanne Salomonsen og Thomas Helmig. Selve sangen blev skrevet på et kvarter. Jeg var så meget i en følelse, at det var meget let at skrive. Måske fordi jeg var midt i en hård tid, hvor alting gik hurtigt. På det tidspunkt sang de fleste på engelsk, men jeg tror, at den rammer på en anden måde, fordi den er på dansk. Den ramte virkelig noget i tiden.«

»Jeg er ligeglad med hvad andre siger/ Jeg ved jo godt det med de piger/ Nu betyder det sku ikke mer'/ Jeg har det godt«

En dansevenlig ballade

»Kun For Mig« udkom i efteråret 2008 og blev et af 2009s største hits. Den lå nummer 1 i mere end seks uger på den danske singlehitliste det år og solgte mere end 100.000 singler. Nummeret blev oversat til engelsk og udgivet i Europa som »You & I«, hvor det solgte mere end 300.000 eksemplarer.

Og så var nummeret med til at definere den blåtonede, melankolske lyd, som kendetegner Medinas univers – bare lyt til hits som »Ensom«, »Vi To« og »Jalousi«.

»Det er jo egentlig et sørgeligt nummer, men folk bliver glade af at høre det. Jeg spillede meget som DJ på Københavns klubber, da den kom ud og nogle aftener, blev den blev ønsket otte gange på en aften. De vidste ikke, at det var mig, der havde produceret den,« siger Rasmus Stabell og griner.

»Det blev en skabelon for os, fordi det var en ballade, man kan danse til, fordi den gik i 125 BPM (beats per minute – dvs. taktslag i minuttet, red.). Det spændende var, at det både blev spillet på provinsdiskotekerne, men også af toneangivende DJs som Djuna Barnes og Kjeld Tolstrup. Det var en magisk tid, hvor vi fik lavet nogle ting, som jeg ville ønske, jeg stadig kunne vifte ud af ærmet«. siger Jeppe Federspiel.

Medina under surprise-koncert i Imperial. Selv siger hun om den opmærksomhed, hittet medførte: »Det var en meget voldsom, vild og fantastisk tid, hvor jeg spillede tre koncerter på en nat og sov på vej hjem i bilen oven på kassen med merchandise.«

Labelmade udgav albummet »Velkommen Til Medina« i 2009. Samme år spillede Medina 200 koncerter på landets provinsdiskoteker og klubber. Og det hårde arbejde bar frugt. I 2010 vandt Medina og Providers seks priser ved Danish Music Awards – bl.a. for Året Danske Album og Årets Danske Sangskriver. Siden da har Medina været blandt landets største popstjerner i samme kommercielle liga som de kunstnere, hun dyrkede i 80'erne.

Det var en meget voldsom, vild og fantastisk tid, hvor jeg spillede tre koncerter på en nat og sov på vej hjem i bilen oven på kassen med merchandise

»Det er en sang, der har startet en utrolig karriere for os alle sammen. Den har været med til at kickstarte Labelmade som et succesfuldt pladeselskab og fik min karriere til at blomstre. Så på en måde startede det hele med den,« siger Medina.

En vild tid

I hjørnet af producerduoens studie står et sort Yamaha-klaver ved siden af en sort, topersoners sofa. På en hvid reol står en række priser og awards – bl.a. en MTV-award for »Kun For Mig«. For hittet var med til at gøre Providers til nogle af landets mest eftertragtede producere. Siden 2009 har de produceret hits for bl.a. Burhan G, Xander og Rasmus Seebach.

»Det nummer har betydet, at vores pladeselskab eksisterer i dag, fordi det blev så stort et hit, og Medinas første plade klarede sig virkelig godt. Vi er mega stolte af at have lavet dansk musikhistorie med den. Vi var rimelig nye i branchen dengang, men vi fik virkelig travlt med Medina – og så producerede vi »Natteravn« for Rasmus Seebach, som også blev et stort hit det år.«

I næste måned udkommer Medinas fjerde album på dansk. Og seks af numrene er produceret af Providers. Selv om de har produceret for en lang række danske og internationale kunstnere, er samarbejdet Medina noget særligt.

»Det er stadigvæk hendes ting, der lyder mest unikke. Hun arbejder meget intuitivt og behøver sjældent lang tid til at skrive sine tekster. Det er svært at skrive tekster på dansk, fordi du ikke har noget at gemme dig bag. Der er en sårbarhed i Medina, som kommer til udtryk i teksterne. Når hun er bedst, så er det er lyrik. Det rammer noget i folk og deler vandene, og det er virkelig fedt,« siger Jeppe Federspiel.

Spørger man Medina, er hun ikke færdig med »Kun For Mig«. Hun bliver aldrig træt af den, fordi den fik en betydning, der blev større end selve sangen.

»Hun er sådan en, der sætter sig ned og skriver en tekst, og så mener hun det. Der er sjældent noget, der skal laves om. Hun er ikke så meget i tvivl om tingene, hun ved godt, hvad hun vil have. Hun tør godt prøve noget nyt og tage nogle chancer. Og den selvtillid synes jeg, at man kan høre i musikken,« fortsætter Rasmus Stabell.

Spørger man Medina, er hun ikke færdig med »Kun For Mig«. Hun bliver aldrig træt af den, fordi den fik en betydning, der blev større end selve sangen.

»Den kickstartede det hele, og den minder mig om en vild periode i mit liv, hvor jeg ind i mellem blev revet ned fra scenen, fordi folk var så oppe at køre. Det var en meget voldsom, vild og fantastisk tid, hvor jeg spillede tre koncerter på en nat og sov på vej hjem i bilen oven på kassen med merchandise,« siger Medina.