Med denne udgivelsesfrekvens vil Femern Bælt-forbindelsen være bygget, inden det sidste bind ser lyset

I 2015 udgav journalisten og historikeren Niels-Birger Danielsen første bind om modstandskampen, »Modstand – frihedskampens rødder«, af en serie på i alt fire tykke bind. Første bind omfattede perioden 1933 til 1942, og nu er andet bind kommet, der dækker perioden fra 1942 til1943. Det er en mammutindsats, som fortjener opmærksomhed.

I sommeren 1943 øgedes modstandskampen og presset på samarbejdspolitikken. Sabotagerne blev fulgt op af en række strejker i de store provinsbyer. Her ses folk i Odense vælte en politibil. Tyskerne strammede snart skruen og begyndte at anvende tortur mod frihedskæmperne. Illustration fra bogen.

Frihedskæmpernes synsvinkel

Om første bind skrev jeg i min anmeldelse i 2015, at det var fornem historiefortælling, men svag i analysen. Første bind omfattede et væld af kendte og ukendte frihedskæmpere, og Danielsen er en god fortæller, der gav modstandskampen nerve og spænding. Beskrivelsen var både i første bind og i dette andet bind skrevet ud fra frihedskæmpernes synsvinkel, og mange af de overlevendes beretninger er medtaget, så man kommer tæt ind på mennesker og aktioner.

Manglen på analysen gjorde første bind til en mangelfuld fremstilling, fordi Danielsen ikke hæftede sig ved frihedskæmpernes motiver. Således var det bind stort set blottet for en skildring af frihedskæmpernes meget forskellige hensigter med indsatsen, og frihedskampen kan ikke puttes ned i en samlet kasse. For nogle frihedskæmpere var kampen en international kamp mod totalitarisme og for frihed og demokrati. For andre var det en national kamp og for at tage revanche for nederlaget 9. april 1940. For kommunisterne var det en revolutionær kamp, hvor man først var i pagt med med nazisterne i 1939-1941 og derefter i pagt med De Allierede, men hvor målet ikke var nationalt eller demokratisk, men revolutionært.

Niels-Birger Danielsens bog beskriver modstanden i både byerne og landet. Fotografiet viser en tysk militærparade i Aalborg i efteråret 1942 i anledning af general von Hannekens besøg. En gruppe unge havde kort forinden saboteret de tyske køretøjer. Det viste sig, at det var medlemmer af Churchill-klubben, der var brudt ud af arresten og straks var gået i gang med sabotagen. Illustration fra bogen.

Hvad var motiverne?

Danielsen skriver ganske vist i indledningen, at han vil vente til fjerde bind med at trække mere generelle linjer op, men på bagsiden af smudsbindet lover han læserne, at man vil få svar på frihedskæmpernes motiver. Danielsen giver da også antydninger af motiver, når det passer ham. På basis af historikeren Morten Møllers glimrende biografi om den kommunistiske frihedskæmper Mogens Fog skriver Danielsen: »Som det skulle vise sig i besættelsens sidste år, var frihedskamp og samfundsforandringer i hans øjne to sider af samme sag; det handlede ikke blot om at få fjenden ud af landet.« Nej, for kommunisterne fulgte loyalt Stalins ordrer, og man vidste jo aldrig, hvad han kunne finde på.

Danielsen skriver desuden om strategien bag den borgerlige Kieler-families indsats, at »sabotage var et egnet middel til at give Danmark en plads blandt de allierede nationer«. Jo, det er rigtigt, men Kieler har i sine bøger også givet mange andre begrundelser for kampen, fordi Kieler i 1930erne var i Tyskland og indså, at hvis ikke Danmark sluttede op i en samlet kamp mod nazismen, så ville vi under alle omstændigheder i et nyt nazistisk utopia blive undertrykt.

Men det er stort set, hvad der står om frihedskæmpernes motiver. Fordi der mangler en forståelsesramme om frihedskæmpernes indsats, bliver fortællingen meget fokuseret på de enkelte handlinger uden et dybere perspektiv, og en evt. generel vurdering i fjerde bind, hvornår det så end kommer, vil næppe rette op på manglen i de to første bind.

Sabotagen mod Forum 24. august 1943 var en af frihedskæmperne største triumfer. Den blev udført af Holger Danske – den borgerlige modstandsgruppe, som udsprang af Stjerne Radio-folkene i Istedgade. Lederen var Josef Søndergaard med kampnavnet Tom. Man sprængte Forum, fordi tyske soldater skulle indkvarteres i bygningen. Det lykkedes ikke at vælte bygningen, men den blev ubrugelig i lang tid. Illustration fra bogen.

Dramatik og nerve

Men til gengæld er der fart og dramatik over den kronologiske fortælling om modstandskampens voksende omfang fra 1942 og indtil anden halvdel af 1943, hvor tyskerne strammede skruen, og nazisterne begyndte at anvende tortur mod anholdte frihedskæmpere og give dødsdomme.

Det er effektivt fortalt, og mange frihedskæmpere bliver nævnt, og Danielsen formår at flette de enkelte skæbner sammen til en samlet historie. Desuden breder Danielsen fortællingen ud til mange egne af Danmark, så det ikke blot bliver historien om modstandskampen i storbyerne.

Der er kendte modstandsfolk med i bogen som Flammen (Bent Faurschou-Hviid), Citronen (Jørgen Haagen Schmith), Frode Jakobsen, Tom Søndergaard og mange, mange andre. Og så optræder der en række interessante skikkelser, som de fleste ikke kender, som f.eks. den britiske spiontjeneste SISs (Secret Intelligence Service) danske leder Aage Andreasen, bådebygger Harry Plambeck, der blev skudt i 1943 og begik selvmord, og blandt mange andre maskinmester og kommunist Willy Schmidt, der var den første sabotør, der blev dræbt i ildkamp med sabotagevagter i maj 1943. Det er bogens styrke at hive disse mere ukendte modstandsfolk ind i fortællingen og berette om deres aktiviteter og skæbne.

Heldigvis har Danielsen også godt fat i de kvindelige modstandsfolk, og vi får skitser af kvinder som Varinka Wichfeld, der blev sekretær for SOE-lederen Flemming B. Muus, og bl.a. Ellen Margrethe Harboe, der leverede afgørende vigtige oplysninger til briterne.

Josef Søndergaard (Tom) var den drivende kraft bag dannelsen af den borgerlige modstandsgruppe Holger Danske. Han ledede sabotagen mod Forum og flygtede derpå til Sverige. Han døde ganske ung i 1946. Efter den første Holger Danske-gruppe kom flere til. Foto fra bogen.

SIS-netværket

Der er mange utroligt spændende beskrivelser af mennesker og aktioner i værket, og det er svært at vælge ét eksempel, men historien om Aage Andreasen og SIS-netværket (Secret Intelligence Service) er en af bogens mest spændende eksempler. Det var egentlig den britiske organisation SOE (Special Operations Executive), der havde ansvar for at dække Danmark, men SIS fik alligevel oprettet sit eget netværk.

Lederen af SIS blev den 31-årige Aage Andreasen, der var ejer af et handelsfirma i København og hovedagent for den tyske industrigigant IG Farbenindustrie. Han rejste hyppigt i Tyskland og havde tyskernes fulde tillid. Andreasens internationale kontakter blev afgørende for, at han kunne skaffe vigtig viden om tyskernes nye raketter i efteråret 1942. Det lykkedes også SIS at få afgørende vigtige oplysninger til briterne om V1-missilet, der landede på Bornholm.

Andreasens medarbejder Ellen Margrethe Harboe lavede et scoop, da hun blev ansat på Kastrup Lufthavn og fik adgang til alle tyske kort over Europa med oplysninger om tyskernes krigsførelse. Hun smuglede kort ud under kjolen, og disse kort blev af uvurderlig betydning for Royal Air Force.

Mogens Hammer er ikke en af de kendte figurer fra modstandsbevægelsen, men i en periode ledede han den britiske efterretningsorganisation SOEs aktiviteter i Danmark. Han var tidligere elitesvømmer og blev af stor betydning i SOEs tidlige fase. Briterne mente, at han var svær at styre. Han overlod ledelsen til Flemming B. Muus og blev kaptajn i SOE. Ved transporten på et troppetransportskib omkom han ved en brandulykke om bord i 1946. Mogens Hammer ligger begravet på Garnisons Kirkegård i København. Foto fra bogen.

Danielsens bind går kun til 1943, så vi får ikke den dramatiske slutning på SIS-netværkets aktiviteter. I januar 1944 blev Andreasen arresteret af tyskerne, sandsynligvis stukket af en af sine egne kurerer. Tyskerne anså hans anholdelse for at være en af deres afgørende sejre, og afhøringseksperter fra Tyskland ankom til København. Under afhøringen udleverede han oplysninger om den engelske SIS-organisation, men så vidt britiske forskere vurderer, var det hovedsageligt misinformation. Andreasen blev ikke tortureret, men nazisterne samarbejde i flere tilfælde med lederne af antinazistiske spion-organisationer i håbet om at få fordele, som det også var tilfældet med den berømte kommunistiske spion-organisation Rote Kapelle, hvis leder, Leopold Trepper, blev arresteret, men heller ikke blev udsat for tortur.

I radiobutikken Stjerne Radio i Istedgade samledes efterhånden unge antinazistiske mennesker, og stedet blev udgangspunkt for den første Holger Danske-gruppe. I dag er der en lille udstilling i butikkens vinduer, og facaden er bevaret, som den så ud dengang. Foto fra bogen.

Den 15. september 1944 blev Andreasen sendt til kz-lejren Porta Westfalica, men han overlevede. Mange forhold er endnu uafklaret i spillet om SIS, for briterne har ikke åbnet for dets arkiv. Ja, der er stadig hemmeligheder, som venter på at blive fortalt.

Mere kritisk end i første bind

Man mærker en vis straming hos Danielsen i retorikken fra første til andet bind. Hvor Danielsen i første bind havde en tendens henimod hvad man kalder konsensus-holdningen, nemlig at frihedskæmpere og samarbejdspolitikere jo begge ville landet det bedste, og at deres fælles indsats bragte landet igennem rædslerne, så er holdningen i dette andet bind blevet skærpet.

Nu er forståelsen for samarbejdspolitikken mindre, og han citerer den førnævnte historiker Morten Møller for følgende bemærkning i forbindelse med de danske fanger i Frøslevlejren: »Statsmagten havde i flere år nidkært indfanget politiske fjender og gjort dem klar til sydlig eksport sammen med de mange landbrugsvarer, som gik samme vej. Regeringen havde ikke alene serviceret det tyske marked med smør, flæsk og andre lækkerier. Den havde på sin arbejdsdag også været leveringsdygtig i politiske modstandere til de tyske koncentrationslejre.«

Bådebygger Harry Plambeck blev den første dansker, der omkom i forbindelse med en sabotageaktion. Hårdt såret efter en skudveksling med sabotagevagter ved Holbæk begik han selvmord. Foto fra bogen.

Vi må vente til bind fire med at finde ud af, hvad Danielsen egentlig mener om kampen mod nazisterne, og hvad han kan fortælle om frihedskæmpernes motiver. Men med denne udgivelsesfrekvens vil Femern Bælt-forbindelsen være bygget, inden det sidste bind ser lyset.

Niels-Birger Danielsen: Modstand. Samarbejdets fald 1942-1943

589 sider, 350 kr., Politikens Forlag