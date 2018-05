Mary: Du griner ad dine egne vittigheder

København. Kronprinsesse Mary siger i sin tale til kronprins Frederik, at hun er lykkelig for, at han fejede benene væk under hende, da de i sin tid lærte hinanden at kende.

- Livet med dig er aldrig kedeligt, siger hun, da hun som den sidste taler ved gallamiddagen på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.

Det skete, umiddelbart efter at Lis Sørensen, som er en af kronprinsens yndlingskunstnere, havde sunget "Fuld af nattens stjerner" sammen med Københavns Drengekor.

Kronprinsesse Mary indleder med en opsummering af kronprinsens mange roller: far til fire, frømand, musikelsker, militærmand.

- Og min mand, siger hun.

Hun taler om, hvor svært det er at indfange ham som menneske, fordi han rummer så mange facetter.

- Du er et sammensat menneske. Kompleks og ligetil på en gang. Du kender dig selv og er dig selv. Deri er kernen, der binder det hele sammen, siger kronprinsesse Mary.

Hun siger, at han fortæller de samme vittigheder gang på gang, og at han selv griner ad dem.

- Hvis vi sidder på en restaurant, og tjeneren spørger, om du er "Finish'", så er det helt sikkert, at du svarer "no, I'm Danish".

Hun kommer også ind på hans forhold til de fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent.

- De føler, at du tror på dem, også når de selv tvivler. Når du en sjælden gang bliver sur, er du som din far - hurtig til at komme videre. Du finder nemt barnet i dig selv, og dine børn elsker, når du leger med dem.

- Men du skal også vide, at de synes, du er en dårlig taber, siger Mary.

Hun takker kronprinsen for at have støttet hende i rollen som kronprinsesse.

- Du har om nogen støttet mig i at finde fodfæste i den verden, som nu er vores, siger kronprinsessen der slutter med ordene:

- Tillykke. Jeg elsker dig.

Foruden kronprinsessen talte dronningen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved middagen.

/ritzau/