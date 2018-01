Mark Zuckerberg: Misbrug af Facebook skal stoppes

Med en værdi på over 500 milliarder dollars og med over to milliarder mennesker med en profil – svarende til hver fjerde person på kloden – virker Facebook som en uigennemskydelig succes. Men samtidig er kritikken af det sociale netværk steget støt i løbet af det seneste år, og det får nu Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at erklære, at der skal rettes op på tingene på Facebook i 2018.

»Der er i verden en følelse af angst og splittelse, og Facebook har meget arbejde at gøre – uanset om det er at beskytte vores fællesskab mod misbrug og had, forsvare det mod indblanding fra nationalstater eller sikre at tid brugt på Facebook er kvalitetstid. Min udfordring for 2018 er at få ordnet disse vigtige ting. Vi kan ikke forebygge alle fejltagelser og misbrug, men vi laver i øjeblikket for mange fejl i forsøget på at gennemføre vores strategier og forebygge misbrug af redskaberne,« lyder det fra Mark Zuckerberg i et opslag på hans egen Facebook-profil.

Kritikken af Facebook er kommet fra mange sider det seneste år. I USA har diskussionen om »fake news« fyldt godt op efter det amerikanske præsidentvalg, hvor netop sociale netværk som Facebook blev anklaget for at være stedet, hvor al form for misinformation kritikløst fik lov at brede sig, og hvor Facebook efter en større undersøgelse måtte erkende, at over 126 millioner amerikanere var blevet udsat for falske opslag, der skulle »kidnappe« valget.

I Europa er Facebook sammen med andre internet-giganter i søgelyset for at koncentrere magten på uigennemskuelig vis. I maj fik Facebook en bøde fra EU på 825 millioner kroner for vildledning, og den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager har erklæret krig mod internet-mastodonterne – både for at forhindre forretningsmæssig skævvridning og af demokratiske årsager.

»Nogle gange er man nødt til at intervenere for at sikre et frit marked ... hvis man ikke ønsker jungleloven, men at det er samfundets love, der hersker. Vi kan ikke overlade det til hverken Facebook eller Snapchat eller nogen andre. Vi skal tage demokratiet tilbage og forny det. Fordi samfundet handler om mennesker og ikke om teknologi,« sagde Margrethe Vestager i et interview.

Facebook er nummer fem blandt verdens mest værdifulde selskaber og har interesser på de fleste markeder i verden. Alligevel er et af Zuckerbergs mål at gøre netværket til et redskab for decentralisering.

»Mange af os kom ind i teknologien, fordi vi tror på, at det kan være en decentraliserende kraft, der lægger mere magt i folkets hænder. Det troede de fleste på i 1990erne og 2000erne, men i dag har folk mistet troen på det løfte. Med væksten af et lille antal store tech-selskaber – og regeringer som bruger teknologien til overvågning af borgerne – tror mange i dag, at teknologien mere centraliserer end decentraliserer,« konkluderer Mark Zuckerberg. Han satser på at samle eksperter inden for mange genrer og undersøge blandt andet krypterings-teknologier for at bringe netværket videre, skriver han i opslaget.