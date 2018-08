Manden bag Kirsten Birgits optræden på TV skaber frygt blandt trofaste lyttere: »Vi er ledige på markedet«

Før sommerferien sluttede radioprogrammet Den Korte Weekendavis af med, at Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm gik ned efter cigaretter.

Og nu frygter fans af den frygtløse seniorkorrespondent, at hun ikke bare har forladt sin kuede hund af en makker, spillet af journalist Rasmus Bruun, men hele Danmarks trofaste Radio24Syv-lyttere.

»Det er slut!«, skrev et medlem af en Facebook-gruppe for fans af nyhedssatireprogrammet, der startede med udsendelser på alle hverdage som den Den Korte Radioavis, men det sidste halve år har været et ugentligt program. For denne fan er det eneste mulige tolkning af en optræden på morgen-TV af journalist Frederik Cilius, der er inde i Kirsten Birgit - en figur han har opfundet sammen med Rasmus Bruun.

I 2015 blev den fiktive Kirsten Birgit, opfundet af Fredrik Cilius og Rasmus Bruun, indstillet til Berlingskes pris som Årets Dansker.

I et interview på Go' Morgen Danmark mandag sagde Frederik Cilius: »Vi er ledige på markedet« og lavede telefon-håndtegnet vendt mod kameraet.

Da han blev spurgt, om Kirsten Birgit kunne tænkes at få arbejde et andet sted, svarede han, at »det er spørgsmålet, om det vil fungere«.

Forhandlingerne er i gang

Men det er ikke slut, selvom den fede dame har sunget på fjernsynet.

Sådan lyder det fra Radio24Syv.

»Vi er i dialog med redaktionen af Den Korte Weekendavis,« siger Mads Brügger, programchef på Radio24Syv, hvor det populære og prisbelønnede radioshow har kørt siden februar 2015.

Programchefen vil ikke gå nærmere i detaljer om indholdet af dialogen, og han har ingen kommentarer til mulige scenarier. Men fans kan håbe på afklaring, inden de har sovet 10 gange.

»Vi kan forhåbentlig sige mere i den kommende uge,« siger Mads Brügger, der også har samarbejdet med makkerparret bag Den Korte Weekendavis om komedien Sankt Bernhard Syndikatet, som han har instrueret, og hvor Frederik Cilius og Rasmus Bruun spiller hovedrollerne.