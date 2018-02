Manden bag dansk Melodi Grand Prix: »Vi har mindre og mindre af den fællesskabsfølelse«

Der var stadig skudhuller i Beograds bygninger, da det europæiske Melodi Grand Prix i 2008 blev afholdt i Serbiens hovedstad. Folk var blevet myrdet i det hotel, som DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme boede på. Krigene på Balkan var endt nogle år forinden, og de nydannede lande var hverken åndeligt eller fysisk kommet sig over krigen.

Men på grandprix-aftenen skete der noget: Jan Lagermand Lundme så, at deltagere fra de eksjugoslaviske lande krammede hinanden, bakkede hinanden op og glemte, at de var et splittet folk.

I aften skal Danmark finde sit bidrag til det europæiske Melodi Grand Prix. 10 indslag skal konkurrere om at repræsentere Danmark til et event, der har været afholdt siden 1956. Når DRs underholdningschef skal begrunde, hvorfor et så gammelt koncept stadig er relevant i dag, henviser han til, at det kan skabe fællesskaber. Både imellem eksjugoslavere – og mellem danskere.

»Vi danskere skal sende en afsted, der skal forsvare de danske farver. Det gør, at vi tager utrolig meget stilling til, hvad vi hører og ser. Vi forholder os kritisk til Melodi Grand Prix’et og diskuterer, og om et givent nummer kan repræsentere Danmark,« siger Jan Lagermand Lundme.

Han har de seneste ti år stået i spidsen for afholdelsen af det danske Melodi Grand Prix, der afgør, hvem vi sender af sted til den europæiske konkurrence. Han fortæller, at det europæiske Melodi Grand Prix blev skabt, fordi man i Europa tilbage i 1950erne skulle finde en måde at samle kontinentet efter krige og konflikter, og hvad bedre end en konkurrence, hvor man måtte stemme på andre, men ikke sig selv?

Torsdag inden det danske Melodi Grand Prix befinder Jan Lagermand Lundme sig iført grå tophue det meste af tiden på første række foran scenen i Gigantium i Aalborg. Her skal han se dette års ti deltageres prøveoptrædener. Den kæmpe koncertsal er næsten tom, og stemningen er både afslappet og begejstret, mens deltagerne synger. 10-12 mennesker sørger for, at optrædener, effekter, lyd og kameraklipning fungerer. Jan Lagermand Lundme ser på dette stadie sin opgave som at skulle motivere og opmuntre deltagerne – ikke at ændre på optrædener.

»Håndværket har taget over nu. Tre dage inden showet er roen vigtig. Man ødelægger roen ved at lave alle mulige sidste øjebliksændringer. Det kan skabe forvirring,« siger Jan Lagermand Lundme. »Man skal have slutproduktet for øje. Går ændringerne ud over slutproduktet, er de ikke nødvendige.«

Det danske Melodi Grand Prix kan samle et sted mellem 1,3 og 1,5 millioner seere. Interessen afhænger ofte af, hvor godt Danmark klarer sig internationalt. Klarer vi os dårligt i nogle år, gider folk ikke se det – ligesom med fodbold- eller håndboldlandsholdet, siger Jan Lagermand Lundme.

»Seertallet ligger rimelig jævnt. I 2014, året efter Danmark vandt (Emmelie de Forest med »Only Teardrops, red.), så flere med, men ellers har det haft har en lidt faldende tendens, fordi mediebilledet ser helt anderledes ud. Mange vil heldigvis gerne se Melodi Grand Prix, når det er live, men det er ikke længere et »must see«, fordi det også ligger på nettet bagefter, ​hvor alle har adgang til at se det, når det passer dem. I denne sammenhæng er det lidt ærgerligt, for det at få en hel nation til at putte deres energi ind i et TV-show samtidig, er fantastisk – fornemmelsen af, at en hel nation sidder og gør det samme, er ret unik og fantastisk, og vi har mindre og mindre af den fællesskabsfølelse.«

Denne torsdag synger hver deltager tre gange til lydprøverne. På scenen har Anna Ritsmar lige optrådt. Hun er med sine 17 år årets yngste deltager. Hun er iført pyjamas og har ingen backupdansere og intet festfyrværkeri eller konfetti, men kun en sølvfarvet globe bag sig, der tilføjer salen discolys, og en ukulele i favnen. Hun er et typisk eksempel på et dansk bidrag til Melodi Grand Prix’et ,sigerr Jan Lagermand Lundme.

Melodi Grand Prix forberedes af DR1 i Gigantium.

»Annas nummer er en meget dansk måde at gøre det på. Sangen og hun er i fokus uden for mange effekter. Havde den sang været fra et østeuropæisk land, havde en type som hende nok ikke sunget den. Sangene er en måde at vise, hvem vi er,« siger Jan Lagermand Lundme og forklarer, at en østeuropæisk version af Annas sang havde givet den gas med alt, hvad der findes af effekter, fyrværkeri og hurtig klippegang.

»I Norden synes vi, at det underspillede og det minimalistiske er skønt, og det kommer frem i det europæiske Melodi Grand Prix ,« siger Jan Lagermand Lundme. Han mener, at det er en styrke ved Melodi Grand Prix’et, at man bliver tvunget til at forholde sig til, hvordan andre lande gerne vil fremstille sig selv.

»Der er virkelig en forskel på Vest- og Østeuropa. I mange vesteuropæeres øjne spiller Østeuropa på nogle andre værdier – noget med meget lyshårede, langbenede piger i meget lidt tøj, som vi ikke kan forstå her, men sådan mener de, at deres bidrag skal være. Det er ikke, fordi man skal forstå langbenede piger med lidt tøj, men det siger noget om de lande, og man bliver tvunget til at forholde sig til det.«

Jan Lagermand Lundme anderkender, at nogle ikke kan lide Melodi Grand Prix -konceptet, og i sine ti år som underholdningschef har han også modtaget kritik.

»Nogle synes, at det er rædselsfuldt; andre synes, at det er fantastisk. Der er også dem midt i mellem, men det skaber en følelse, og det kan folk godt lide. Vi kan mærke os selv. TV, der fungerer, fremkalder netop følelser i seerne. For mange er Melodi Grand Prix en fest, hvor vi mødes og har traditioner, men det er også et udskældt show. Det har det altid været. Det påvirker mig, når der kommer meget kritik, for det er mit hjerteblod, og der er mange forventninger fra fans, almindelige TV-seere, fra musikbranchen. Og fra mig selv,« siger han.

Her er de 10 solister, der skal dyste i Dansk Melodi Grand Prix 2018 Sang nummer 1: »Riot« Solist: Ditte Marie (34 år, opvokset i Silkeborg, bor i København). Tekst og musik: Lise Cabble, Theis Andersen og Chris Wahle. Ditte Marie Agergaard Kristensen – eller bare Ditte Marie – optræder i dag i mange musikalske sammenhænge i både ind- og udland. Hun er tidligere forsanger i Le Freak, med hvem hun også deltog i Melodi Grand Prix. Ditte Marie deltager for tredje gang (i 2011 med Le Freak: »25 Hours A Day«, 2012: »Overflow«) Sang nummer 2: »Starlight« Solist: Anna Ritsmar (17 år, opvokset i Uvelse, bor i Hillerød og Søllerød). Tekst og musik: Lise Cabble. Anna Ritsmar optræder til daglig med grupperne Spektaro og Aufori. Hun deltog i »X Factor« i 2016, hvor hun nåede til bootcamp. Hun har pt. orlov fra gymnasiet på grund af sin musik. Sang nummer 3: »Higher Ground« Solist: Rasmussen (32 år, opvokset i Viborg, bor i Langå). Tekst og musik: Niclas Arn & Karl Eurén Jonas. Flodager Rasmussen – eller blot Rasmussen – optræder til daglig med coverbandet Hair Metal Heröes og har medvirket i kendte musicals på scener i Aarhus og Holstebro. Ved siden af det underviser han på Scene-kunstskolen ved Kulturskolen Viborg og ved Aarhus Teater Læring. Sang nummer 4: »Boys On Girls« Solist: Sannie (47 år, opvokset i Skælskør og Elfenbenskysten, bor i Milano, Italien). Tekst og musik: Sannie Charlotte Carlson, Domenico Canu & James Reeves. Sannie Charlotte Carlson – eller bare Sannie – brød i 1994 igennem med kæmpehittet »Saturday Night« under kunstnernavnet Whigfield. I 2012 udgav hun sit femte og sidste album som Whigfield. Hun har siden udgivet musik som Sannie. Sang nummer 5: »Angels To My Battlefield« Solist: Sandra (20 år, Brønshøj). Tekst og musik: Chief 1, Ronny Vidar Svendsen, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambasic & Sandra Hilal. Sandra Hilal – eller blot Sandra – hjælper til daglig til på en produktionsskole. Hun blev opdaget af produceren og sangskriveren Chief 1 for et par år siden, og sangen til Melodi Grand Prix er første resultat deraf. Sang nummer 6: »Unfound« Solist: Lasse Meling (19 år, Frederikshavn). Tekst og musik: Lasse Olsen Meling, Kim Nowak-Zorde & The Arrangement. Lasse Olsen Meling blev opdaget på YouTube, da han var 13 år. Han har indspillet i New York med anerkendte sangskrivere og fik sit hidtidige gennembrud i 2013 med singlen »All About You«. Sang nummer 7: »Standing Up For Love« Solist: CARLSEN (Vanja Carlsen 43 år, Laila Katrina Carlsen 39 år, Barbara Chaparro 32 år, alle Thorshavn, Færøerne). Tekst og musik: Dave Rude, Thomas Thörnholm & Michael Clauss. De tre søstre i CARLSEN er børn af en pianist og en sanger. De har sunget i gospelkor, turneret i USA og udgivet en EP sammen. Til daglig er Vanja sygeplejerske, mens Laila og Barbara er frisører og makeupartister. Sang nummer 8: »Signals« Solist: KARUI (19 år, opvokset i Herning, bor i Ringsted). Tekst og musik: Annelie Karui Saemala, Jeanette Bonde Mikkelsen, Daniel Fält & Jonas Halager. Annelie Karui Saemala – eller bare KARUI – er frivillig underviser på en efterskole. Hun har sunget i både gospelbands og klassiske kor, medvirket i en række forestillinger med Den Jyske Opera samt været forsanger i flere coverbands. Sang nummer 9: »Holder fast i ingenting« Solist: Rikke Ganer-Tolsøe (31 år, opvokset i Glostrup og på Amager, bor i Hvidovre). Tekst og musik: Rune Braager, Clara Sofie Fabricius & Andrea Emilie Fredslund Nørgaard. Rikke Ganer-Tolsøe har stiftet blogger-universet kvinderudenfilter.dk og har desuden en Facebook-side, hvor hun deler egne sange og covernumre. Hun begyndte at synge offentligt for tre år siden. Hun blev fundet som solist gennem Instagram. Sang nummer 10: »Music For The Road« Solist: Albin Fredy (36 år, opvokset i Falköping, Sverige, bor i København). Tekst og musik: Rune Braager, John Garrison & O. Antonio. Albin Håkan Fredy Ljungqvist – eller blot Albin Fredy – har været en del af Wallmans dinnershow i Cirkusbygningen de seneste 11 år. Han udgav sidste år EP’en »Falling For The Last Time.« Albin Fredy deltager for anden gang (2013: »Beautiful To Me«). Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Jeg har en kæmpe forkærlighed for Melodi Grand Prix’et. Det er sårbart for mig at lave, men det er også vigtigt. Det er hjerteblodet og tanken om, at man rammer så mange mennesker.«

For Jan Lagermand Lundme er det vigtigt, at det danske bidrag til det internationale Melodi Grand Prix klarer sig godt, fordi det sikrer, at folk stadig interesserer sig for det.

»For ti år siden var dansk Melodi Grand Prix i rigtig dårlig form. Vi havde klaret os virkelig dårligt, og showet havde ikke længere den samme værdi for danskerne.«

Derfor har han og folkene bag det danske Melodi Grand Prix i en årrække arbejdet på at tiltrække de dygtigste sangskrivere i Danmark.

»Det er en sangskriverkonkurrence i sidste ende, og det er lykkedes at få de dygtigste sangskriver til at sende deres bud ind. Vi har arbejdet med at få bedre sange og finde de rigtige til at synge sangene. Vi ville gerne ud af 1980ernes skygge.«

En rødhåret mand iført sort vikingetøj, der optræder under navnet »Rasmussen«, går på efter Anna Ritsmar. En lille gruppe mennesker snakker begejstret. »Fedt« og »2019« bliver nævnt – det sidste med henvisning til, at Danmark kan vinde det internationale Grand Prix og bringe sangfesten tilbage til Danmark. Rasmussen er en af bookmakernes favoritter og slutter af med, at små hvide papirstykker blæser omkring ham på scenen, så det ligner, at han står i en snestorm.

»Det kunne være lidt fedt at sende en viking af sted,« siger Jan Lagermand Lundme, der ikke erindrer, at en sanger i vikingekostume har optrådt i den tid, han har stået for showet.

Det danske Melodi Grand Prix skal finde en balance mellem traditionen og fremtiden. Den gamle tradition må ikke forny sig for meget.

»Det handler om at have respekt for det, der skete engang, samtidig med at pege fremad. Nogle gange finder vi heller ikke balancen,« siger Jan Lagermand Lundme og mindes engang for fire-fem år siden, hvor arrangørerne ved et show undlod at kigge tilbage på »de gode gamle 1980ere«:

»Vi havde en idé om, at vi skulle se fremad, men der lød et ramaskrig. Det var en kæmpefejl ikke at kigge tilbage, for der er forventninger om at kigge tilbage i historien. De ti numre skal være tidssvarende, men de danske seere og Melodi Grand Prix -fans ville blive skuffede, hvis vi et år ikke lavede et kig tilbage i grandprixhistorien.«

Selvom Europa ikke er så splittet, som det var engang, mener han stadig, at Melodi Grand Prix’et er vigtigt for europæerne.

»Vi mødes en gang om året på tværs af grænserne, endda mens nogle lande er i krig, og andre er sindssygt uenige, og vi står sammen og har en fest. Når man har prøvet at stå i en sal i et af de her lande, der afholderMelodi Grand Prix’et, findes der ikke noget smukkere. Jeg får helt kuldegysninger, fordi det er så smuk en oplevelse.«