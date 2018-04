Mand i flammer er årets bedste billede

Et dramatisk billede, taget af den venezuelanske fotograf Ronaldo Schemidt, der arbejder for Agence France-Presse, modtog torsdag aften World Press Photo of the Year.

Fotografiet viser 28-årige José Víctor Salazar Balza, der løber, omgivet af flammer, efter at have deltaget i voldelige sammenstød med politiet i forbindelse med protester mod Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.

»Det hele varede nogle få sekunder, så jeg vidste ikke, hvad det var, jeg fotograferede. Jeg handlede instinktivt, det gik meget hurtigt, og jeg holdt ikke op med at fotografere, før jeg indså, hvad der foregik. Der var en person i flammer, der løb imod mig,« fortalte Ronaldo Schemidt, da han i februar talte med The British Journal of Photography om sit opsigtsvækkende billede.

Vindernavnene blev offentliggjort i Amsterdam. Blandt årets finalister til World Press Photo of the Year var Ivor Prickett og Adam Ferguson, der begge arbejder freelance for The New York Times, Patrick Brown fra Panos Pictures ogToby Melville fra Reuters.