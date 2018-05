»Man er sgu nødt til at være modig og tro på det gode.«

Hvornår indtraf dit livs mest af-gørende øjeblik?

»Da jeg mødte Rasmus, som jeg nu er gift med (Rasmus Meyer Korsgaard, sekretatiatschef i Socialrådgiverforeningen, red.) Vi mødtes ved et arrangement for gamle elever på Testrup Højskole. Han prøvede at få min opmærksomhed gennem flere måneder, hvor jeg afviste ham, selv om jeg syntes, at han var spændende. Jeg havde en anden kæreste og var i 20erne, og efter en rastløs periode med flere kærester var jeg stålsat på ikke at ville give op. Rasmus ringede til mig og sagde: »Jeg ved, at vi to er skabt til hinanden og skal giftes og have børn.« Han var meget direkte. Det var i 2005, da præsident George W. Bush besøgte Købehavn, så Rasmus arrangerede en Make Poverty History-koncert i Fælledparken, fordi han håbede, at jeg vil møde op som journalist og dække arrangementet – hvad jeg ikke gjorde. Men så mødtes vi igen på Testrup Højskole ved et kursus for gamle elever, og så kunne jeg ikke længere holde forelskelsen fra døren. Det er den vildeste forelskelse, jeg har oplevet. Jeg måtte på et tidspunkt gå ud på en volleyball-bane, hvor jeg i en time lyttede til musik i min iPod, mens jeg hoppede, fordi jeg havde så meget energi i kroppen. Det var en overload af kosmisk kærlighedsenergi. Vi blev gift i 2010 og har nu tre sønner på fem, seks og otte.«

Tror du på Gud?

»Jeg tror på Gud og er et kristent menneske, men jeg har utroligt svært ved at sætte ord på, hvad det indebærer. Tro er jo hinsidens fornuften og sproget, så det kommer let til at lyde lidt ubehjælpsomt, men jeg tror på, at kærlighed står over had, at liv står over død, og at lys står over mørke som en form for naturlov. Jeg beder ikke Fadervor hver dag, og jeg går i kirke til husbehov. Men overbevisningen om, at der er grund til håb – at efter mørke kommer lys – er et grundlag for mit livssyn.«

Er du bange for døden?

»Ja, er du sindssyg. Jeg opdagede for nogle år siden meget konkret og pludselig, at jeg en dag skal dø. Jeg var omkring 35, da tanken, om at livet ikke er en uendelig formiddag af grønne bøgeskove, meldte sig. Jeg tror, at man kalder det 40-års-krisen, men hos kvinder kommer den lidt tidligere. Anledningen var, at jeg kiggede mig i spejlet. Jeg havde fået børn og begyndte så småt at mærke et kropsligt forfald. Jeg havde fået ondt i ryggen, og lægen sagde, at det var aldersbetinget. »Fuck, er jeg kommer dertil?« tænkte jeg. Det satte gang i en erkendelse af, at man ikke lever uendeligt. Jeg kom til at tænke på, at jeg ikke ville komme til at lære mine oldebørn at kende. Det er en sorg at måtte erkende det.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Man må ikke forhindre mig i at spise, for så bliver jeg rasende. Jeg var for nyligt med Jakob Moll, Zetlands administrerende direktør, til en konference i Italien, og mens vi var dernede, gik han og fodrede mig med små snacks, og jeg ved jo godt hvorfor. Jeg er ikke sjov at være sammen med, hvis jeg ikke overholder spisetiderne. Jeg bliver nærmest ond. Jeg må med skam melde, at jeg engang måtte sende blomster til en højtelsket kollega efter et møde, hvor jeg var sulten og derfor blev urimelig og i dårligt humør.«

Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?

»Det hænger sammen med mit livssyn, og det er måske ikke direkte et råd, men mere et motto, en linje fra salmen »Altid frejdig, når du går«: »Aldrig ræd for mørkets magt«. Angst og frygt er den dårligste livsvejleder, man kan finde. Man skal ikke træffe sine valg på baggrund af, hvad man er bange for. Det gør livet fattigt. Man er sgu nødt til at være modig og tro på det gode.«

Hvad er dit yndlingsbandeord?

»Fuck. Det er det bandeord, jeg bruges mest. Jeg prøver at lade være, når der er udlændinge i nærheden, for jeg ved, at det for især amerikanere lyder helt anderledes, end når man bruger det på dansk.«

Hvis du skulle ændre noget ved dit udseende, hvad skulle det så være?

»De fleste mennesker har en fase mellem bumser og rynker, et slags hudmæssig orlov, men det har jeg ikke haft. Jeg er gået direkte fra bumser til rynker, endda med et vist overlap. Så det vil jeg gerne have ændret på.«