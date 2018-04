Man bliver så lykkelig

Gæstespil med Wienerfilharmonikerne, dirigenten Daniel Harding og sangerinden Elisabeth Kulman i DR Koncerthuset søndag aften. Musik af Bernstein og Mahler

Hvor bliver festen og farverne af? Et par tilhørere i DR Koncerthuset søndag aften havde vist set frem til vidunderlige valse med videre.

Vi kender jo bedst Wienerfilharmonikerne for uforpligtende musik – for deres fantastiske nytårskoncert med dansende rytmer og bedårende rober.

Læs også Før du valser videre til skihoppene

Så da en propfuld sal fik sat sig til rette og klappet omkring 100 kendisser med instrumenter ind på scenen, var det jo nok med et flakkende blik her og dér.

Men altså: Det verdenskendte orkester rejser ikke med dansemusik lige nu. Wienerfilharmonikerne rejser med noget så sjældent som Leonard Bernsteins første symfoni.

Berømthederne har slet og ret kastet sig over et værk fra Anden Verdenskrig med dystre dommedagsbasuner og dybt bevægende sang ved Elisabeth Kulmans kæmpestore stemme på hebraisk.

Virtuoserne sparer heller ikke sig selv og turneens tusinder af tilhørere for noget så krævende som Gustav Mahlers timelange symfoni nummer fem fra 1902.

Læs også Orkestret der ikke vil lyde som de andre

Symfoniens skønne sats med titlen Adagietto strømmer bredt gennem Luchino Viscontis filmatisering af »Døden i Venedig« fra 1971 og virker i dag helt formælet med filmens stemning.

En kender som dirigenten Wilhelm Furtwängler kaldte værket for »den første nihilistiske musik i Vesten«. Menneskene kan ikke håbe på Gud i Mahlers musik. Vi er overladt til os selv.

Hele programmet med Wiener-filharmonikerne i Amagers blå koncertkasse var til gengæld med musik af jødiskfødte komponister – en inciterende kontrast til orkestrets gamle rygte som antisemitismens højborg.

Og selv om karismatiske Zubin Mehta har ligget syg bekymrende længe efterhånden og ladet Daniel Harding tage over på dirigentpodiet, savnede man ham egentlig ikke. For den diskrete brite kan noget helt andet og måske nok så spændende. Han får det hele frem med halvt så mange midler.

Det mest utrolige handler alligevel om musikernes spil sådan en aften. Man hører ét minut og savner ikke deres populære programmer det mindste.

Hver eneste melodi lyder underholdende, hver eneste harmoni går lige i hjertekulen, hver eneste sats glider lydefrit ind i ørerne og får lige dét stænk af noget ekstra og stjernebestøvet.

Okay: Husets jublende sal fik ikke noget ekstranummer. Wienerfilharmonikerne spiller ellers masser af dansk musik for tiden og kunne nemt have trukket en »Tango Jalousie« op af hatten.

Det havde så samtidig overdøvet to timers tilpas sprøde trompeter, to timers fjerne horn med stemninger af krig, to timers overvældende klang fra samtlige strygere – kort sagt to timers himmel.