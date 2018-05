Mads Mikkelsen høster roser i Cannes for sit livs hårdeste rolle

CANNES: På Cannes fetsivalens røde løber ser han selvfølgelig blændende ud, men i den film som han fredag var til gallapremiere på i Cannes, er Mikkelsens ansigt er lige så råt og hærget som den arktiske ødemark, der omgiver ham i Joe Pennas overlevelsesgyser »Arctic«. Skuespilleren og filmens gennemførte koncept har allerede imponeret anmelderne i filmbrancheblade.

Den danske skuespiller har løftet en hel del hovedroller i udenlandske film, men det er sjældent han ene mand har domineret en film så meget som her. Hans status som seriøs skuespiller har gjort ham til en næsten fast institution ved filmfestivalen i Cannes, hvor han også har siddet i den prestigefyldte guldpalmejury, og da »Arctic« åbner med hans navn på en sort baggrund bliver der klappet spontant i salen.

Der er tidligere lavet film om en mands kamp mod naturen, men »Arctic« undgår alle klichéer. Der er ingen familie han i stille stunder længes tilbage til, og selvom filmen rummer nogle pludselige chok, er den mest en langsomt kværnende skildring af den udmattelseskrig som den nådesløse natur påfører Mikkelsens unavngivne karakter.

I filmen har Mikkelsens karakter levet i vraget af sit nedstyrtede fly i to måneder, og det er ikke kun filmmagi der får skuespilleren til at se autentisk hærget ud. Sidste år fortalte Mads Mikkelsen til Variety, at filmoptagelserne (der foregik på Island i 2017) var langt de hårdeste han nogensinde havde været udsat for. Det har givet pote, skriver Varietys anmelder Owen Gleiberman:

»Filmen er opbygget omkring Mads Mikkelsen rå mystik, uden at han forfalder til skuespillerblær. Mikkelsens højde og stålsatte tilstedeværelse fylder billedrammen, og hans ansigt kigger på samme tid både udad og indad; det er anspændt, fokuseret, hærget, og nogle gange ikke bange for at være udtryksløst. Han taler kun få ord (på engelsk), og hans rå desperation trækker tilskueren ind,« skriver anmelderen.

Det er rigtigt, at Mads Mikkelsen taler engelsk i filmen, men han taler også dansk, som da han på et tidspunkt med stigende mismod optæller antallet af dage en sidste desperat rejse mod redningen vil kræve af ham. Hvornår filmen har dansk premiere vides ikke endnu.