Måske trænger mandebabyen til en opstramning

»En frygtelig kvinde«

Instruktør: Christian Tafdrup

Medvirkende: Anders Juul, Amanda Collin

Af Sarah Iben-Almbjerg:

Lad mig komme med en indrømmelse: Jeg var sur for en sikkerheds skyld, da jeg gik ind for at se »En frygtelig kvinde«. Ligesom de fleste andre havde jeg hørt instruktøren Christian Tafdrup promovere sin film ved at sige, at kvinder var frygtelige og undertrykkende og rædselsfulde. Faktisk hørte jeg dårligt efter, for jeg synes egentlig, at mændenes side af kønsdebatten har haft så rigeligt med bidrag, der netop roder rundt på det unuancerede »alle danske kvinder er umulige«-niveau, hvor selv den mest ubegavede neanderthaler kan være med.

Heldigvis er Christian Tafdrups film meget, meget bedre end det.

Historien om Marie, der langsomt æder sig ind på Rasmus, er simpelthen morsom i al sin genkendelighed. Jeg kunne sagtens spejle mig i den unge kvinde, der langsomt overtager sin kærestes lejlighed. Mon ikke de fleste kvinder har stået og tænkt, at hans skrammede lædersofa og grimme filmplakater sagtens kunne trænge til en udskiftning? At han nok dybest set var ligeglad med, hvorvidt CDer og tegneserier blev erstattet af puder og lysestager?

I »En frygtelig kvinde« får Marie også lige udskiftet lasagnens kød med squash og aubergine. Det smager jo næsten af det samme! På den måde får hun langsomt, ganske langsomt, forvandlet den charmerende drengerøv til en dødssyg tøffelhelt med man-bun og hængerøv. Det er tragisk, fordi det er rigtigt. Det er sjovt, fordi det er sandt.

Vi kvinder har en ekstrem evne til at få vores vilje gennem subtile overtalelsesmekanismer, der er fuldstændigt umulige at gennemskue. Og mange af os er rent faktisk frygtelige, når det kommer til at lave vores mænd om. Især som unge ser mange deres mand som et uforløst gør-del-selv projekt, der først er lavet færdigt, når alle hængsler er smurt perfekt, og det hele passer ind i den overordnede masterplan om redebygning og familieliv i en kulisse med farvekoordinerede akvarelmalerier. Jeg kender tilmed en mand, der fik besked på at skifte bukser, før han satte sig i parrets fælles sofa. Kvinder er faktisk ret frygtelige i den henseende.

Men det, der for alvor løfter filmen, er, at den også tør kigge kritisk på mændene.

Selv om det er Marie, der er den grænseoverskridende, så er der ingen tvivl om, at Rasmus trænger til en opstramning. Han er dybest set så bange for at forandre sig selv, at hendes holdninger til indretning og udetider gør ham i tvivl om, hvem han selv er. Det er tankevækkende, at hans maskulinitet åbenbart er så skrøbelig, at den bliver anfægtet, når bare Marie viser, at man får mere sæbe på tallerkener, hvis de alle vender samme vej i opvaskemaskinen.

Dybest set vil Rasmus bare gøre, som han altid har gjort, og på den måde vakler han omkring som en mandebaby, der kun kan mærke, hvem han er, når han står under bruseren, slår sig på brystet og diskuterer damer med de gamle drenge. Man tænker, at der måske er et par gode grunde til at puffe ham videre i livet, så han også bliver klar til den dag, hvor der er børn og fælles forpligtigelser, der skal gå op.

Jeg ved fra min omgangskreds, at der er masser af mænd, som langt op i 40erne har svært ved at sætte foden ned og sige, hvad der er vigtigt for dem. Og som heller ikke kan finde ud af at rykke et nyt sted hen sammen med deres partner. På den måde er de ligeså egoistisk uforsonlige, som de kvinder, der forsøger at afrette dem.

Selvfølgelig skal vi ikke gå og lave hinanden om. Til gengæld skal begge parter rykke sig, hvis kærligheden skal fungere. Hun skal dominere mindre, han skal yde mere, så der både er plads til CDer og stueplanter. At mandebabyerne stadig er bange for det, er et oplagt emne til Tafdrups næste film, og den ser jeg gerne, for jeg morede mig storartet med »En frygtelig kvinde«.

Hun gjorde en mand fortræd

Af Kristian Lindberg

Hvis jeg tager mine mandebriller på, er der meget, jeg genkender af mig selv i Rasmus, hovedpersonen i Christian Tafdrups komedie »En frygtelig kvinde«. Som ham, har jeg selv stået i afmagt over for en kvinde, der manipulerede og dirigerede. Christian Tafdrups manuskript er baseret på hans egne dagbogsnotater fra flere stormfulde forhold til kvinder, og alt tyder på, at instruktøren mener det, når han kalder filmen »et sandfærdigt portræt af kvindens frygtelige natur« – også selv om filmens satiriske tone strammer konflikten ud over det realistiske.

Rasmus er single og medlem af en drenge-røvsklub, der nyder friheden med kampdruk, metalrock og bar-mave-dans. Til en fest forelsker han sig i den jævnaldrende Marie, selv om hun faktisk går åbenlyst rundt og roder nysgerrigt i hans skuffer. Forelskelsen er gensidig, men Marie er ikke tilfreds med at flytte ind i Rasmus’ lejlighed. Hun nyindretter den med abstrakt kunst og sælger hans CD-samling på loppemarked. Som man ser det i filmens indledning, er rockmusikken metafor for mandens sjæl, og det er den, som Marie vil have magt over. Hun er Edvard Munchs »Vampyr«, der frasuger ham retten til at være den, han er.

Hun fucker med hans hjerne. Når hun taler om en ting, taler hun i virkeligheden om noget andet. Når hun siger, at noget er helt i orden, så er det alt andet end i orden. Hun ydmyger ham foran sine venner og ekskærester, og kiler sig ind mellem ham og hans venner. Og når alt andet glipper, lader hun tårerne trille, samtidig med at hun tilbyder ham det blowjob, som hun indtil da har nægtet ham. Marie krænker ham med oralsex, og som mand føler man sig fristet til at råbe #MeToo, hvis ikke det var fordi, kvinderne synes at have fået eneret til hashtagget.

At det hele er lige så morsomt, som det er frygteligt, gør »En frygtelig kvinde« en forsonende oplevelse, selv om den nok ikke er en oplagt »date-movie«. Ikke desto mindre har jeg brug for at sætte spørgsmålstegn ved filmens påstand om, at det er kvinden, der i alle tilfælde er monstret i parforholdet.

Med fare for at lyde, som om der stod en betonfeminist på mine testikler, er det jo ikke kun kvinder, der manipulerer med deres partnere. Den disciplin er der mange mænd, der også har finpudset (og et af deres hemmelige våben er at beskylde deres kvinder for mental utilregnelighed – nøjagtig, som Rasmus gør det).

Det er heller ikke udelukkende kvinder, der har et kronisk behov for at afrette deres mænd. Jeg har kendt kvinder, der kunne have drukket rødvin i fjernsynshjørnet hele dagen, hvis ikke deres fornuftige mænd havde fået dem op at stå og sat glassene ud i opvaskemaskinen.

Jeg vil gerne medgive, at kvinderne i en bestemt livsfase tager teten, når det handler om at sætte rammer om deres partner, men det kan der være gode grunde til. Nogen skal jo sikre parrets eventuelle afkom trygge rammer, og i nutiden er det som regel kvinderne, der først indser, at mændenes stedse mere krampagtige udskejelser er blevet en barriere for, at det kan ske. Der kan være god fornuft i at være en Marie over for en Rasmus, og hvis en mand i 30 års-alderen stadig mener, at kvinderne stækker hans frihed, er han ikke længere morsom, men snarere et tragisk tilfælde. Da er det jo på sin vis mændene, der stækker deres egen livsudfoldelse.

Jeg har været der, hvor Rasmus befinder sig i »En frygtelig kvinde«, og som ham har jeg slået mig i tøjret, hylet og protesteret. Men når jeg ser »En frygtelig kvinde«, er det mig selv i samme alder, jeg griner ad. Og når jeg i dag griner ad noget sammen med min hustru, hvilket heldigvis hyppigt sker, handler det ofte om, at vi har dannet par så længe, at vi gennemskuer vores gensidige forsøg på at manipulere hinanden. Der skal to til at danse tango.