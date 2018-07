Må jeg bede om en polterabend for voksne, tak

Lige så højt som jeg elsker København, er listen over gode grunde til at migrere til landet hen over sommeren uudtømmelig. En af grundene er at kunne sidde med sin lekture under fuglesymfoniens åbne himmelscene. En anden af grundene er at slippe for de dér udklædningspolterabender, der vansirer bybilledet.

Siden slutningen af det 19. århundrede har den oprindeligt tyske skik været forbundet med rituel uddrivelse af dæmoner gennem det smukke ritual at kaste lerpotter og tallerkner mod brudeparrets kommende hjem. På den måde mente man at kunne forjage »poltergeister« og gøre huset rent til de vordende ægtefolk. Hos vores naboer mod syd er det stadig almindelig tradition. Bruden og brudgommen skal efterfølgende samle skårene op for at signalere, at de fremover vil bukke og skrabe for hinanden. I Norden har vi haft lignende skikke siden 1500-tallet og bl.a. kaldt det »uddrikningsgilde«, men som på så mange andre områder er det også her lykkedes os at gøre vold på vores egen historie. I dag dingler voksne kvinder og mænd rundt i dyrekostumer, sovset ind i bræk og billig læbestift og med en klemt øldåse i hånden. Intet under at skilsmissestatistikkerne er stukket af.

Når jeg skal giftes – og det er i øvrigt ikke sikkert, at jeg skal det, for jeg nærmer mig de 30, og ingen mand er nogensinde gået på knæ for mig – så fyrer jeg alle mine veninder, hvis ikke de følger denne plan:

Kl. 14 (jeg skal lige vågne) spiser vi en dejlig frokostmenu på Krogs Fiskerestaurant. Når vi har slået mave og drukket al hvidvinen (som der er rigeligt af), tager vi et smut på Thorvaldsens – som regel lukker de klokken 17, men det er altså min polterabend. Når vi så er blevet tilpas liderlige af at kigge på Jason med det gyldne skind, så indtager vi Hviids med en karton smøger og drikker os stive og begår harakiri på vores lyst ved at mænge os med bankfilialdirektører, der er helt violette i ansigterne af årelang priapisme (en tilstand med vedvarende hel eller delvis erektion uden seksuel lyst i mere end 4 timer, red.). Kl. 2 sender mine veninder mig alene hjem i en hyrevogn og giver chaufføren besked om at holde ind ved Rio Bravo, hvor han eller hun vil hente den portion stegt-flæsk-takeaway, de på forhånd har bestilt til mig.

»En polterabend skal være sjov for alle,« skriver man i en artikel på bryllupsidéer.dk. Selvfølgelig skal den ikke nødvendigvis det. Hvis det er mig, der skal giftes, så må det eneste krav i 2018 være, at den skal være sjov for mig, og som en voksen, nogenlunde kultiveret kvinde nægter jeg at sætte mig ned i en ladvogn og til offentlig skue lade mig fragte rundt som en anden syndebuk med et ydmygende »kys til en 20er«-skilt om halsen. Og hvis nogle alligevel finder på at klæde mig ud som en lyserød tyltosse, der har det for fedt på psykomotorisk sommerlejrskole, så ringer jeg til deres fædre og fortæller dem, at det alligevel ikke var mig og min familie, de var taget i sommerhus med, dengang de i 8. klasse stak af på Roskilde Festival og under en Coldplay-koncert mistede deres mødom til en kaospilot-studerende, der hed Goldfinger.