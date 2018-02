Lyskunstner i Vinter-Tivoli: »Der skal også være noget for de voksne uden børn«

Jesper Kongshaug har lavet lys næsten lige så længe, han kan huske. I 1970erne og 80erne var han belysningsmester på bl.a. Bristol Teater og Aveny Teatret. I 1995 gik han freelance og har gennem årene lavet lyssætning på et utal af opera- og teateropsætninger i ind- og udland. Herhjemme blandt andet »Niebelungens Ring« i både Aarhus og København og flere af Det Kongelige Teaters store friluftsopsætninger i Dyrehaven. Han har arbejdet sammen med arkitekter og bl.a. designet lyset i Skuespilhuset, og de senere år har han også skabt en lang række lysinstallationer i det offentlige rum.

»Det har altid været en drivkraft for mig at udvikle et nyt visuelt sprog i takt med, at der kom nye teknologier. Bruge de nye muligheder kreativt og så at sige blive ven med den nye teknologi,« siger han.

Den ambition har han fået mulighed for at udfolde i Vinter i Tivoli, der i år for første gang åbner haven i det meste af februar måned, og hvor publikum bydes inden for til et helt anderledes funklende og glitrende Tivoli, end man har været vant til.

Frem til 25. februar kan man opleve Vinter i Tivoli med en helt ny glitrende belysning skabt af lysdesigneren Jesper Kongshaug - her alleen fra hovedindgangen med udsigt til den nye, smukke skøjtebane. Foto: Lasse Salling.

»De senere år er Tivioli i nogen grad gået foran med at udvikle stemningsbetonet belysning med de nye, energibesparende LED-pærer. Og efterhånden er det lykkedes os at udvikle nogle, som både er holdbare og kan levere en tilstrækkeligt god lyskvalitet. Men der har hele tiden været tale om en erstatning for de gamle glødepærer, man er fortsat i glødepæretankegangen,« siger Jesper Kongshaug.

»Det ligger selvfølgelig også i, at man i de traditionelle sæsoner, sommer, jul og Halloween, i høj grad har bygget videre på den lystradition, der i sin tid blev grundlagt af bl.a. Poul Henningsen, med et varmt, roligt lys i haven,« forklarer Jesper Kongshaug. Men nu, hvor man har besluttet at skabe en ny vintersæson, har jeg fået mulighed for at skabe noget helt nyt og langt mere improviseret og kunstnerisk fremadskuende, hvor jeg ikke rider på skuldrene af PH og de andre. LED-pæren har nogle helt andre egenskaber end de gamle glødepærer, og deres kolde, funklende, frostede lys – på engelsk ville man kalde det »crisp« – er hele grundbyggestenen i Vinter i Tivoli. Det her kunne vi aldrig have lavet med de gamle glødepærer.«

Det nye glitrende lys leveres af flere end 200.000 små LED-pærer, hvoraf størsteparten er placeret på snepudrede træer rundt om i haven. Den nye skøjtebane ved Nimb har også fået et tag af små funklende pærer, ligesom flere af Tivolis forlystelser er forsynet med LED-pærer i klare hvide og blå toner. »Det er første gang, vi ser en helt klar blå farve i Tivolis belysning,« siger Jesper Kongshaug.

Jesper Kongshaug har har i sin karriere skabt belysning til et utal af teater- og operaopsætninger, men har også beskæftiget sig med lys i det offentlige rum, bl.a. fået Koldinghus til at »brænde« i forbindelse med 200 året for bygningens brand. »Det har altid været en drivkraft for mig at udvikle et nyt visuelt sprog i takt med, at der kom nye teknologier,« siger han.

Udover det rent deokrative har han også – i samarbejde med flere unge konstnere – skabt en række mere kunstnerisk eksperimenterende lysinstallationer.

»Jeg vil gerne tilbyde publikum noget, der ogås udfordrer og ikke bare behager dem. At gå i Tivoli er ikke kun for børnefamilier, der skal også være noget for de voksne uden børn,« siger han.

Kunstneren Ane Nejsum har skabt to af værkerne. Dels et værk med skiftende lysprojektioner på Nimbs facade, dels et grafisk værk, et lystæppe, hvor blinkende lamper i forskellige farver antager skiftende mønstre i takt med elektronisk musik fra gruppen Aphex Twin. På Tivoli Søen er der to forskellige illuminationsshow med laser, som kan opleves fire gange hver aften - femgange i weekenden – det ene inspireret af det islandske sagn om Vølvens Spådom og med elektronisk musik af de tre unge musikere, Leo Uhre, Robert Kongshaug og Vincent Hirslund, det andet inspireret af Jacob Gades »Tango Jalousie« spillet af DR SymfoniOrkestret.

»Og så har vi lavet en interaktiv installation med stjernestøv, lige når man kommer ind i haven. Det var faktisk ret svært,« siger Jesper Kongshaug.

Inspireret af H.C. Andersens eventyr, »De vilde svaner«, har Jesper Kongshaug tegnet elleve svaner med kroner, som nu svømmer i Tivoli Søen. Foto: Bax Lindhardt.

Derudover kan børn og barnlige sjæle more sig i lyslabyrinten, hvor lyset skifter når man løber gennem gangene, og i den kæmpestore iglo, Pingonesien, med legeland indeni.

Lysinstallationerne i Tivoli er en del af Copenhagen Light Festival, der i år afholdes for første gang, og hvor Jesper Kongshaug både er hovedkurator og selv bidrager med to værker.

»Da man sidste år begyndte at tale om en lysfestival i København tænkte jeg straks, at det skulle vi naturligvis synkronisere med planerne om en ny vintersæson i Tivoli. I stedet bare at kigge på hinanden, skulle vi gå hånd i hånd,« siger han. »Derfor er én af vores lysinstallationer en laserstråle, der går fra Tivoli og ind til Nikolaj Kunsthal – lige ind i lysfestivalen.«