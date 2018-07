Louise Stenstrup: »Min stemme lyder som et ustemt klaver. Og jeg kan ikke tegne en streg«

Louise Stenstrup holder af at tale lige ud af posen:

»Kunstnere er gode til at tale til kunstnere og bekræfte hinandens værdier. Man har bare glemt udadtil i samme grad at italesætte og dokumentere den værdi, kunsten skaber for samfundet. Det en en af de ting, jeg vil forsøge at sætte fokus på,« siger den 37-årige direktør for den helt nystiftede brancheorganisation, Dansk Teater, en fusion af de hidtidige to organisationer, Teatrenes Interesseorganisation, TIO, og Danske Teatres Fællesorganisation, DTF.

Fremover er det hende, der skal tale teatrenes sag med én stemme og ikke med det kor af stemmer i »forskellig toneart«, som hun udtrykker det, der hidtil har præget debatten om scenekunstens vilkår og trængsler.

Det danske teaterlandskab har i mange år været præget af de to organisationer, TIO for de mindre teatre og DTF for de store producerende institutionsteatre. Det har gjort det svært for omverdenen at se teatrene som en samlet branche, og det har også skabt interne interessemodsætninger, som har blokeret for de reformer af teaterloven og det eksisterende støttesystem, som de fleste rent faktisk er enige om er nødvendige.

»Men gennem de seneste år har vi snakket mere og mere sammen - vi har bl.a. forhandlet med Gramex (rettighedsorganisation for musikbranchen, red.) sammen - og vi har indset, dels at forskellene måske i virkeligheden ikke er så store, dels, at hvis vi vil skabe nogle ændringer til glæde for både scenekunsten og for publikum, er vi nødt til at tale sammen,« siger Jakob Højgaard Jørgensen, direktør for Teater Nordkraft i Aalborg og formand for Dansk Teater.

Han kalder fusionen for en blanding af lyst og nødvendighed:

»Vi bliver jo presset både fra politisk hold, fra arbejdstagerorganisationerne og fra alle mulige andre kulturtilbud. Så vi syntes, at nu var tiden moden,« siger han.

Principbeslutningen blev truffet allerede i det tidlige forår, og 13. juni blev organisationen Dansk Teater med i alt 83 medlemmer en realitet ved en ekstraordinær generalforsamling. Lige nu er kontorerne ved at være indrettet i det historiske Vartov til det sekretariat på fem personer - foruden Louise Stenstrup som direktør også to jurister, en projektmedarbejder og en kommunikationsmedarbejder - som Dansk Teater fremover skal have.

Fremmed fugl i teaterverdenen

Med sin baggrund som kommunikations- og sekretariatschef i tænketanken Justitia, som hun var med til at stifte, tidligere kommunikationschef i Cepos og før det arbejde i bl.a. Fødevareministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender indrømmer Louise Stenstrup gerne, at hun er lidt en fremmed fugl i teaterverdenen.

»Nej, jeg kommer ikke fra den kunstneriske verden - overhovedet. Min stemme lyder som et ustemt klaver, og jeg kan ikke tegne en streg,« ler hun.

»Men jeg er opvokset i en meget kunstnerisk familie, jeg er uddannet antropolog, og hele kulturforståelsen og de værdier, vores samfund bygger på, har altid ligget dybt i mig. Det her job binder på en måde en snor på nogle punkter i mit liv, hvor jeg kan vende tilbage til det oprindelige og samtidig udnytte de ting, jeg kan inden for politik og kommunikation.«

Noget af det første, hun vil foretage sig som ny direktør, bliver en »teaterturné« landet rundt, hvor hun besøger små som store teatre for at høre dels om de udfordringer, de enkelte teatre har, dels om de succeshistorier, der heldigvis også findes, som andre måske kan lære af.

»Netop fordi jeg er ny på det her felt, er det vigtigt at lytte og lære, inden jeg lægger en strategi. Men det er åbenlyst, at med de negative ting, der sker på kulturområdet i øjeblikket - f.eks. omprioriteringsbidraget - er vi nødt til at tale med én stemme,« siger hun.

»Det kræver en modningsproces, for selvom vi nu er én organisation, er der selvfølgelig stadig mange forskellige interesser. Og her må teatrene lære, at nogle gange er det nogle andre interesser end lige deres egne, der varetages. Alle kan ikke blive 100 procent tilfredse hele tiden - men så måske 70 procent. Selvfølgelig skal der være respekt for forskellighed, men hvis vi skal være en stærkere stemme, er det nødvendigt, at vi står skulder ved skulder, så det også bliver en stemme, der kan sige noget.«

At nå derhen kræver en intern proces, som man skal tage sig tid til, erkender hun. Men hun er også optimistisk.

»Hvis det kan lykkes for Dansk Industri, som trods alt er en noget større biks, så burde det også kunne lykkes for teatrene. Vi bør have mere, der binder os sammen end skiller os ad,« siger hun.

Investering - ikke almisse

Som Louise Stenstrup ser det, er én af de meget store udfordringer for ikke bare teatrene, men for kunst og kultur i det hele taget, den måde, kulturstøtten italesættes på.

»Fatalt er måske et så voldsomt ord, men alene begrebet støtteordning er en alvorlig ulempe - det lyder som en envejstransaktion, hvor staten giver til kulturen, men ikke får noget igen. Som i almisse. I stedet for at tale om det som investeringer i samfundet, i demokratisk og moralsk dannelse og alt det andet, som teatret og hele kunstområdet giver samfundet tilbage,« siger hun.

»Det er en af mine vigtige målsætninger at få mere fokus på det. Også på de mere hårde værdier, som man fokuserer på i den verden, jeg kommer fra - den økonomiske betydning i kraft af f.eks. turisme, vækstgrundlag og brandingværdi for Danmark. Det har teatrene ikke været gode nok til at sætte fokus på.«

En af de første opgaver, som den nye, fusionerede teaterorganisation står over for, bliver de forhandlinger om ændringer af teaterstøtten, som kulturminister Mette Bock (LA) har varslet til efteråret.

Den proces har teatrene allerede været i gang med et stykke tid. Kort efter, at ministeren i foråret varslede en reform på området, udarbejdede det daværende DTF og TIO sammen med Dansk Skuespillerforbund et fælles udspil, som i maj blev sendt til ministeren. Her foreslår man, at hvis regeringen opgiver omprioriteringsbidraget på to procent, vil teatrene til gengæld afgive én procent af den samlede statsstøtte til en fælles teaterpulje, der bl.a. skal bruges til publikumsudvikling og støtte til teatre uden egen scene.

»Den proces bekræftede os i, at fusionen er en rigtig god idé,« siger Jakob Højgaard Jørgensen. »Det er virkelig nyt i vores branche, at vi har været i stand til at kigge ud over vores egne teatre og se branchen som en helhed. Det, synes vi faktisk, er ret visionært.«

Louise Stenstrup er enig i, at der bør ses på støtteordningerne. Men hun kan godt være nervøs for, at en reform blot fører til endnu mere fokus på billetsalg og konkurrencedygtighed.

»Jeg er ikke sikker på, at det er den rette vej. Så risikerer vi, at der i endnu højere grad satses på det sikre, som folk kender - og ikke på nytænkning og utraditionelle samarbejder,« siger hun.

»Selvfølgelig skal vi ikke lave teater, som ingen gider se. Men der skal også være forståelse for, at nytænkning og innovation kræver tilvænning hos publikum. Den balance er vigtig, hvis teatret fortsat også skal kunne udfordre og skabe debat om de værdier og det fælles kit, vi bygger samfundet på.«

Fra Bournonville til Seebach Louise Stenstrup har med egne ord en “lidt blandet” teatersmag. »Min mor var meget interesseret i ballet, og dansen har præget min opvækst. Jeg har set alt fra Bournonville til Alvin Ailey og Kølpins mere nytænkende balletformer. Det fascinerer mig, hvor meget man kan udtrykke gennem dansen uden brug af ord. Men jeg er også meget til det mere populære - jeg har f.eks. Lige set »Seebach« på Fredericia Teater. Begge mindre brødre er kunstnere, og jeg genkender i den musical netop kunstnerens kamp for at bryde igennem. Vi taler så meget i dag om præstationssamfundet - det kan man i hvert fald tale om i kunstens verden. Til oktober skal jeg sec »Babettes Gæstebud« som madteater på Republique. Jeg har jo tidligere arbejdet med gastronomiområdet, og jeg elsker samtænkningen af madkunst og teater, hvor ikke bare syn og hørelse, men også smags- og lugtesans stimuleres. Det unikke ved at gå i teatret er, at det er en fælles oplevelse, som man får i samspil med både skuespillere og de andre i salen. I modsætning til billedkunst, som jeg synes kalder på en mere individuel reflektion.« Udvid faktaboks Skjul faktaboks