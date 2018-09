Laver Mikael Persbrandt en Oprah? Næppe!

Kan den mægtige skuespiller Mikael Persbrandt få en flad, svensk TV-krimi til at smage mere af Beluga end af Kalles Kaviar? Mon ikke! Kan sangerinden Lisa Nilsson begå en jazzet popsang, så man vitterligt tror, at himlen venter rundt om hjørnet? Jåhå, som de ville sige i broderlandet. Men når det gælder deres nye, fælles projekt - at overtale svenskerne til at stemme på alt andet end Sverigedemokraterna - bliver succesen formentlig til at overse.

Det svenske svar på Hollywood, i alt 253 kulturprofiler og kendisser, er gået til åbent, kollektivt angreb på højrefløjspartiet, som de anklager for nazistiske tilbøjeligheder, men især for at ville undertrykke den frie kultur.

"Når svenskerne stemmer, har flertallet næppe Mikael Persbrandt eller resten af kultur-Sverige i baghovedet. Tværtimod."

At den svenske kulturelite sætter hele den personlige kapital på rødt, er ingenlunde overraskende, og effekten bliver af samme grund begrænset. Men dermed ikke sagt, at det øverste lag i den kulturelle lagkage ikke har magt. Som altid skal man blot skele til Guds eget land for at se, hvordan man omsætter sin celebrity-status til uforfalsket indflydelse.

Som for eksempel da skuespilleren Frances McDormand ved Oscaruddelingen brugte sit TV-moment til at appellere til mangfoldighed i filmindustrien og fik vækket giganterne. Warner Bros. kvitterede i denne uge ved at love færre hvide mænd med pæne tænder på filmlærredet. Eller da mastodonten Oprah Winfrey anbefalede Barack Obama ved præsidentvalget i 2008 og egenhændigt flyttede omkring en million stemmer. Ifølge analyser afgjorde Oprah-effekten reelt valget. En bedrift, der kun var mulig, fordi hun forinden havde opbygget troværdighed i alle samfundslag.

Det er med kulturpersonligheder som med alt andet. Det er det lange seje træk, der gælder. De dygtigste får skabt en særlig fortrolighed, der kan flytte alt fra vaner til overbevisninger. Skuespilleren Sarah Jessica Parker har aldrig lagt skjul på, at hun er venstreorienteret, men hun har været begavet nok til at favne sin fanskare uden politisk fordømmelse. Hun har i stedet omsat sin personlige kapital til at udbrede sin mærkesag, god litteratur, blandt sine knap fem millioner(!) følgere på Instagram.

I politik ved en dygtig politiker, at man vinder valget mellem valgene. Ved tilstedeværelse og kontinuitet. Synlighed og imødekommenhed. Det gælder også for kulturlivet. Da Robert de Niro, brugte sin TV-transmitterede tale ved Tony Awards på blot at råbe »Fuck Trump« fik han en klapsalve fra sine egne ud af det - men han fik samtidig bekræftet store dele af den amerikanske befolkning i, at deres liv og problemer er underholdningsindustrien aldeles uvedkommende.

På samme måde har åbne breve med kollektiv udskamning af store vælgergrupper sjældent været vejen frem. Så når svenskerne stemmer, har flertallet næppe Mikael Persbrandt eller resten af kultur-Sverige i baghovedet. Tværtimod.