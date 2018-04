Cannes tilgiver mesterinstruktøren: Lars von Trier tilbage til verdens fornemste filmfestival

Lars von Trier er blevet inviteret til årets filmfestival i Cannes med sin nye seriemorder- film, »The House that Jack Built«¨.

Det skriver Cannes Film Festival i en pressemeddelelse.

Filmen, der er med blandt andre Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl og Riley Keough, bliver en del af det officielle program - men uden for konkurrence - når den 71. udgave af festivalen afholdes 8.-19. maj.

Lars von Trier kom galt af sted, da han i 2011, foran hundreder af journalister i Cannes, udtrykte »forståelse« for Adolf Hitler. Det fik festivalledelsen til at bandlyse ham fra festivalen.

At Lars von Trier var på vej tilbage blev dog antydet allerede for et par dage siden, da filmfestivalens direktør, Thierry Frémaux, i et interview med den landsdækkende franske radiostation Europe 1 sagde, at han havde »arbejdet virkelig hårdt« den seneste tid på at fjerne Lars von Triers »persona non grata«-status og give ham spotlightet tilbage i det sydfranske.

Sidste år sagde Thierry Frémaux om Lars von Trier, at han er »en af de største filmskabere i historien, og jeg tror stadig på ham, hans talent og hans fremtid. Han har modtaget Den Gyldne Palme, og han er en del af filmhistorien og en del af vores familie. Han er selvfølgelig også kontroversiel, men pressen burde se bagved det, der skete.«

Med udtagelsen af »The House that Jack Bulit« er det i alt 10. gang, Lars von Trier deltager med en film på verdens fornemste filmfestival.

Han modtog Den gyldne palme for »Dancer in the Dark« i 2000 og har også deltaget med »Forbrydelsens element (1984), »Europa« (1991), »Breaking the Waves« (1996), »Idioterne« (1998), »Dogville« (2003), »Manderlay« (2005), »Antichrist« (2009) og »Melancholia« (2011).