Læs klassikeren om de forfærdende og lidt frydefulde forvandlinger

Versene er vidunderlige i sig selv.

Ikke mindst i Otto Steen Dues fantastiske fordanskning.

»Grusomme væg! Hvorfor skiller du to, der elsker hinanden?«, lyder et af dem.

»Var det så slemt, om du lod os nyde den fulde forening. Eller hvis det er for galt, at du lod vores kys slippe igennem!«

Men de også være helt uhyrligt barske sine steder. Og ret så eksplicitte omkring sex og vold og alt det vanvittige midtvejs.

Ovid skabte sine klassiske »Forvandlinger« omkring år 8 e.Kr. og døde for nøjagtig 2.000 år siden.

Den romerske digter fejres med udgivelser og udstillinger over hele verden - som han selv har forandret så magisk gennem årene.

Vil hellere digte

Publius Ovidius Naso bliver født ind i en velhavende familie år 43 f.Kr. og ser Rom blive til kejserrige: De gamle konsuler afløses i år 27 f.Kr. af kejserne med Augustus som den første. Imperiet er en realitet.

Ovid skulle egentlig have været embedsmand i imperiets nye administration. Hans far var i hvert fald ret vild med den tanke. Intet nyt under solen.

Sønnen orker bare ikke studierne i retorik og kaster sig over dramaet og digtekunsten i stedet for. Han skriver et hav af vers som ung, vers om alt fra kærlighed til kvindelig kosmetik - og meget ofte med en god del ironi og masser af elegance.

Den unge digter foretrækker egentlig et liv uden for rampelyset. Han ender alligevel lige midt i det. Igen og igen.

Ovid oplever faktisk en popularitet næsten som komponisten Mozart for et kvart årtusind siden: Alle i Rom kender ham, de fleste har en mening om ham, enkelte læser måske endda hans bøger om elskovskunsten med videre.

Gamle historier genfortalt

Så da han har »Metamorfoser« klar i år 8 e.Kr., kan folk slet ikke få armene ned. Bogen virker stilistisk mere ambitiøst og mere omfattende på alle leder og kanter end noget andet i tiden. Kun den to årtier ældre »Æneiden« af Vergil om den trojanske krig har vel samme karakter af »verdensdigt« om guder og mennesker.

Metamorfoser« betyder »Omformninger« på græsk og oversættes sommetider til »Forvandlinger« på dansk. Fortællingen er delt i 15 kapitler eller »bøger« på verseformen heksameter og rummer op mod 12.000 linjer i alt.

Og det handler altså om menneskets passioner og langsomme forvandlinger i skøn forening. Meget ofte med sideblikke mod samkvem i både hyggelige og uhyggelige former - herunder et tankevækkende højt antal overgreb. Hvis man tæller revl og krat med, kommer man op på omkring 250 historier.

Alt fortælles kronologisk med begyndelse ved verdens skabelse og slutning i Ovids egen epoke. Man regnede i parentes bemærket ikke Jorden for specielt gammel dengang. Verden var stort set lige blevet til.

Man møder forvandling helt fra første side i form af udviklingen fra det kosmiske kaos til verdens orden - og man følger hen mod slutningen Roms forandring til moderne kejsermagt.

Ovid skriver bevidst sine historie for dannede læsere. Så hvis man kender lidt til eksempelvis byen Trojas fald eller eventyret om Orfeus og Eurydike, gør det ikke noget. Men man skal især kunne værdsætte de litterære greb og små overraskelser undervejs - kort sagt hvad enhver læser af Berlingske er vant til.

Så bogen er i sig selv en forvandling: Ovid tager en lang række eventyr med velkendte aktører og fortæller dem på sin egen måde.

Han drejer ikke sjældent deres handling over mod krænkelser og deres forfærdende konsekvenser og genfortæller ikke sjældent de gamle historier fra kvindens perspektiv.

Forvandlinger« står derfor også lidt som verdens tidligste stykke feminisme. Eller i hvert fald som den første bog med direkte adresse til lidt for glade gutter rundt om.

Som da stakkels Daphne bliver forfulgt af den magtsyge Apollon og lader sig forvandle til et laurbærtræ som sidste udvej - hvorpå Apollon voldtager træet!

Tre klassikere over Ovid »My Fair Lady« af Frederick Loewe og Alan Jay Lerner er en musical fra 1956 bygget over »Pygmalion« fra 1913 af George Bernard Shaw. Den britiske dramatiker trak på skikkelsen Pygmalion fra Ovids bog - om en billedhugger, der forelsker sig i sit færdige værk. Både komponisterne G.F. Händel og Jean-Baptiste Lully skab te operaer over historien om Acis og Galathea fra Ovids værk: Kyklopen og skurken Polyfem tragter efter den kvindelige hovedperson og vilke have knust hendes elsker - hvis hun altså ikke havde forvandlet ham til flodånd. »Proserpinas rov« er et værk fra 1622 af billedhuggeren Gian Lorenzo Bernini og handler indirekte om forårets komme: Persefone plukker tankeløst en påskelilje og bortføres straks af Hades til dødsriget. Hades bortførelse af høstgudens datter har klar karakter af overgreb. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Enkelte har endda læst voldførelsen og dens konsekvenser som bogens egentlige tema. For eksempel litteraturforskeren Nikki Bloch i en meget omtalt afhandling fra University of Colorado for et par år siden:

Værkets hanlige væsner kan kun gennemføre deres voldtægter efter en passende forvandling, skrev hun - og herrer giver derefter de hunlige væsner et traume med livslang forvandling som konsekvens.

Den forviste fortæller

»Forvandlinger« er i så fald en af verdenslitteraturens grummeste værker. Men igen: Det kan også læses som et værk om passion i dybeste forstand. Og det står under alle omstændigheder som klassikeren nummer ét om verdens forandringer hver eneste dag - inklusive vores egen fra vugge til krukke.

Selv om Ovid bliver vanvittig populær, falder han i unåde.

Manden hovedværk bliver faktisk kun færdig med nød og næppe og i absolut sidste sekund.

Hvad der egentlig sker, står lidt hen i det uvisse - også fordi han selv og andre går stille med dørene.

Roms første kejser i form af Augustus himself får ham i hvert fald forvist til rumænsk Constanta ved Sortehavets kyst og giver ham dermed en skæbne værre end døden.

Ovid har muligvis ligget i med et damemenneske fra den kejserlige familie eller set Augustus forgribe sig på en af familiens pigebørn. Den sidste forklaringer ligger bedst i tråd med erfaringerne fra hans fantastiske værk.

Så vi håber!