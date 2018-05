Kunstfestivalen Art Week hylder kunsten og København

Ingen kan med troværdigheden i behold påstå, at København ikke rummer et stort og alsidigt kunstliv. Flere af landets vigtigste museer er placeret i hovedstadsregionen. Udover deres permanente samlinger viser kunstmuseerne generelt gennemarbejdede udstillinger, der tilbyder kendskab til kunsthistorien og dermed forudsætningerne for samtidens kunst.

Museerne fra Louisiana i nord til Arken i syd er fremragende suppleret af hovedstadens adskillige kunsthaller. Vigtigt er også byens bredspektrede galleriliv. Her tilbydes det meste fra maleriet, der skal leve i samklang med resten af hjemmets indretning, til mere krævende kunstværker.

Udover de kommercielle gallerier, der i de senere tiår har fået både kvantitativt og kvalitativt større vægt i det danske kunstliv, er der også de ofte midlertidige og kunstnerstyrede udstillingssteder, hvor kunstnere i høj grad udstiller på egne præmisser.

Tidligere var der også enkeltstående, betydelige kunsthandlere i hovedstaden som Birch, for nu at nævne et af de ældre gallerier, hvor også de seriøse samlere kom, men mulighederne er siden blevet mangedoblet. Det hedder sig, at for et halvt århundrede siden kunne en kunstinteresseret nå at se alt, hvad der var af løbende udstillinger i kernen af København. Det er i dag totalt umuligt.

Men et initiativ som Art Week, der i år finder sted fra den 22. til den 27. maj, er kommet til verden for at sætte fokus på hovedstadens kunstliv i bred forstand - og gøre lidt af en fest ud af det. Billedkunst kan sagens være alvorligt og eksistentielt tungt, berøre vigtige emner og behandle tilværelsens største spørgsmål. Men derfor er Art Week alligevel en fejring af kunstlivet. Sådan som brancher fra tid til anden fejrer sig selv - for at gøre opmærksom på sig selv.

Initiativet kommer fra internettidsskriftet kunsten.nu, der de senere år har opnået en betydelig succes. Art Week Copenhagen er grundlagt i 2013 - men selve det elektroniske nyhedsmedie er omkring ti år ældre og er vokset. Ikke kun i antallet af brugere, men også i form af samarbejder med kunstmesser og andre begivenheder i kunstverdenen.

Hovedstadens traditionelt fornemste hotel - D’Angleterre - er rammen, når uddelingen af Remmen Fondens Kunstpris på 100.000 kr. indleder Art Week den 22. maj. De nominerede er Karl Monies, Benedikte Bjerre, Fryd Frydendahl, Rune Bosse og Nicky Sparre-Ulrich. Det er en begivenhed for særligt inviterede, men derefter åbner festen klokken 18 på Charlottenborg med DJs og performances. Charlottenborg er ugen igennem muligt mødested mellem ekspeditioner til de mange særlige arrangementer, der sideløbende med de regulære udstillinger finder sted på mange af hovedstadens udstillingssteder. Nogle af begivenhederne har karakter af guidede ture, i andre tilfælde er der omvisninger og særlige artist talks - og mod slutningen af Copenhagen Art Week afholdes 25. til 27. maj den alternative kunstmesse ALT_CPH i Fabrikken for Kunst og Design på Sundholmsvej 46 forrest på Amager.

Traditionelt har ALT_CPH været stedet, hvor de kunstnerdrevne udstillingssteder har udstillet. Nogle er også med i år, men programmets overvejende vægt er lagt på forskellige former for performance.

Såvel Art Week som ALT_CPH er støttet økonomisk af Statens Kunstfond og en række private fonde. Program for Art Week kan ses på www.artweek.nu suppleret af redaktionelt stof på kunsten.nu Program for ALT_CPH kan ses på www.altcph.dk