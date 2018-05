»Rigtigt mange mennesker kan ikke rigtigt gennemskue, hvad kunstbranchen egentlig er for en størrelse. Det vil jeg rigtigt gerne være med til at tydeliggøre,« siger Christina Wilson, der er ny programdirektør for Art Week.

»Kunstbranchen taler fra mange forskellige positioner, hvor andre kunstneriske brancher som film-, musik- og teaterbranchen har en mere sammenhængende fortælling, der gør det lettere at få fat i deres publikum. Det er mit mål at åbne folks øjne for, at kunstnere fortolker den omverden, de lever i, og omsætter det til et visuelt og æstetisk materiale, som man både kan blive utroligt glad og utroligt indsigtsfuld af at se på.«

Christina Wilson er ny direktør for Art Week . Foto: Sofie Mathiassen

Det vil Art Week blandt andet gøre ved at fokusere på at styrke de enkelte udstillingssteder, der har en høj faglighed, men ikke altid har ressourcerne til at gøre tilstrækkeligt opmærksom på sig selv.

»De kæmper til sidste blodsdråbe med at lave den kunst og de fortællinger, de brænder for. Og så er der som oftest ikke flere penge tilbage til markedsføring. Det hele er gået til værker og faglig fordybelse. Her kan Art Week hjælpe ved at sparre med dem og fremhæve de ting, vi synes er interessante: »Se her – denne her historie kan fortælles bedre«, eller »prøv at gå sammen med et andet udstillingssted, et andet museum eller en offentlig institution, så tingene kan blive større«. »Prøv at tænke på, hvordan I får folk ind«.«

Samtidig er det også vigtigt for Christina Wilson, at kunstbranchen får en større politisk bevågenhed.

»Kunst er ikke det, der bliver prioriteret fra politisk side. Det kan være svært at forstå, hvad det helt præcis er, kunstnerne laver. Derfor vil man hellere bruge penge på for eksempel musikfestivaler. Og her kan vi gå ind og hjælpe dem med at få overblik over en stor branche, og give dem mulighed for at komme rundt i København og opleve, at byen f.eks.har et stærkt netværk af kunstnerstyrede udstillingssteder.«

Udover stillingen som programdirektør på Art Week er Christina Wilson ejer af kunstrådgivningsfirmaet Christina Wilson Art Advisory, der rådgiver helt unge kunstnere, der skal finde deres eget ståsted i branchen. Og hun oplever, at en af de helt store udfordringer kunstnerne står overfor er, at de nu og ikke mindst i fremtiden i langt højere grad bliver nødt til at lære at sælge sig selv som kunstnere.

»Der er sket en meget hurtig transformation til en helt anden måde at arbejde på, hvor man arbejder mere processuelt, er selvledende og virkelig skal stå tidligt op. Kunstnere skal have ekstremt mange kasketter på i mange forskellige sammenhænge, samtidig med at de skal holde blikket stift rettet på at være dem, der skaber kunstværkerne. Det kræver, at de holder tungen lige i munden, for at de ikke brænder ud eller bliver stressede. Men der er også mange flere muligheder for, at kunstnerne selv kan træde ud på scenen og skabe muligheder, end der var før i tiden, hvor mange kunstnere var mere passive og ventede på at blive opdaget af et galleri.«

Blandt andet har et øget fokus på kunst og æstetik i samfundet, eksempelvis byrum, skoler og hospitaler, givet kunstnerne flere muligheder. Men også udfordringer.

»Det kræver, at man er social og har samarbejdsevner. Hvis man ønsker at stå helt alene og arbejde i sit atelier, er det rigtigt svært at få tingene til at fungere – hvis man ikke lige er en af de tre om året, der bliver taget af et kunstgalleri.«

Flere og flere kunstnere er også begyndt at gøre opmærksom på sig selv via sociale medier som Instagram, hvor et stigende antal kunsthandler finder sted, selvom et digitalt billede mangler flere af kunstens sanselige dimensioner. Og det er et fint supplement, mener Christina Wilson. Det må bare ikke stå alene.

»Der er desværre færre, der går på galleri, og derfor er gallerirummet en sårbar størrelse for tiden. Men det betyder ikke, at folk køber mindre kunst. Folk er ekstremt kunstinteresserede. Og der er en hel vifte af muligheder for at komme ud på forskellige kunstplatforme og gøre sig selv mere synlig. Både for galleriers, kunstneres og kunstinstitutioners vedkommende. Men meget går tabt, ved ikke at opleve udstillingen i et gallerirum. Nærværet er udfordret.«

Derfor arbejder Art Week også på at finde nye måder at genetablere mødet mellem kunstner og køber.

»Hvordan skaber vi mødet igen? Hvordan trækker vi energien tilbage til de enkelte kunstrum? Vi er nødt til at finde en ny form til nærværet.«

Art Week starter den 22.5. I dagens Berlingske bringer vi et 24-siders tillæg om festivalen, hvor denne artikel indgår.