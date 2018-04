Kulturordfører om forbudt parabol-kunst i København: »Unødig kontrol og censur.«

Kunstmuseet Kunsthal Charlottenborg i København har haft flere kunstværker på sin facade, men har nu fået afslag fra Slots- og Kulturstyrelsen på et kunstværk, der midlertidigt skulle dække facaden med paraboler.

Men Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen mener ikke, at det kan være rigtigt, at Slots- og Kulturstyrelsen skal bestemme, om Charlottenborg kan have en midlertidig kunstinstallation på sin facade.

Læs også Kunsthal får afslag på udstilling: »Det er jo absurd teater«

»Slots- og Kulturstyrelsen optræder med unødig kontrol og censur, og jeg vil bede kulturministeren om at sørge for, at det ikke sker i fremtiden, så Charlottenborg har mulighed for at lave den type kunst på sin bygning,« siger Mogens Jensen.

Slots- og Kulturstyrelsen afviste Kunsthal Charlottenborgs ansøgning med den grund, at kunstværket ikke forholdt sig konkret til den fredede bygning.

»Afgørelsen bør ligge på Charlottenborg, forudsat at installationerne ikke skader bygningen. Der har tidligere været flere meget vellykkede kunstinstallationer på Charlottensborgs facade, som har haft stor publikumsinteresse, og derfor er jeg helt uforstående over for, at Slots- og Kulturstyrelsen skal blande sig,« siger Mogens Jensen.

Slots- og Kulturstyrelsens begrundelse er, at bygningen er fredet, at den er et kunstværk i sig selv, og at parabol-kunstværket er problematisk, fordi det gør bygningen til baggrund. Kan du følge dem?

»Jeg har svært ved at se den argumentation, når jeg kigger på de seneste værker, som også har fyldt facaden. Der har været redningsveste og nogle kaffesække, som i den grad dækkede facaden, men som også vakte stor publikumsinteresse. Jeg synes, at det afgørende må være, at der ikke er tale permanente installationer, men midlertidige installationer, og det skal et museum have mulighed for,« siger Mogens Jensen.

Han vil nu tage sagen op med kulturministeren og har stillet tre spørgsmål til ministeren, hvor han blandt andet beder hende om at redegøre for »om det kan være rigtigt, at Slots- og Kulturstyrelsen skal censurere kunstinstallationer på Charlottenborgs facade.«

Selvom parabol-kunstværket ikke kommer til at at blive installeret Kunsthal Charlottenborgs facade, kommer offentligheden alligevel til at kunne se det. Kunstmuseet Aros har tilbudt, at det kan komme op at hænge på Aros' facade i Aarhus allerede fra i næste uge.