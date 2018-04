Kulturkalenederen for maj

3. maj

Film

»Utøya 22. juli«

Den norske filminstruktør Erik Poppe viser ikke blot teknisk kunnen, men også høj etik med sin film om massakren på Utøya. Filmen er en skildring af de 72 minutter, hvor højreekstremisten Breivik systematisk myrdede 67 unge medlemmer af den socialdemokratiske ungdomsorganisation AUF, der holdt sommerlejr på Utøya. Poppe har gjort sin film til en hyldest til ofrene og træffer alle de rigtige beslutninger med hensyn til, hvad man ser og fremfor alt ikke ser i filmens højintense forløb.

»Utøya 22. juli«. Af Erik Poppe. I biografer over hele landet.

3. maj

Bog

Mere nyt fra Underdanmark

Thomas Korsgaard fik megen opmærksomhed for sin debutroman, »Hvis der skulle komme et menneske forbi«, da den udkom sidste år. Og ikke kun i litterære kredse. Faktisk kaldte statsminister Lars Løkke Rasmussen den for »en stor læseoplevelse« på Facebook. Nu er Korsgaard tilbage med en opfølger. »En dag vil vi grine af det«, hedder den, og rammen er stadig en udsat familie på Skive-egnen og hovedpersonen drengen Tue, der nu er blevet teenager.

Thomas Korsgaards »En dag vil vi grine af det« udkommer på Lindhardt og Ringhof, 250 kr.

4. maj

TV-serie

The Rain

Netflix’ første danske TV-serie, »The Rain«, er en apokalyptisk sciencefictionserie om en gruppe unge, der forsøger at overleve i en verden, hvor giftig regn har lagt landet øde. Unge ukendte skuespillere samt velkendte ansigter som Mikkel Boe Følsgaard og Alba August er med på holdet i den dystre serie, der indholdsmæssigt lægger sig op af young adult-hits som »The Maze Runner« og de populære zombieserier som »The Walking Dead«.

»The Rain«. Skabt af Jannik Tai Mosholt. Sendes på Netflix.

7. maj

TV-serie

The Vietnam War

De anerkendte dokumentarister Ken Burns og Lynn Novick færdiggjorde sidste år en monumental TV-serie om et af USAs største politiske traumer i det 20. århundrede: Vietnamkrigen. Første afsnit blev vist på DR K i fredags, og jeg har ryddet de kommende ni fredagsaftener til serien. Serien rummer interview med ledere fra begge sider af konflikten, men lægger sin sympati hos de menige soldater, der måtte tåle rædsler, de dårligt kan tale om 40 år senere.

»The Vietnam War«, Af Ken Burns og Lynn Novick. Sendes på DR K.

05. maj

Kunst

Moderne ikoner

Udstillingen »Vogue Like a Painting« udgøres af omkring 60 fotografier fra Vogues arkiver. Gennem årene – og udstillingen spænder tidsmæssigt fra 1930erne til i dag – har adskillige berømte fotografer taget billeder til modemagasinet. Navne som Annie Leibowitz, Cecil Beaton og Erwin Blumenfeld. I mange tilfælde har fotograferne brugt motiver fra kendte malerier som forlæg for deres egne opstillinger – eller iscenesatte fotografier, som kan være udstillingens anden forbindelse til billedkunsten.

»Vogue like a painting« vises i Kunstforeningen til 2. september.

06. maj

Musik

Sort skole i kongelige rammer

En af 2017 mest ambitiøse danske koncertproduktioner, Den Sorte Skoles »Ghosts & Robots«, indtager i maj Gamle Scene i Det Kgl. Teater. Værket havde en storslået verdenspremiere på Orange Scene på sidste års Roskilde Festival. Vanen tro for Den Sorte Skole er musikken minutiøst sammensat udelukkende ved hjælp af samples af fortidens glemte musikalske guld fra hele verden. Den kunstneriske nysgerrighed og vision indbragte duoen Kronprinsparrets Kulturpris 2017.

Den Sorte Skole spiller 6. og 7. maj på Gamle Scene i Det Kgl. Teater.

11. maj

Bog

Moderate Akkari

En gang var han islamist. I dag er han humanist. I »Mod til at tvivle« fortæller Ahmed Akkari om sin personlige forvandlingsproces. Han har tidligere skrevet om de danske imamers dobbeltspil under Muhammedkrisen i bogen »Min afsked med islamismen«, men den nye bog handler mere om hans egen udvikling og tankerne bag.

Ahmed Akkaris »Mod til at tvivle« udkommer på Gyldendal, 200 kr.

12. maj

Musik

Dansk viking indtager Eurovision

For et par måneder siden vandt han det danske melodigrandprix, og til maj går det løs igen for den langskæggede sanger Rasmussen, når Eurovision Song Contest afholdes i Lissabon i Portugal. Her skal han optræde med sin vikinge-vindersang, »Higher Ground«, til semifinalen, hvorfra han forhåbentlig går videre til den store finale lørdag 12. maj. Skal man tro bookmakerne, har han dog ikke de store vinderchancer. 67 gange får man pengene igen, hvis Rasmussen løber med sejren.

Finalen i Eurovision Song Contest bliver vist på DR1 lørdag 12. maj.

17. maj

Kunst

Amerikanske ikoner

Tankstationer, filmstudier og andre steder og bygninger, vi er kommet til at opfatte som amerikanske ikoner. Det er Ed Ruscha, amerikansk billedkunstner fra 1937, mester for at gengive i en enkel popagtig reklameæstetik, der – som reklamer – har et umiddelbart blikfang. Overflade og så alligevel en fortælling om den amerikanske drøm om frihed og succes. Museet i Humlebæk viser en udstilling med Ed Ruscha i serien »Louisiana on paper«, der ofte har en mere eksklusiv og intim karakter.

Ed Ruscha kan ses på Louisiana til 19. august.

17. maj

Scene

Der er noget om snakken....

Så er det atter tid til årets store familie- og forbrydergalleri. Cirkusrevyen er Danmarks største revy, stadig med Lisbet Dahl som tropfører og Ulf Pilgaard som teltstolpen i midten. Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard er stadig med, og ny i klassen er Amalie Dollerup.

Premiere: Bakken, 17. maj

19. maj

Koncert

Guitarhelt på sjælden visit

Selv om det er mange år siden, at han toppede, er han fortsat en af Englands mest elskede guitarister. Vi taler naturligvis om Johnny Marr, der i 1980erne skabte det smukt guitarringlende lydunivers omkring Morrissey i The Smiths. En på én gang yderst melodiøs og komplekst vævet lyd, der siden er forsøgt efterlignet i det uendelige, men aldrig rigtig toppet. Siden har han spillet i et væld af sammenhænge og er nu på trapperne med både soloalbum og dansk koncert.

Johnny Marr spiller i Store Vega lørdag 19. maj.

22. maj

Kunst

Copenhagen Art Week

Fokus på kunst er der selvfølgelig altid i en by som København med et stort – og bredt – udvalg af udstillingstilbud i museer, kunsthaller, gallerier og kunstnerdrevne udstillingssteder. Men med den tilbagevendende begivenhed »Copenhagen Art Week« gøres en ekstra indsats for at fortælle interesserede om det vitterligt rige kunstliv i hovedstaden. Charlottenborg er en naturlig ramme for åbningsfesten 22. maj, og i mange af byens kunsthaller er der særlige begivenheder under kunstruden – som for eksempel mulighed for at møde kunstnere og høre dem fortælle. Programmet finder man på artweek.nu.

Copenhagen Art Week finder sted 22. til 27. maj.

23. maj

Scene

Tragedie-komedie

Hvad har Mia Lyhne, Kirsten Lehfeldt, Anders W. Berthelsen og Peter Frödin i ærmet, når de går på scenen sammen i Tivolis nye sommerspøg, »Mor og far sidder i Grøften«? Vi ved det ikke, og det er det spændende ved det hele. Et godt gæt er nu, at sjov og smerte går op i en højere enhed.

Premiere: Glassalen, Tivoli, 23. maj

23. maj

Scene

Røde Orm er tilbage

Det Kongelige Teater flyttede sidste år hele menageriet til Moesgaard ved Aarhus, hvor »Røde Orm« spillede under åben himmel. Nu er det sjællændernes tur til at få fornøjelse af det stort anlagte vikingespil i luksusklasssen – dramatiseringen af svenske Jonas T. Begtssons roman af samme navn.

Repremiere: Ulvedalene, 23. maj

24. maj

Bog

Murakami og malerkunsten

»Da jeg vågnede af min korte middagslur den dag, sad Manden uden Ansigt foran mig.«

Sådan lyder den første sætning i Haruki Murakamis nye bog »Mordet på kommandanten«. Og som åbningssætningen antyder, tematiserer Murakami denne gang blandt andet portrættet – i malerkunsten og litteraturen. Bogen, der er det første store romanværk siden »1Q84«, følger en navnløs hovedperson, der er blevet forladt af sin hustru og flytter ind i et hus i bjergene, der har tilhørt en kendt maler.

Haruki Murakamis »Mordet på kommandanten« udkommer på forlaget Klim, 350 kr.