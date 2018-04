Kulturkalenderen APRIL2018

Scene: There can be miracles

Med en række succesfulde Disney-samarbejder bag sig har musicalproducenten Frederica Teater noget at have det i. Teatrets næste forestilling er intet mindre end en verdenspremiere på musicalversionen af tegnefilmen »Prinsen af Egypten«, som teatret sætter op i samarbejde med DreamWorks og komponisten Stephen Schwartz. Hvis man altså lige trækker en snigpremiere i Californien fra. Oven i købet spiller teatret den stort opsatte forestilling om Moses, der fører sit folk fra slaveriet i Egypten, på både engelsk og siden dansk.

Premiere på Frederica Teater 6. april. Københavnerpremiere: sommeren 2019.

Musik: Dobbelt hyldest til Elton John

Sir Elton John fejrer i 2018 50 års jubilæum med afskedtsturné og hele to hyldestplader.

2018 tegner til at blive et stort år for Sir Elton John. Til september markerer han sit 50 års jubilæum med premieren på en tre år lang afskedsturné med titlen »Farewell Yellow Brick Road«. Inden da hylder en række af tidens største stjerner den 70-årige sanger og sangskrivers musikalske arv med pladerne »Revamp« og »Restoration«. Førstnævnte byder på nyfortolkninger af pop- og r&b-artister, mens sidstnævnte samler en række af tidens største country-navne.

»Revamp« og »Restoration« er begge ude fredag 6. april.

Koncert: C.V. Jørgensen vender tilbage

Der opstod akut åndedrætsbesvær hos musikelskere over hele landet, da Carsten Valentin Jørgensen tilbage i november annoncerede, at han ville vende tilbage til live-scenerne i 2018 efter otte års pause. Nu er tiden endelig kommet, april byder på de første seks koncerter, inden C.V. senere rammer sommerens store danske festivaler. Med sig har den 67-årige sanger og sangskriver et stærkt band bestående af Knut Henriksen, Gert Smedegaard, Rune Kjeldsen og Gustaf Ljunggren. Vi krydser fingre for en ny plade også.

C.V. Jørgensen har turnépremiere i Mantziuslive i Birkerød fredag 6. april.

Bog: Det ligner hverdag

Helle Helle er nomineret for sin roman "Hvis det er" til Læsernes Bogpris.

Helle Helle kan noget helt specielt. Præcis hvad, rammede en anden sublim forfatter, norske Per Petterson, engang godt ind: »Hun er ekstremt god på små flader«, konstaterede han: »Hun kan vende på en femøre og næsten umærkeligt få bolden i mål, og du skal følge godt med for at se, hvad hun gør. Men hvis du følger med, kan det pludselig gibbe i dig, så skummelt bliver det, selv om alt tilsyneladende er helt hverdagsagtigt. Et liv som vores. Og pludselig: Bang!« I år er det 25 år siden, Helle Helle debuterede. Nu kommer »De«, en roman om et mor-datter-forhold. Det bliver sikkert småt, men stort.

Helle Helles roman »De« udkommer på Rosinante & Co. 13. april, 300 kr.

Kunst Nede i dybet

Charles Baudelaire fik stor betydning i 1800-tallet med digtsamlinger som Syndens blomster, hvilket i 1901 inspirerede danske Jens Lund til dette billede: »Mon ame voltige sur les parfums«. Pressefoto

Cisternerne i Søndermarken har de senere år vist meget vellykkede udstillinger af blandt andre Eva Koch, Ingvar Cronhammar og Christian Lemmerz – og nu er turen kommet til Jeppe Hein. Jeppe Hein anvender en række af sine ældre greb som for eksempel interaktive gasflammer og kugler, men samler dem til en ny idé, der bliver til lyd og koncert og forandres af publikums besøg. Ideen har potentialet til at blive en af sommerens store kunstoplevelser.

Jeppe Heins »In is the only way out« kan ses i Cisternerne fra 15. april

Kunst: Verden er dyb

Symbolismen fik stor betydning i dansk kunst i navnlig sidste årti i 1800-tallet og første årti i det 20. århundrede, hvor mange kunstnere begyndte at gengive verden mere gådefuld og metafysisk. Det er emnet for SMKs forårsudstilling med billeder af fremragende kunstnere som J.F. Willumsen, L.A. Ring, Ejnar Nielsen og andre, der forsynede deres billeder med en inderlig og åndfuld dimension.

Symbolismens tegninger. Statens Museum for Kunst. Fra 19. april.

Scene: Er du der, lille Mary?

Riget

Porten til Riget begynder at åbne sig på ny på Det Kongelige Teater, hvor Lars von Triers skingrende skøre TV-serie fra senhalvfemserne »Riget« sættes på scenen. Tag det gode med det onde: Dengang som nu halvt spøgselsesgyser, halvt satire over bureaukratiets absurditet. Kirsten Olesen har overtaget Kirsten Rolffes’ glansrolle som den åndemanende detektiv fru Drusse, mens Thomas W. Gabrielsson og Jens Jørn Spottag er henholdsvis den arrogante dr. Helmer (»Danskjävlar!«) og den pænt forvirrede professor Moesgaard.

»Riget« har premiere på Skuespilhusets Store Scene 20. april.

Musik: Et overraskende makkerpar

Sting and Shaggy attend the Universal after party after the 60th Grammy awards ceremony in New York on January 28, 2018 / AFP PHOTO / Steven FERDMAN

Hvem havde lige set den komme? Den tidligere frontmand i The Police, bassist og yoga-dyrker Sting, har slået pjalterne sammen med dancehall-stjernen Shaggy, der er mest kendt for et par årtier gamle hits som »It Wasn’t Me« og »Bombastic«. Ikke desto mindre har Sting og Shaggy fundet fælles fodslag i kærligheden til caribisk musik på det kommende album »44/876«. At dømme ud fra de fælles interview, de har givet, er kemien i orden og tilgangen herligt uprætentiøs.

Sting & Shaggys »44/876« er ude fredag d. 20. april.

Bog: Stor ståhej for ingenting

Toulouse-Lautrec er en af stjernerne i Designmuseum Danmarks udstilling af sine skatte. Museet har indrettet en hel sal til 19 af hans plakater. Pressefoto

Allerede Holberg pegede på en måde på det. Pseudoarbejdet. I hvert fald lider hovedpersonen Vielgeschrei i komedien »Den stundesløse« af indbildt travlhed. Nu tager Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen handsken op i en bog, der netop har titlen »Pseudoarbejde« og den nok så fængende undertitel: »Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting«. Den skal være et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvordan vi kan gøre i stedet. Det lyder unægtelig tankevækkende i en tid, hvor vi hele tiden får at vide, at vi skal løbe hurtigere. Men efter hvad?

»Pseudoarbejde« udkommer 20. april på Gyldendal. 300 kr.

Bog: Ja, vi elsker dette landet

Forfatter Suzanne Brøgger.

Holder man af Norge og ikke mindst norsk litteratur, er der helt sikkert guld at finde i Suzanne Brøggers »Norsk omelet«. Det er en samling epistler og notater skrevet med hilsen til (nordmanden) Holberg på baggrund af rejser rundt i det vakre land og samtaler med kunstnere og samfundsdebattører. En af dem, hun har mødt, er Tomas Espedal. Alene dét match, mellem to så originale forfattere og personligheder, tegner godt. Bogen udkommer også i Norge.

»Norsk omelet« udkommer på 24. april på Gyldendal. 300 kr.

Scene: Du og jeg, evigt og altid venner

Forfatter Klaus Rifbjerg om hans nye digtsamling "Steder" og om at blive 80 år.

Anmelderne var ikke nådige, da Klaus Rifbjergs roman »Den kroniske uskyld« så dagens lys i 1958. Faktisk blev den slagtet. Men siden blev den en dansk nyklassiker med sine temaer om venskab, forelskelse og kamp mellem generationerne i de indelukkede 1950ere. Mange husker sikkert den uheldige filmatisering, der bl.a. fejlede ved, at seksualmoralen var en anden i de 1980ere, handlingen af kommercielle hensyn var omsat til. På Det Kongelige Teater stiller iscenesætteren Elisa Kragerup helt tæt på dramaet om Tore, Janus og Helle (Simon Bennebjerg, Morten Hee Andersen og Sicilia Gadborg) - med den fæle vampyr fru Junkersen (Tammi Øst/ Christine Albeck Børge) lige i nærheden.

»Den kroniske uskyld« har premiere på Skuespilhusets Mellemgulvet 26. april.

Kunst: Skjulte skatte

BMINTERN - Toulouse-Lautrec er en af stjernerne i Designmuseum Danmarks udstilling af sine skatte. Museet har indrettet en hel sal til 19 af hans plakater. Pressefoto 023_1956_udsnit_81729 003

Udstillingen Creme de la creme bliver en opvisning af nogle af Designmuseum Danmarks æstetiske mesterværker, der hyppigt er udlånt eller for skrøbelige til ofte at blive vist. Mesterværker af blandt andre Matisse, Gauguin, Toulouse-Lautrec og Jorn. Udstillingen breder sig over en stor del af museet og omfatter kunst og kunsthåndværk fra flere århundreder og endnu flere verdensdele.

Creme de la creme. Designmuseum Danmark. Til 21. januar.

Kunst: Motivløse motiver

Martin Asbæk Gallery viser en udstilling med Nicolai Howalth, der fotograferer forskellige undseelige strukturer, som minder om landskaber eller har portrætkarakter. Pressefoto

Nicolai Howalth har i flere billedserier taget motivisk udgangspunkt i naturvidenskabelige fænomener, og noget lignende er på færde i kunstnerens nye udstilling i Martin Asbæk Gallery. Med sit kamera har Nicolai Howalth jagtet forskellige fænomener i naturen, der tilsyneladende er motivløse - men som gennem billedkomposition og fokusering åbner sig som landskaber eller portrætter for betragteren.

Nicolai Howalth. Martin Asbæk Gallery, Bredgade 23, København. Til 2. juni.