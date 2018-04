Kulturinstitutioner slår alarm: Grønthøster bliver kulturens negative spiral

I 2016 ramte regeringens omprioriteringsbidrag kulturområdet med et sparekrav på to procent årligt i fire år. Nu tyder alt på, at besparelserne fortsætter mindst to år endnu, muligvis længere. Vi har spurgt lederne af de fire store statslige kulturinstitutioner Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kgl. Teater og Det Kgl. Bibliotek, hvad det kommer til at betyde for dem.