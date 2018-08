Kronprinsen overraskede festivalgæster: På scenen med Nephew

Det er ingen hemmelighed, at kronprins Frederik er overordentligt glad for musik, og han har i mange år haft et særdeles godt øje til rockbandet Nephew.

Da bandet torsdag aften optrådte på Smukfest i Skanderborg, var den danske tronarving da også blandt publikum.

Han var tidligere på dagen ankommet til festivalen og afslørede allerede der over for Se & Hør, at det var de bands, der skulle spille på festivalens største scener, Bøgescenerne, han glædede sig mest til - deriblandt Nephew.

Som forsanger Simon Kvamm har for vane under sine koncerter, skulle publikum på et tidspunkt konkurrere om, hvilken side der kunne synge højest, og her blev der bragt en royal dommer på scenen.

»Deres Kongelige Højhed, kunne De ikke have lyst til at pege på den side, der skal vinde dagens sangkonkurrence«, spurgte Nephews frontmand, Simon Kvamm ifølge Ekstra Bladet.

Og det var en ganske veloplagt kronprins Frederik iført spraglet sommerskjorte ikke bange for at give sig i kast med, viser flere opslag på de sociale medier.

Også Nephew selv har lagt et billede på Instagram, hvor Simon Kvamm og kronprins Frederik står sammen på scenen.

Se billedet her:

/ritzau/