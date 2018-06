Kronprins Frederik: Mit fodboldhjerte er begyndt at banke

Om lige godt to uger går de mandlige danske landsholdsspillere på banen i Rusland ved deres første kamp til VM.

En af dem, der glæder sig til at følge med i turneringen, er den danske tronarving, kronprins Frederik.

»Mit fodboldhjerte er så langsomt ved at blive banket op til noget stort her lige om lidt,« siger han.

Tirsdag var han selv på fodboldbanen, da han sammen med landsholdets Simon Kjær, Christian Eriksen, Pione Sisto og målmand Kasper Schmeichel deltog i en træningssession for udsatte børn, der alle har glæde af Red Barnets og DBU's fælles indsats, "Plads Til Alle".

Her får børn, der ellers ikke ville have mulighed for at dyrke sport, hjælp af organisationerne og kommuner til for eksempel at få betalt deres kontingent og blive hentet og bragt fra træning.

Mens børnene tirsdag havde førsteprioritet hos kronprinsen, så gælder det om lidt dem, der skal bringe Danmark videre ved VM. Kronprinsen har været forbi landsholdslejren for at sige hej, fortæller han.

»Jeg har for kort tid siden besøgt hele holdet på hotellet, og der ligger en god forventning og en spænding, der lige skal tøjres på en god måde, så man ikke slipper for meget energi løs på den første kamp,« siger han.

Selv om han ikke tør gætte på, hvor langt de danske spillere kan drive VM-drømmen, så synes han, at de har gode forudsætninger.

»Man tror på helheden i det her hold, men hvor langt de kommer, vil jeg ikke spå om. Det er betryggende at se, at der er så mange gode profiler og så mange spillere, der har fået spilletid i deres respektive klubber. Det er det, der er afgørende, og at der ikke er nogen, der får nogen skader,« siger kronprinsen.

Danmark spiller første kamp mod Peru den 16. juni. Herefter gælder det kampe mod Australien og Frankrig.

/ritzau/