Krise i Det Svenske Akademi: Dommens dag for »Kulturprofilen«

Han er midtpunkt i en skandale, der har været ved at knække Det Svenske Akademi. Men har han også ødelagt en kvindes liv?

Retten i Stockholm træder sammen for sidste gang denne mandag i en meget omtalt sag med Jean-Claude Arnault som hovedperson.

Den franskfødte fotograf og gallerist, der også er kendt under navnet »Kulturprofilen«, står sigtet for voldtægt mod en kvinde ad to omgange i 2011 - den ene af gangene mens hun sov.

Processen er den juridiske kulmination på en lang række anklager mod Jean-Claude Arnaults person og følges tæt af kulturlivet i både Sverige og resten af verden. Jean-Claude Arnault har siden 1989 været gift med forfatteren og akademimedlemmet Katarina Frostenson og gennem hende haft indblik i eksempelvis Det Svenske Akademis årlige uddeling af Nobelprisen i litteratur.

I lang tid anonym

Sagen begynder november 2017 med en stor afdækning i Dagens Nyheters spalter:

I alt 18 kvinder står frem og anklager en »central kulturpersonlighed« for chikane og deciderede overgreb. Kvinderne er i nogle tilfælde medlemmer af Det Svenske Akademi og i andre tilfælde mandlige medlemmers koner eller døtre.

Avisens oprulning af Jean-Claude Arnaults påståede eskapader sender rystelser gennem hele Sverige og fører til stadig nye historier, både med og uden seksuelle overtoner.

Og midt i det hele kommer påstandene om Arnault som kilde til mindst syv læk af de ellers dybt fortrolige navne på litteraturprisens modtagere.

Farvel og tak

Da en uvildig udredning bliver offentliggjort 6. april, siger tre af akademiets medlemmer farvel og tak. Akademiets permanente sekretær i skikkelse af Sara Danius træder tilbage en uge efter som svar på kritik af hendes håndtering.

Sagen forvirres yderligere af akademiets formalia: Det enkelte medlem er valgt på livstid og kan derfor slet ikke træde ud af egen drift. Hvis man holder sig væk fra møderne af den ene eller den anden grund, kommer der altså ikke automatisk nogen afløser.

Og selv om kong Carl Gustav ændrer på der gamle vedtægter allerede i april og dermed gør fremtidig udtræden mulig, er skaden på akademiet sket: Forsamlingen føler sig ikke beslutningsdygtig og vil derfor ikke uddele nogen litteraturpris i år.

Jean-Claude Arnault selv har foreløbig hævdet sig uskyldig i alle anklager og kaldt hele processen en heksejagt. Da sagen begyndte i sidste uge, kunne man se en frustreret og voldsomt vred hovedperson foran retslokalet. »Lad mig være«, sagde han til de fremmødte pressefolk.

Straffen for voldtægt i Sverige er fængsel i mindst fire og højst ti år.